Viņš nekad nemainīsies?! Sērijveida krāpēja attiecībās pazīmes

Katram ir savi priekšstati un savs saraksts ar kategoriskiem "nē" – iezīmēm, kuras mēs nevēlētos redzēt savā partnerī. Kāds pilnīgi noteikti neveidos attiecības ar tādu cilvēku, kas negrib bērnus. Kādam varbūt svarīga ir kopīga reliģija. Bet vai pastāv kaut kādi universālie "trauksmes zvaniņi"? Piemēram, krāpšana iepriekšējās attiecībās. Vai tas nozīmē, ka cilvēks nebūs patiess arī šajās attiecībās?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nepavisam ne obligāti, uzskata grāmatas "Kad tu esi tas, kurš krāpj" ("When You're the One Who Cheats") autore, attiecību terapeite, psihoterapeite Tamija Nelsone. Pēc viņas domām, kuras atspoguļo portāls "Wellandgood", viens no izplatītākajiem uzskatiem – "Vienreiz piekrāpa, tātad krāps atkal" – ne vienmēr atbilst patiesībai. Tomēr pastāv dažas pazīmes, kas var palīdzēt identificēt sērijveida krāpēju. Lūk, zemāk iepazīsties ar četrām iezīmēm, kas var liecināt, ka tavs partneris var būt arī neuzticīgs! Un nedomā, ka tieši tu spēsi viņu izmainīt.

Problēmas ar pašvērtējumu

Nemitīga tiekšanās iekarot jaunas uzvaras mīlas frontē dažiem ir veids, kā acumirklī pacelt savu zemo pašvērtējumu vai apmierināt savu zemapziņas vēlmi sev kaut ko pierādīt.

"Dažreiz cilvēki otru krāpj, lai apstiprinātu savu vērtību, parādītu, ka viņi ir pietiekami labi, cienīgi un iekārojami. Un tas var būt veids, kā aizpildīt plaisu pašam savā pašvērtējumā. Pamazām hroniskās intrigas pārvēršas par iekšējā spiediena avotu, kad ar vienu romānu jau vairs nepietiek, un atkal un atkal no jauna pašam ir jāpārliecinās par to, ka esi kaut kā vērts. Patiesībā nekādas attiecības vairs nespēj tādus cilvēkus pārliecināt par pašam savu vērtību," brīdina eksperte Nelsone.

Viņi apsūdz bijušos partnerus šķiršanās iniciēšanā

Viena no sērijveida krāpēja visspilgtākajām pazīmēm – nespēja uzņemties atbildību par savu rīcību un kļūdām. Īpaši pamanāmi tas ir saistībā ar iepriekšējām attiecībām. Ja cilvēks itin visā vaino bijušos partnerus, tad diezin vai viņš būs spējīgs uz pašrefleksiju un veselīgu personības attīstību.

"Krāpējiem ir laiks pārstāt vainot citus savos gājienos "pa kreisi". Lai cik nelaimīgi viņi justos un lai cik stipri nedusmotos uz saviem partneriem, neviens nav pelnījis tādu attieksmi," uzsver Nelsone.

Saistību pārkāpšana

Ikvienās attiecībās pastāv savas vienošanās un nerakstīti likumi. Tiklīdz tie tiek pārkāpti, parādās problēmas. Piemēram, ja abi partneri lieliski attiecas pret tā sauktajām brīvajām attiecībām un viņus absolūti apmierina tāda lietu kārtība – viss ir labi. Taču, ja pāris ir iepriekš vienojušies par monogāmu savienību, bet vēlāk kāds no viņiem pēkšņi ir pārdomājis un pārkāpis vienošanos, tas nav pieņemami.

Nekontrolējama tieksme

Tā var novest pie nepieņemamas seksuālas, emocionālas vai cita rakstura uzvedības. Un viss tādēļ, ka cilvēku sāk daudz vairāk interesēt nevis pats gandarījuma fakts, bet tā meklēšanas process.

"Kad krāpējs reizi no reizes atkārto vienus un tos pašus uzvedības modeļus, piemēram, pastāvīgi ieviešot emocionālas vai seksuālas intrigas, tas pārvēršas mānijā. Un te nav runa par vajadzību pēc mīlestības vai kaisles kā tādas, bet gan nespēju dzīvot bez paša meklēšanas procesa," skaidro eksperte.

Ja tev ir grūti samierināties ar to, ka partnerim piemīt kāda no šīm pazīmēm, neaizmirsti, ka cilvēki ir daudz dziļāki un sarežģītāki. "Neuzticība var būt visāda, bet ne vienkārša. Lai kā mums negribētos domāt par krāpējiem kā par sliktiem cilvēkiem, vairums no viņiem vēlas būt godīgi un teikt "patiesību"," saka Nelsone. Un ielāgo: mīļotā cilvēka pašcieņas problēmas automātiski nenozīmē, ka viņš nespēs palikt tev uzticīgs. Apskati kopējo attēlu un runā ar savu partneri par to, kas tevi uztrauc.

Turpinājumā lasi portāla "Cālis" arhīva rakstus par tēmu: krāpšana attiecībās.