Palīdzība citiem pārsteidzoši ietekmē veselību: normalizē asinsspiedienu, palielina labizjūtu

Tādēļ ar palīdzēšanu citiem ir jāuzmanās: tā var beigties ar paša veselības stāvokļa uzlabošanos. Ļaunākajā gadījumā tā var pat pagarināt dzīves ilgumu! Pētījumā, kurā piedalījās 846 gados vecāki cilvēki, tika salīdzināta sociālā atbalsta saņemšanas un sniegšanas ietekme uz mirstību piecu gadu periodā. Lai gan varētu likties, ka cilvēkiem par labu nāk atbalsta saņemšana, rezultāti atklāja, ka dzīvildzi pozitīvāk ietekmē tieši sociālā atbalsta sniegšana: starp tiem, kuri palīdzēja draugiem, radiem un kaimiņiem, un tiem, kuri sniedza emocionālu atbalstu savam partnerim, pētījuma beigās bija vairāk dzīvo nekā starp mazāk sociālajiem dalībniekiem. Arī tad, kad pētnieki ņēma vērā dažādus citus faktorus, piemēram, veselību, garīgo veselību, personību un ģimenes stāvokli, šie rezultāti nemainījās.

Vairāk nekā desmit pētījumu liecina, ka cilvēki, kuri regulāri veic brīvprātīgo darbu, dzīvo ilgāk. Palīdzēšana citiem var pat mazināt stresa ietekmi uz mirstību: pētījumā, kurā piedalījās 800 dalībnieki no Detroitas reģiona, secināts, ka stresu izraisoši notikumi veicina augstāku mirstību to dalībnieku vidū, kuri pēdējā gada laikā nav palīdzējuši citiem, bet ne to cilvēku vidū, kuri ir palīdzējuši citiem. Vēl kāds piemērs: slima tuvinieka kopšanu parasti uzskata par kopējam apgrūtinošu. Tomēr, lai gan stress un sēras, kas saistītas ar tuvinieka aiziešanu, nepārprotami ir smags slogs, aktīvai aprūpei var būt pozitīva ietekme uz kopēja dzīves ilgumu. ASV veiktā pētījumā ar vairāk nekā 3000 vecāka gadugājuma precētiem cilvēkiem secināts, ka tie, kuri vismaz četrpadsmit stundas nedēļā aktīvi rūpējās par savu partneri, dzīvoja ilgāk. Šie rezultāti nemainījās pat tad, kad tika ņemti vērā dažādi demogrāfiskie un ar veselību saistītie faktori.

It kā ar ilgmūžību un labāku veselību būtu par maz, atbalsta sniegšana sniedz vēl kādu ieguvumu – tā mēdz padarīt aprūpētāju laimīgāku. Profesore Elizabete Danna no Britu Kolumbijas Universitātes pierādījusi, ka tad, ja vienai grupai tiek iedoti pieci dolāri, ko tērēt sev, un otrai – pieci dolāri, ko tērēt citu labā, otrā grupa ziņo par lielāku laimes izjūtu. Turklāt, kā pierādījusi Dannas kolēģe Lara Aknina, šis princips darbojas ne tikai abu dzimtajā Kanādā, bet arī visur citur pasaulē – no Ugandas un Dienvidāfrikas līdz Indijai. Piemēram, Aknina veica pētījumu mazā, nomaļā ciemā Klusā okeāna salā Vanuatu. Pat tur dāvanu iegāde citiem radīja vairāk pozitīvu emociju nekā lietu pirkšana sev. Šķiet, pašas cilvēciskās dabas dziļumos ir kas tāds, kas liek mums justies labi, kad palīdzam cits citam, un tas ir novērojams visdažādākajās kultūrās. Daudzi neiroloģiskie pētījumi apstiprina faktu, ka laba darīšana citiem aktivizē t. s. atalgojuma centrus smadzenēs.

Tātad labi darbi citu labā var ne tikai būt jēgpilni, bet arī pozitīvi ietekmēt fizisko un garīgo veselību un labklājību.

Kā darīt labu



Foto: Pexels.com

Ja reiz laba darīšana tās visdažādākajās izpausmēs ir tik spēcīgs labklājības, veselības un jēgpilnības avots, kā mēs varam vislabāk palīdzēt citiem? Pirmām kārtām ir svarīgi atcerēties, ka tam nav jābūt Mandelas tipa "nācijas glābšanas" varoņdarbam. Pētījumi liecina, ka pat nelieli ziedojumi labdarībai var ietekmēt cilvēka jēgpilnības izjūtu. Vairums labo darbu, kurus veicam, ir sīki un ikdienišķi, tomēr piepilda ikdienas dzīvi ar jēgpilniem brīžiem. Atcerēsimies kādu reizi, kad izdevās patiesi iepriecināt cilvēku, kuru mīlam vai kurš mums rūp. Varbūt pagatavojām dzīvesbiedram neplānotas vakariņas sveču gaismā vai palīdzējām tuvam draugam, kurš cīnās ar kādu problēmu.

Mācot par šo tēmu, bieži lūdzu studentiem pirms nākamās lekcijas izdarīt trīs labus darbiņus. Šī "labdarība" var izpausties ļoti dažādi: viens piedāvā pastniekam apelsīnu sulas glāzi, otrs pavada pēcpusdienu ar kādu no vecvecākiem, trešais palīdz tūristam orientēties apkaimes ielās. Pēc tam lekcijā pārrunājam studentu dažādos labos darbus un to, kā viņi jutās, tos veicot. Jauniešu stāsti vienmēr ir iedvesmojoši, un šis uzdevums ir kļuvis par visa mācību kursa kulminācijas punktu.