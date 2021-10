Bērns starp divām mājām. Izaugsmes treneres Santas Leibovičas personiskā un profesionālā pieredze

Saliktajās ģimenēs, kurās aug bērni no iepriekšējām attiecībām, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir ikdienas lietu "menedžēšana" jeb plānošana, loģistika gadījumos, kad bērni savu laiku pavada dalīti tēta un mammas ģimenē. Vienalga, vai tās ir tikai brīvdienas, kas tiek pavadītas pie otra vecāka, vai laiks, kas tiek pavadīts vienā un otrā mājā, ir 50 pret 50, katru reizi gan vecāki, gan bērni piedzīvo lielāku vai mazāku stresu, kas saistīts gan ar emocionālām, gan praktiskām lietām.

Šajā rakstā apskatīsim to, kādas ir galvenās grūtības no vecāku un no bērnu viedokļa un kā tās iespējams mazināt. Te nebūs zelta formulas, tā katram jāmeklē pašam, bet, iespējams, radīsiet kādu ierosmi lielākām vai mazākām pārmaiņām.

Tālāk būs mans kā mammas personīgais stāsts. Katru reizi, kad mans dēls atgriezās no brīvdienām, ko bija pavadījis otrās mājās pie tēta, viņš veikli pazuda savā istabā un kādu laiku nenāca ārā. Un es arī centos neuzbāzties, jo pieredze liecināja, ka jebkura uzmanības izrādīšana un jautājums "Kā tev gāja?" varēja novest pie divām galējībām: totālas eksplozijas vai īsas, nekonkrētas atbildes. Man likās tik kaitinoši, ka ikdienā redzu savu bērnu tikai pašā vakarā, kad galvenais sarunu temats ir skola, izpildītie mājasdarbi un treniņi, un labākais laiks – brīvdienas, kad iespējamas kopīgas nesteidzīgas brokastis vai citas kopīgas nodarbes, pastaigas, pasākumi, – manās attiecībās ar bērnu tiek "nozagts". Turklāt katru reizi, kad bērns atgriezās no otra vecāka mājas, tika sabojāts brīvdienu vakars, kurā arī nevedās nekāda lādzīga komunikācija. Protams, man gribējās pārliecināties, ka bērnam brīvdienās gājis labi, bet es centos neuzdot daudz jautājumu, jo redzēju, ka bērns jūtas neērti. Ļāvu viņam stāstīt tik daudz, cik vēlējās. Svarīgāk par visu man likās tas, ka bērns pavada laiku kopā ar tēti. Pat ja man tiek piešķirta sliktā policista loma, bet bērna tēvam – izklaidētāja un labā policista loma. Manī bija sarežģītu jūtu buķete, nožēla par to, ka man nav izdevies nodrošināt bērnam iespēju augt pilnā ģimenē, dusmas uz bijušo vīru par to, ka visas praktiskās rūpes un atbildība par bērna sekmēm ikdienā ir uz maniem pleciem, vainas sajūta par to, ka par maz pavadu laiku ar bērnu, un vienlaicīgi atvieglojuma sajūta par to, ka varu pavadīt brīvdienas kopā ar jauno partneri vai citās sev patīkamās nodarbēs. Īsts jūtu kokteilis, kas ne vienmēr palīdzēja turēt vēsu prātu.

Šodien es zinu, ka bērnam pārvietošanās no vienas mājas uz otru ir stresa pilna. Pats fakts, ka jādodas no vienas mājas uz otru, ir kā atgādinājums tam, ka ģimene ir šķirta. Katrā mājā ir savi noteikumi, kārtība, ieradumi, rituāli, cits praktisko lietu izkārtojums. Bērnam ir nepieciešams laiks, lai pārslēgtos no vienas mājas dzīves uz otru. Kad bērns ierodas no otras mājas, nevajag uzbāzties ar jautājumiem vai mēģināt veikt izmeklēšanu. Kad bērns jutīsies gatavs, viņš pats pastāstīs tik daudz, cik vēlēsies. Iedomājieties sevi, kad atgriežaties no ceļojuma, jums taču arī ir nepieciešams laiks apcerei, īss brīdis atpūtai. Un tad esat gatavi dalīties!

Tagad, kad rakstu šo tekstu, uzjautāju savam nu jau pieaugušajam dēlam, kā viņam tas bija toreiz. Un šeit viņa stāsts: "Pārslēgšanās no dzīves vienā mājā uz otru man bija ļoti nepieciešama. Pusaudža gados, kad pats braucu ar sabiedrisko transportu uz un no tēta mājām, bija daudz vieglāk, jo bija šis starplaiks (tētis dzīvo citā pilsētā), pretstatā brīžiem, kad tētis ar auto pieveda pie mājas. Tad jutos kā strauji izrauts no vienas realitātes un ielikts citā. Turklāt papildu neērtības sajūtu un stresu radīja fakts, ka jūs kā vecāki savā starpā nekomunicējāt."