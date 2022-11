Vienkārši draugs? Kas ir emocionālā neuzticība un kā tā kaitē pāra attiecībām

Viss sākas pavisam nevainīgi un izskatās kā parasta draudzība. Tu komunicē ar cilvēku, viens otram sūtot ziņojumus, aizej kopā pastaigāties vai paslidot, dalies savās problēmās un pārdzīvojumos. Bet tad pēkšņi apjaut, ka daudz labprātāk pavadi vakaru, sarakstoties ar "vienkārši draugu", nekā skaties filmu kopā ar savu oficiālo vīru vai sievu. Un šī saikne, pēkšņi kļūstot negaidīti cieša, grauj tavas attiecības ar pastāvīgo partneri.

Ko var uzskatīt par emocionālo neuzticību

Kā portālā "Psychology Today" norāda psihologi, emocionālā krāpšana ir tad, kad cilvēks ir laulībā vai nopietnās attiecībās, bet kādam velta vairāk laika, enerģijas un jūtas, nekā savam partnerim. Ar šo "draugu" viņš dalās savās visslēptākajās domās, pie viņa vēršas pēc atbalsta, siltuma un emocionālas tuvības. Citiem vārdiem sakot, meklē emocijas ārpus partnerattiecībām.

Kādā psihologu veiktā aptaujā 45 procenti vīriešu un 35 procenti sieviešu atzinušies, ka bijuši emocionāli neuzticīgi saviem partneriem. Kā saprast, ka, iespējams, esi viens no viņiem? Psihologi un laulību eksperti iedala šādas pazīmes:

Tu attālinies no sava partnera. Tev ir grūti ar viņu sarunāties par kaut ko, izņemot ikdienišķus sadzīviskos jautājumus;

Tu visu laiku domā par savu draugu, nespēj vien sagaidīt kārtējo tikšanos ar viņu;

Tu neesi ieinteresēts tuvībā ar savu partneri – gan emocionālā, gan seksuālā;

Tu ar partneri pavadi mazāk laika kopā, nekā agrāk;

Tu dalies savās domās, jūtās un pārdzīvojumos ar draugu, nevis savu partneri;

Tu mērķtiecīgi labāk laika pavadi ar draugu, nekā ar partneri;

Tu savu draudzību turi noslēpumā, nestāstot par to otrai pusītei. Tu slēp to, ka biji satikties ar draugu un vispār – izvēlies neatgādināt par šāda drauga esamību;

Tev draugs šķiet pievilcīgs;

Bet kādi ir iespējamie trauksmes signāli, kas var liecināt par to, – ka emocionāli neuzticīgs ir tavs partneris?

Viņš no tevis izvairās, uzvedas savrupi, bieži tevi kritizē;

Viņš kļuvis noslēgts, slēpj telefonu vai uzliek tam paroli un aši aizcērt datora vāku, tiklīdz ienāc istabā;

Viņam parādījušas negaidītas intereses un hobiji;

Viņš runā, ka strādā kopā ar draugu pie kāda projekta un tādēļ viņiem bieži vien nepieciešams papildu laiks komunikācijai;

Viņš nemitīgi runā par savu draugu;

Parasti tu neesi greizsirdīgs, bet tagad intuitīvi jūti, ka kaut kas nav labi;

Kad tu centies izrunāt situāciju, partneris uzvedas uzvilkti, uzbrūk tev vai pat cenšas tevi padarīt par trako.

Starp platonisku draudzību un emocionālu neuzticību pastāv dažas principiālas atšķirības. Neuzticība sākas tad, kad "draugs" kļūst tuvāks, nekā pastāvīgais partneris. Kad krāpšanā iesaistītajiem parādās noslēpumi no savām otrajām pusītēm. Un kad starp "draugiem" rodas seksuāla pievilkšanās – apzināta vai neapzināta.

Kādēļ emocionālā neuzticība ir bīstama

Daudzi domā, ka nav taču nekā briesmīga: tas taču nav sekss, tātad, neskaitās krāpšana. Taču tā nu gan tas nav, norāda psihologi.

Emocionāla tuvība – tā ir tikai prelūdija

Psihologi un laulību konsultanti uzskata, ka šāda emocionālā saikne arīdzan ir sava veida nodevība, lai arī bez seksa. Un tas tādēļ, ka šī "vienkārši draudzība" ar laiku visai viegli par beigties gultā. Divu cilvēku starpā, ja reiz viņi kļuvuši tik tuvi, ar lielu varbūtību pastāv arī seksuāla pievilcība.

Emocionāla neuzticība nodara sāpes un ved pie šķiršanās

Neuzticībā iesaistītie parasti nejūtas vainīgi, taču viņu partneri domā pavisam citādi. Cieša emocionāla saikne divu cilvēku starpā ir ne mazāk sāpīga, kā fakts par seksu ārpus ģimenes gultas. Tiesa, attieksme šajā jautājumā var atšķirties, atkarībā no dzimuma.

Pētnieki, par ko vēsta portāls "Science Daily", veikuši aptauju un noskaidrojuši, ka sievietes vairāk biedē partnera emocionālā neuzticība, bet vīriešus savukārt – seksuāla. Jebkurā gadījumā – visi jūtas piemānīti un nodoti – jo tuvi cilvēki slēpj no viņiem svarīgu savas dzīves daļu, bet meli un slēpšanās grauj uzticēšanos un kaitē attiecībām, pat tik ļoti, ka viss var beigties ar šķiršanos.

Emocionāla neuzticība kaitē visiem tās dalībniekiem

Draugam, kurš ir ierauts šajā sava veida mīlas trīsstūrī, arī ir jūtas. Tas, kurš ir neuzticīgs, pēc būtības, dod viņam cerību par to, ka kaut kad viņi varbūt varētu būt kopā, un aktīvi to nemitīgi uzkurina – ar mīļām vēstulēm, kopīgām pasēdēšanām un pastaigām, daudznozīmīgiem skatieniem un it kā nejaušiem pieskārieniem.

Taču tajā pašā laikā neuzticīgā persona it kā negrasās attīstīt šīs attiecības ar "draugu", notiekošo nesauc par romānu un nedomā pamest ģimeni. Precīzāk izsakoties, – savu "vienkārši draugu" noliek maliņā, dīvainā, smieklīgā un pat pazemojošā stāvoklī. Un tas sāp.

Un visbeidzot, – visa šī situācija rada ciešanas arī tam, kurš ir emocionāli neuzticīgs. Viņš ir spiests apslāpēt savas jūtas, melot, nemitīgi izgrozīties, plosīt sevi starp diviem tuviem cilvēkiem.

Ko darīt, ja tieši tu esi tas neuzticīgais

Tiec skaidrībā par iemesliem

Varbūt tev pietrūkst rūpes, atbalsta un uzmanības. Iespējams, tavs partneris ar tevi pavada nepietiekami daudz laika kopā, par maz tevi apbrīno, bieži kritizē. Vai arī neinteresējas par tev svarīgām lietām.

Iespējams, tev ir vajadzīgas spēcīgas emocijas, piedzīvojumi. Bet mēdz būt tā, ka starp jums abiem vairs nemaz nav mīlestības un siltuma, un attiecības tuvojas noslēgumam, lai gan tu nevēlies to atzīt. Lai kā arī nebūtu, centies tikt skaidrībā, kāpēc tu sāki meklēt emocijas ārpus ģimenes robežas.

Apzinies, ka neuzticība grauj tavas attiecības

Ka visu enerģiju, pieķeršanos, pat mīlestību – tu atdod citam cilvēkam. Ka māni partneri, attālinies no viņa. Tas viss nodara sāpes un ciešanas visiem konfliktā iesaistītajiem un beigās var noslēgties ar šķiršanos.

Parunā ar savu partneri

Stāstīt par to, ka tev ir jūtas pret to otru cilvēku, droši vien, nevajag – ja vien, protams, tu neplāno šķirties. Bet var apspriest iemeslus, kāpēc tā ir noticis. Piemēram, tev pietrūkst atbalsta un apbrīnas, – pastāsti par to partnerim, palūdz viņu veltīt tev vairāk laika un uzmanības. Vai aizbrauciet abi ceļojumā – lai nostiprinātu laulību un gūtu jaunus iespaidus, kuru jums konkrētajā brīdī pietrūkst.

Izlem, ko darīt ar "draudzību"

Esi godīgs pret sevi un padomā, vai tu varēsi šīs attiecības atgriezt vienīgi draudzībā. Ja nē, tādu saikni vajadzēs pārtraukt – un jo ātrāk, jo labāk. Paskaidro draugam, ka šī savienība kaitē tavām attiecībām ar partneri un tu esi spiests pārtraukt šo draudzēšanos. Pacenties vairāk netikties ar šo cilvēku, izslēdz viņu no savas dzīves, vismaz uz laiku – neraksti un nezvani viņam, izdzēs no sociālo tīklu draugu loka.

Aizpildi tukšās vietas

Dažreiz "platoniskā neuzticība" gadās tur, kur pietrūkst prieka un spilgtu, pozitīvu emociju. Padomā, kur vēl, izņemot attiecības ar draugu, tu tās varētu smelties. Varbūt tev biežāk vajag kaut kur izrauties vai ir jēga padomāt par jaunu hobiju ieviešanu, vairāk paceļot, kaut ko radoši padarīt vai pasportot.

Vērsies pēc palīdzības

Ja tu netiec galā ar situāciju, bet vēlies saglabāt partnerattiecības, pameklē labu ģimenes psihoterapeitu un sāciet apmeklēt seansus kopā ar partneri.

Ko darīt, ja tu tiec emocionāli krāpts

Kā pasargāt partnerattiecības no emocionālās neuzticības

Daži ģimenes konsultanti ir gana kategoriski šajā jautājumā. Viņi uzskata, – ja reiz esi laulībā, ir jāizvairās no jebkādiem kontaktiem ar pretējā dzimuma pārstāvjiem (vai arī sava dzimuma, ja esi homoseksuālās attiecībās). Tā arī būšot neuzticības profilakse.

Tādi uzskati sasaucas ar tradicionālajiem patriarhālajiem uzskatiem – kad vīrs iestājas pret jebkādu sievas komunikāciju ar citiem vīriešiem. Bet šī pieeja paredz, ka viens no laulātajiem – visbiežāk vīrs – neuzticas otram un pārkāpj otra cilvēka brīvību. Un tādas attiecības jau vairs nevar saukt par veselīgām un līdzvērtīgām. Turklāt tiekšanās izolēt otru partneri no komunicēšanās ar draugiem ir emocionālās vardarbības pazīme.

Veselīgas attiecības, draudzība ārpus ģimenes, uzticēšanās un savstarpēja cieņa, – lūk, tie ir aizsargmehānismi pret neuzticību. Tāpēc pamēģini, lūk, sekojošo:

Pavadiet vairāk laika kopā

Ejiet uz randiņiem kafejnīcās, uz restorāniem, teātri, kino vai vienkārši dodieties pastaigās. Izmantojot jebkuru iespēju, lai pabūtu divatā.

Runā par to, kas tevi satrauc

Nekrāj aizvainojumu un dusmas sevī. Neceri, ka partneris pats sapratīs, kāpēc esi neapmierināts. Runā par savām jūtām, apspried to, kas tev nepatīk, centies atrast risinājumu. Ja dusmās esi pateicis kādu rupjāku vārdu, aizvainojis otru, nodarījis viņam sāpes –neaizmirsti atvainoties un apspriest notikušo.

Vispār – runājiet viens ar otru iespējami vairāk

Ne tikai par sadzīviskiem jautājumiem – par pirkumiem, rēķiniem, remontu un pilošu krānu. Bet arī par to, kas tevi aizrauj, – par grāmatām, saviem hobijiem, kultūras un politikas notikumiem. Un, protams, dalies savās jūtās un pārdzīvojumos.

Atbalstiet viens otru

Noteikti atrodi laiku uzklausīt sev tuvo cilvēku, uzmundrini viņu, pasaki, ka mīli viņu un tici viņam.