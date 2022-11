Vientulība laulībā: kā atbrīvoties no šīm jūtām

Kad mēs beidzot satiekam savu cilvēku un pēcāk savienojamies ar šo savu "vienīgo" laulības saitēs, mums šķiet, ka savstarpējā sapratne turpināsies mūžīgi. Vairs nekādu vientulībā pavadītu nakšu! Mēs esam atraduši viens otru! Diemžēl, tas ne vienmēr tā notiek.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ģimenes psiholoģe Rosana Snī portālā "Lifehack" norāda: "Vientulību laulībā piedzīvo miljoniem laulāto pāru visā pasaulē. Pēkšņi viens no partneriem jūtas pamests, un biežāk šīs jūtas rodas sievietēm. Iespējams, saikne abu starpā ar laiku kļūst vājāka vai partneri praktiski pārstāj sarunāties, toties sāk daudz strīdēties."

Arī ģimenes psiholoģe Mārgareta Pola portālā "Huffington Post" uzsver, ka vientulība ir sāpīgas jūtas, un savā darbā ar klientiem, kuri cīnās ar kādām atkarībām, un lūdzot viņus ielūkoties sevī, lai saprastu, kādas jūtas viņi cenšas noslāpēt ar ēdienu vai alkoholu, bieži vien dzirdot vienu un to pašu atbildi: vientulību. "Iespējams, tu domā, ka šādas jūtas piedzīvo tikai tie, kuri dzīvo vieni un kuriem nav ģimenes, taču tā tas nav. Tieši partnerattiecībās daudzi jūtas pamesti, izolēti. Attiecības nebūt ne vienmēr atbrīvo no vientulības, tieši pretēji – tās dažreiz tieši to izraisa."

Psiholoģe Pola skaidro, ka cilvēki jūtas dziļi vientuļi, kad vēlas sajust dvēselisku kontaktu ar kādu, bet šis kāds viņam nav pieejams, nevēlas vai nespēj būt atklāts sarunai. Šīs sajūtas, protams, var tikt piedzīvotas arī tad, kad cilvēks ir viens, bet bieži tās rodas tieši attiecībās, kad viens vai abi partneri pazaudējuši saikni viens ar otru – un tas noticis tādēļ, ka viens no abiem ir dusmīgs vai noslēgts, saslimis vai ļoti noguris.

Kādēļ rodas vientulības sajūta laulībā



Pirms mēģināt tikt skaidrībā, kā atgriezt sajūtu par pilnvērtīgu ģimenes dzīvi, ir svarīgi saprast, kā rodas vientulības sajūta laulībā. Šīs sajūtas var rasties vairāku iemeslu dēļ.

Bailes partnerattiecībās

Laulībā ar emocionāli nestabilu cilvēku vai pat varmāku vientulības sajūta ir absolūti dabiska. Kad mēs baidāmies no tuva cilvēka, viņa agresijas izpausmēm vai skarbiem izteicieniem, mēs no visa spēka centīsimies turēties maliņā un lieku reizi neiniciēt komunikāciju, lai tikai izvairītos no konfliktiem.

Situācija kļūst vēl sarežģītāka, ja pirmajos laulības gados viens no partneriem ir izolējis otru no viņa ģimenes un tuviniekiem. Šajā gadījumā ir visai dabiski justies tā, it kā nebūtu, kam lūgt palīdzību, un te arī piezogas vientulības sajūta, skaidro psiholoģe Snī.

Grafika nesakritība

Ja sieva atgriežas mājās, kad vīrs jau guļ, bet viņš no mājas iziet vēl tad, kā viņa pagūst pamosties, nav nekā pārsteidzoša, ka kāds no abiem var sajusties vientuļi.

Darba grafika atšķirības var novest pie nopietnām nesaskaņām – laulātajiem gluži vienkārši nebūs iespēja uzturēt saikni, bet tas, savukārt, nozīmē, ka viņi vēl vairāk attālināsies viens no otra.

Pārāk ilga atrašanās šķirti vienam no otra

Snī mudina iedomāties, ka viss nemaz nav tik slikti un vīrs ar sievu tomēr regulāri satiekas. Bet tikai burtiski uz 20 minūtēm – starp pārbraucieniem uz darbu, bērnu vadāšanu pa dažādiem pulciņiem. Varētu šķist, ka komunikācija pastāv, taču tā ir tik īsa, fragmentāra un ikdienišķa, ka vientulības sajūta vienalga uzrodas un paliek sirsniņā.

Emocionālā atbalsta neesamība

Dzīvē mēdz atgadīties visādi, – un dažreiz nepatikšanas uzrodas, kā sniegs uz galvas. Šādos brīžos mēs vēlamies, lai partneris mūs atbalstītu – pateiktu, ka viss būs labi un mēs noteikti tiksim galā. Ja mēs šādu reakciju nesaņemam, distance starp mums un tuvo cilvēku palielinās, un vientulība uzplaukst ar jaunu spēku.

"Teiksim, tu esi uzzinājis par attāla radinieka nāvi, ar kuru tev bijušas ļoti labas attiecības. Tev ir skumji, bet tavs partneris tikai saka: "Viņam taču bija 96 gadi, viņš nodzīvojis garu mūžu. Tagad viņš ir labākā vietā". Un viss. Ne atbalsta, ne līdzjūtības, vienkārši klišeju komplektiņš. Šādās situācijās nav nekā pārsteidzoša, ka sajūties vientuļi," skaidro psiholoģe Snī.



Intīmas tuvības trūkums

Pāra attiecībās, kurās kāds no partneriem jūtas vientuļi, intīmā tuvība ir pietiekami reta lieta. Turklāt

var pazust pat tā dēvētās mazās mīlestības un uzmanības pazīmes vienam pret otru: bučiņas no rīta, apskāvieni, pastaigas roku rokā.

Tas varētu šķist it kā sīkums, bet tā nu gan tas nav. Flirts un citas kaisles izpausmes ir cieši saistītas ar intīmo tuvību. Ja romantika jau sen kā pagaisusi attiecībās, tajās droši vien ienākusi kāda cita lieta – vientulība, norāda Snī.

Vecas rētas

Snī stāsta, ka praksē strādājusi ar pāri, kuri kopā ir sešus gadus un piedzīvo šāda veida krīzi. Pašā laulības sākumā vīramāte iejaukusies šajās attiecībās, kas aizvainojis sievu. Vīramāte tomēr atvainojusies vedeklai, taču rēta palikusi.

Vīrs savukārt jūtas, it kā būtu "iestrēdzis" kaut kur pa vidu šajās savas mātes un sievas attiecību izskaidrošanās, un nemitīgi domā par to, ka viņam būtu jānostājas kāda pusē. Tieši tāpēc viņš jūtas vientuļi: vīrietis uzskata, ka nevar par saviem pārdzīvojumiem izrunāties nedz ar māti, nedz sievu, lai nerastos jauns konflikts.

Ja atpazīsti šajā situācijā sevi vai ar tevi atgadījies kaut kas līdzīgs, droši vien tev ir pazīstama vientulības sajūta, esot līdzās tuvam cilvēkam.

Ko darīt, ja laulībā jūties vientuļi



Šādas sajūtas nebūt nenozīmē, ka attiecībām pienācis gals. Labot situāciju un atjaunot kontaktu ar partneri ir iespējams vairākos veidos.

Katru nedēļu dodieties uz randiņu

Ja jūs regulāri centīsieties viens otram veltīt laiku, piemēram, apmeklējot kādu koncertu, izstādi vai vienkārši aizejot uz kafejnīcu, ģimenes dzīvē nebūs vietas vientulībai. Iknedēļas randiņi palīdzēs ne tikai dalīties ar jaunumiem katra atsevišķajā dzīvē un uzturēt saikni, bet tāpat kļūs par patīkamu tradīciju, un katru šādu satikšanos jūds abi gaidīsiet jau ar lielu nepacietību.

Sarunājieties

Vairums nesaskaņu parasti rodas nepareizas komunikācijas vai tās absolūta trūkuma dēļ. Partneri zaudē saikni, jo pārstāj komunicēt – katrs ir iekšā savā dzīvē, cerot, ka situācija atrisināsies pati no sevis. Bet tā nemēdz būt, brīdina Snī.

Tev pašam ir jāsper pirmais solis, jāsāk sarežģītā saruna un godīgi jādalās savos pārdzīvojumos. Un ne vienu reizi vien. Regulāra komunikācija ir veselīgu attiecību galvenā atslēdziņa.

Kā uzskata ģimenes psihoterapeite Mārnija Feiermena, komunikācija palīdz nostiprināt attiecības un rada intimitāti un uzticēšanos, pēc kuras tik daudzi laulātie ļoti ilgojas. Ir svarīgi dalīties ar partneri savos galvenajos panākumos un arī neveiksmēs, kas piemeklējušas nedēļas laikā. Sarunāties jau par visu ko: gan par tēmām, kas ir ārpus tavas ģimenes, gan to, kas ir interesants un tuvs tiešu jums abiem. Galvenais ir runāties!



Atcerieties pagātni

Psiholoģe Snī dalās savā personīgajā pieredzē: "Vienā Valentīndienā mans vīrs nolēma ieslīgt atmiņās. Viņš noorganizēja ēdienu piknikam un aizveda mani uz parku, kurā mēs iepazināmies. Tur mēs papusdienojām un atcerējāmies pagātni. Bet pēc tam pabraucām garām mūsu pirmā kopīgā dzīvokļa mājai un vēl pāris vietām, kas saistītas ar mūsu mīlestības vēsturi. Tā bija satriecoša diena. Mēs runājāmies par to, cik jauki pavadījām laiku toreiz un kā ir izveidojušās mūsu attiecības šodien."

Pastaiga vietās, kas saistītas ar pāra romantisko attiecību sākumu, var atgriezt tajā pazaudēto dzirksteli un pat atbrīvot no vientulības sajūtas. Tā var palīdzēt no jauna atrast saikni vienam pret otru un to mīlestību, kas reiz dzima šajās vietās.

Ja nav iespējams šajās vietās pabūt personīgi, var paskatīties vecās fotogrāfijas un apspriest vispatīkamākās atmiņas, kas vien jums abiem bijušas par kopābūšanas laiku.

Foto: Shutterstock

Neaizmirsti par sīkumiem

Kad mēs domājam par to, kā uzlabot attiecības laulībā, mums ne uzreiz prātā iešaujas plaši žesti. Patiesībā viss ir daudz vienkāršāk. Pat patīkami sīkumi, ja tos izmanto regulāri, var reanimēt savienību.

Pagatavo mīļotajam kafiju no rīta, apčubini segu gultā, ielej ūdeni līdzi ņemamajā pudelē. Tādi mazi nieciņi, kas parāda rūpes, kā reizi ir mīlestības un cieņas izpausmes. Pakāpeniski tavs partneris pamanīs šos žestus un sāks arī tevi iepriecināt tieši tāpat.

Atrodiet kopīgus hobijus

Kad partneri sāk darīt kaut ko kopā, vientulības sajūta atkāpjas. Pamēģiniet atrast hobiju, kas patiktu jums abiem. Iespējams, jums iepatiksies kopā likt liela izmēra puzles, spēlēt galda spēles vai vakaros braukāties ar velosipēdiem parkā. Pat kopīga kāda jauna seriāla skatīšanās un apspriešana nostiprinās jūsu saikni, un, loģiski, – līdz ar to arī laulību.



Izrādi cieņu, empātiju un sapratni

Laulībā, kurā partneri viens pret otru izturas ar cieņu un uzmanību, ir pats galvenais – vienotība. Bet vienotībā vientulība iet bojā.

Izturies pret savu vīru vai sievu kā pret labāko draugu vai draudzeni. Pavadiet kopā laiku, nebaidieties viens otram izrādīt savu mīlestību, cieniet otra individualitāti un vēlmes. Esiet vienmēr kopā, nevis tikai sarežģītos dzīves mirkļos un svētkos. Lai laulība būtu veiksmīga, pie tās jāpiestrādā katru dienu, tikai tad vientulības sajūta neiezagsies jūsu savienībā.

Tikai pirms ķeries pie laulības attiecību "reanimēšanas", parunājies ar partneri. Iespējams, tava otrā pusīte pat nenojauš, ko tu pārdzīvo. Tomēr, ja jūti, ka neraugoties uz visiem centieniem kļūt tuvākiem un saglabāt attiecības, tu joprojām jūties vientuļi, iespējams, ir vērts meklēt palīdzību pie speciālista.