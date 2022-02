Kā bērnam palīdzēt pieņemt patēvu un īstajam tēvam nejusties 'kastrētam'

Itin visi gribētu ar savu partneri nodzīvot ilgu un laimīgu kopdzīvi, taču realitāte ir cita. Gana daudz ģimeņu izjūk. Ja tas attiecas tikai uz pieaugušajiem, ir vieglāk, taču attiecībās, kurās aug bērni, lietas noris sarežģītāk. Tās kļūst vēl piņķerīgākas, kad bērna mātei vai tēvam parādās jauna mīlestība. Bērnam nākas šo trešo, svešo pieņemt. Tas nav viegli...

Kā palīdzēt bērnam pieņemt mātes draugu kā patēvu



Pirmkārt, ir jābūt gataviem ar cieņu izturēties pret bērna grūtībām, tas nozīmē, ka ir jādod laiks un iecietīgi jāizturas pret bērna cīņu, sevi pašapliecinot, kā arī censties bērna ''izgājienus'' ''neuztvert personīgi''.

Jaunajam partnerim jāsaprot, ka nevar gaidīt, ka bērna pieķeršanās nāk ''komplektā'' ar mātes mīlestību, proti, bērna uzmanība ir jāiegūst. Ja jaunais partneris ir ieguvis mātes mīlestību, tad viņam tieši tāpat jācenšas iegūt arī bērna simpātijas.

Mātei un patēvam ir jāpieņem, ka nevar būt nākotne bez pagātnes, un to, ka piedzīvoto nevar tā gluži vienkārši izdzēst, – bērnam ir tēvs, kurš tāpat viņam būs vajadzīgs arī nākotnē (tas pats attiecas arī uz tēva jauno draudzeni un bērna māti).

Svarīgi saprast, ka tagad bērna dzīvē ir trešais,''svešs'' cilvēks, kurš arī bērna dzīvē ieņem svarīgu lomu. Tas palīdzēs bērnam mazināt lojalitātes konflikta ietekmi.

Ir svarīgi, lai jaunais pāris būtu pārliecināts savās jūtās vienam pret otru un mērķī palikt kopā. Ja bērns sajūt šo jauno savienību kā stabilu un nemainīgu, tad viņam to vieglāk ir pieņemt. Pretējā gadījumā bērni apzināti vai neapzināti cenšas šo savienību izjaukt.

Ar kādām grūtībām sastopas mātes

Astoņdesmitajos gados tika publicēti vairāki teorētiski materiāli par pieaugušo grūtībām šķiršanās gadījumos (Fiala (1989), Fritsh/Sanders (1987), Gambia (1989), Reischies/ Rednitzinki (1987), Scheib (1987), Giesecke (1987)).

Bieži vien mātes, kuras ir šķīrušās, nav pārliecinātas par to, ka patiešām mīl jauno partneri un vēlētos ar viņu pavadīt visu turpmāko dzīvi kopā. Konsultācijās rodas jautājums, vai tiešām jaunais partneris viņu mīl, vai izdosies izveidot attiecības, vai atkal tās izjuks, kā tas jau vienu reizi notika. Vai ir tiesības riskēt veidot šīs attiecības?

Ja atceramies teicienu, ka cilvēks mācās no kļūdām, tad tas tikai nozīmē to, ka būs radušās tikai bailes. Un te rodas vilinājums piedāvāt šo jautājumu izlemt bērniem:''Ja viņš atradīs kopīgu valodu ar bērniem, tad…!" Sanāk, ka māte šo soli veic nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Un praksē tas apstiprinās, – ja pirmajās attiecībās sieviete vēlas, lai vīrietis izturas labi pret viņu, tad pēc šķiršanās kā prioritāti sieviete liek jaunā partnera attieksmi pret bērniem. Ja vīrietis izrāda rūpes par bērniem, tad ir vieglāk noticēt viņa nodomiem. Rodas sajūta, ka vīrietim, kurš ir izrādījis pieķeršanos pret bērniem, mātes, kā sievietes mīlestība vairs nav ''jāiekaro'', it kā viena vien vīrieša spēja izveidot attiecības ar bērniem būtu seksuāli pievilcīga. Un ja māte tieši tā ir rīkojusies, tad augsne turpmākajām grūtībām jau ir sagatavota. Iespējamība, ka bērns uzreiz pieņems patēvu ir mazāka par to, ka bērns izturēsies pret viņu noraidoši.

Reizēm bērnam šķiet vilinoša šī ''tiesneša'' loma, tā tomēr ir pārāk apgrūtinoša. Ja māte tikai sekos bērna padomiem, tad ar katru jauno partneri agri vai vēlu radīsies vienas un tās pašas grūtības. Tad māte ir izvēles priekšā: uz mūžu palikt vienai, bet radusies neapmierinātība un dusmas agri vai vēlu apzināti vai neapzināti ''nāks pār bērnu galvām'', vai ar otro vai trešo kandidātu viņa izmainīs savu stratēģiju un rīkosies ''pret bērnu gribu''. Bet bērnam zaudēt varu, kura agrāk viņam ir bijusi, ir daudz grūtāk, nekā neiegūt to vispār. Varas zaudēšana, kura agrāk ir bijusi, rada bailes, un bērns sev prasa – kas noticis, kas ir mainījies viņa attiecībās ar māti, un, visdrīzāk, šādu pavērsienu bērns uztvers kā mātes mīlestības zaudējumu.

Reizēm, lai nedotu bērnam iespēju atraidīt jauno partneri, mātes viņu iepazīstina kādā ''drošākā'' lomā, – kā ''aukli'' vai ''jauno paziņu''. Bērns sajūtot, ka vīrietis ir nevis kā ''biedrs'' viņam, bet gan kā nozīmīgs cilvēks mātei, – sarūgtinājuma pārņemts viņu atraidīs. Un mātei šie meli arī netiks piedoti:'' Kā tagad var ticēt viņiem abiem?'' Šāda veida stratēģija no mātes puses darbosies tikai tad, ja bērns pats bijis gatavs pieņemt mātes jauno draugu, tas nozīmē, ka šādi rīkoties arī nebija ne mazākās nepieciešamības.

Mātes, kuras bērniem uzliek atbildību izlemt jautājumu par jauno attiecību izveidošanu rada vecāku-bērnu lomu maiņu – bērns izlemj jautājumu par ''kāzām'', bet māte izmanto šos ''nevainīgos melus'', jo baidās, ka bērns ''sadusmosies''.