Veselīgs sekss un attiecības, ja piedzīvota seksuālā vardarbība

Seksuālā vardarbība jebkurā vecumā atstāj sekas uz tālāko dzīvi, tai ir negatīva ietekme uz cilvēka sevis izjūtu un attiecībām. Jo īpaši, ja no tās ciests bērnībā, jāmācās atšķirt, kas ir sekss un seksuālā vardarbība. Un kāpēc cietušais nav vainīgs, ja radies uzbudinājums arī tad, ja sekss ir uzspiests. Šajā rakstā par to, kā pēc jebkad piedzīvotas seksuālās vardarbības mācīties veidot veselīgas intīmās attiecības un piedzīvot patīkamu mīlēšanos. To vērtīgi lasīt arī cietušo partneriem, lai otru labāk izprastu un sniegtu atbalstu ceļā uz seksu kā patīkamu nodarbi, nevis tādu, kas asociējas ar sāpīgām atmiņām.

"Jebkad piedzīvota seksuālā vardarbība ir cilvēkam kaitējoša, bet jo īpaši, ja tā notikusi bērnībā, – tā ir ļoti postoša," raksta psihoterapeite Robina Brikele portālā "Psych Alive". "Daži upuri ne tikai pacieš pāridarījumus no cilvēkiem, no kuriem ir atkarīgi, viņi spiesti arī slēpt patiesību. Viņiem garīgi, emocionāli un fiziski jāpielāgojas, lai izturētu atkārtotu apdraudētību, izolāciju, divkosību un nevēlamu, neizbēgamu uzbudinājumu, ko viņu ķermenis un prāts varbūt, vēl neesot tik attīstīts, nespēj saprast," tā par bērnībā piedzīvotu seksuālo vardarbību teic speciāliste.

Vēl viens ļoti svarīgs aspekts šiem upuriem ir piekrišanas nozīme. Kā baudīt intīmās attiecības un veselīgu seksu, ja gūtā vardarbības pieredze izraisa šausmas vai apjukumu saistībā ar seksu?

Psihoterapeite turpina: "Es redzu, kā šie cietušie grib izdziedināties pēc seksuālās vardarbības pieredzes. Viņiem ir visas tiesības izdziedināties un saņemt nepieciešamo palīdzību, lai pārvarētu vardarbības radītās traumas un baudītu veselīgu seksu un attiecības."

Tālāk uzrunāsim seksuālās vardarbības upuri "tu" formā.

"Neatkarīgi no tā, kādi šķēršļi vai grūtības var rasties, tā nav tava vaina. Neatkarīgi no tā, kādu kaunu vai sāpes tu joprojām izjūti, tu vari atrast veidu, kā atgūties no vardarbības pieredzes, veidot veselīgas attiecības un piedzīvot patīkamu seksu," iedrošina psihoterapeite.

Uzbudinājums var būt arī seksuālas vardarbības situācijā, tā nav tava vaina

Ir svarīgi zināt atšķirību starp seksu un vardarbību. "Zināšanas par piekrišanu ir ļoti svarīgas, lai palīdzētu seksuālās vardarbības upuriem skaidri ieraudzīt savu pagātnes pieredzi. Tiklīdz tu saproti atšķirību starp seksu un vardarbību, tu vari atpazīt, ka tava veselīgā tieksme pēc tuvības ir pavisam kas cits nekā intīmās varas sagrābšana, kas tikusi tev uzspiesta ļaunprātīgas seksuālās darbības rezultātā. Sekss ir tad, kad tu dari, ko vēlies, seksuālas vardarbības situācijā tā nav!" uzsver Brikele.

Nevēlama uzbudināšana nevēlama seksuāla kontakta laikā nav saistīta ar izvēli vai veselīgu vēlmi!