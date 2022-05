Kas kopīgs psihoterapijai un pornogrāfijai jeb kā es meklēju savu terapeitu

3. Ja tomēr jūsu draudzene iedotu jums sava terapeita telefona numuru, var gadīties, ka terapijā rodas kādi ierobežojumi attiecībā uz to, ko vēlaties atklāt. Nu, piemēram, ja jūsu draudzene atstāsta

terapeitam kādu ne tik glaimojošu atgadījumu, kurā esat iesaistīta, bet jūs sniedzat citu notikuma versiju – vai vispār to izlaižat –, terapeits uz jums sāks raudzīties no tāda skatpunkta, kādā neesat izvēlējusies sevi parādīt. Taču jūs nezināsiet, ko terapeits par jums zina, jo viņš nedrīkst atstāstīt neko, ko kāds cits pacients ir teicis savas sesijas laikā.

Par spīti šiem brīdinājumiem, personisks ieteikums bieži vien ir visefektīvākais veids, kā atrast terapeitu. Tāpat var doties uz interneta vietnēm, kur var iepazīties ar terapeitiem.

(Latvijā psihoterapeitu un psihoterapijas speciālistu kontaktus var atrast Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas mājaslapā www.arstipsihoterapeiti.lv, Latvijas Psihoterapeitu biedrības mājaslapā www.psihoterapija.lv, kognitīvi biheiviorālās terapijas mājaslapā www.kbt.lv un citur (tulk.).

Taču, lai kādu metodi jūs arī izmantotu, var gadīties, ka būs jāiepazīstas ar vairākiem terapeitiem, pirms atradīsiet īsto tieši sev. Kontaktam ar terapeitu ir daudz lielāka nozīme nekā kontaktam ar jebkuru citu speciālistu (kāds man pazīstams terapeits reiz teica: “Tas nav gluži tas pats, kas izvēlēties labu kardiologu, kuru satiec labi ja divreiz gadā un kurš nekad neuzzinās par tavu milzīgo nedrošību.”). Pētījums pēc pētījuma liecina, ka vissvarīgākais faktors ārstēšanas gaitā ir attiecības ar terapeitu, tas, cik cilvēks “jūtas sajusts”. Tam ir lielāka nozīme nekā terapeita izglītībai, terapijas virzienam vai tam, ar kādu problēmu esi atnācis uz terapiju.

Mani turklāt skar īpaši ierobežojumi sava terapeita meklējumos. Lai izvairītos no ētikas pārkāpuma, ko sauc par dubultajām attiecībām, es nedrīkstu sniegt vai saņemt palīdzību no cilvēka, kurš atrodas manā orbītā: nedz vecāka, kura bērns mācās mana dēla klasē, nedz mana kolēģa māsas, nedz draudzenes mammas, nedz kaimiņa. Attiecībām, kas veidojas terapeitiskajā telpā, ir jāpastāv pašām par sevi – skaidri nošķirtām no visa cita. Šie noteikumi neattiecas uz citiem veselības aprūpes speciālistiem. Jūs varat mierīgi spēlēt tenisu vai apmeklēt vienu un to pašu grāmatu klubu ar savu ķirurgu, dermatologu vai manuālo terapeitu, izņemot savu psihoterapeitu. Un tas manas izredzes krasi samazina.

Esmu pazīstama ar... sūtu pacientus pie... tiekos konferencēs ar... vai citādi esmu saistīta ar daudziem pilsētā strādājošiem terapeitiem. Turklāt mani draugi terapeiti, piemēram, Džena, pazīst tos pašus speciālistus, ko es. Pat tad, ja Džena man ieteiktu kādu no saviem kolēģiem, kuru es nepazīstu, faktā, ka viņa ir pazīstama ar manu terapeitu būtu kaut kas jocīgs – sajūta par pārāk tuvu pazīšanos. Bet ja nu es tomēr saņemtos un pavaicātu saviem kolēģiem?

Ir vēl kāda problēma – es nevēlos, lai mani kolēģi zinātu, ka man steidzami nepieciešama terapija. Vai tomēr nebūtu tā, ka viņi – apzināti vai neapzināti – sāktu šaubīties, vai sūtīt man pacientus?

Tādējādi, lai gan man visapkārt ir dučiem terapeitu, mana dilemma atgādina Semjuela Teilora Kolridža dzejas rindas:

“Visapkārt ūdens, ūdens vien,

Bet ne lāses, ko nodzerties.”

Taču dienas beigās man prātā iešaujas kāda ideja.

Mana kolēģe Karolīna nestrādā kopā ar mani vienā stāvā, pat ne tajā pašā ēkā. Viņa nav man draudzene, lai gan profesionāli mēs esam pazīstamas. Dažkārt mums ir kopīgi gadījumi – es strādāju ar pāri, un viņa strādā individuāli ar pāra vienu pusi. Vai otrādi. Es uzticētos jebkuram viņas ieteiktam speciālistam. Es uzgriežu Karolīnas mobilā telefona numuru desmit minūtes pirms nākamās stundas sākuma, un viņa paceļ.

“Sveika! Kā tev klājas?” viņa jautā. Atbildu viņai, ka man iet lieliski. “Absolūti fantastiski,” es atkārtoju ar uzsvaru uz otro vārdu. Nepieminu faktu, ka gandrīz neesmu gulējusi un ēdusi un esmu tuvu ģībšanai. Pajautāju, kā klājas viņai, un tad ķeros pie lietas. “Man ir nepieciešams ieteikums,” es saku, “draugam.” Īsi izskaidroju, ka šis “draugs” meklē sev terapeitu vīrieti, lai Karolīnai nerastos jautājums, kāpēc es savam draugam neiesaku viņu pašu.

Klausulē teju vai varu dzirdēt, kā Karolīnas galvā griežas zobratiņi. Gandrīz trīs ceturtdaļas speciālistu, kuri nodarbojas ar psihoterapiju (pretstatā pētnieciskajam darbam, psiholoģiskajai testēšanai vai medikamentu menedžmentam), ir sievietes, tāpēc Karolīnai paiet kāds brītiņš, lai atrastu vīrieti. Es piebilstu, ka vienīgais terapeits vīrietis, kurš strādā manā stāvā un sakritības pēc ir viens no talantīgākajiem terapeitiem, kādu pazīstu, šim draugam nederēs, jo viņš nejūtas ērti nākt uz mūsu biroju ēku, kur mums visiem ir kopīga uzgaidāmā telpa.

“Hmmm,” Karolīna saka. “Ļauj man padomāt. Vai pacients ir vīrietis, kuram nepieciešams ieteikums?”

“Jā, apmēram četrdesmit gadu vecs,” es atbildu. “Ļoti labi funkcionējošs.” Ļoti labi funkcionējošs terapeitu valodā nozīmē – labs pacients, darbu ar kuru izbauda vairākums terapeitu. Šādi rodas līdzsvars ar tiem pacientiem, ar kuriem mēs arī vēlamies strādāt, taču kuri nav tik labi funkcionējoši. Ļoti labi funkcionējoši pacienti spēj veidot attiecības, tikt galā ar pieaugušo dzīves pienākumiem un reflektēt par sevi. Viņi nezvana katru dienu starp sesijām ar steidzamiem jautājumiem. Pētījumi, tāpat kā veselais saprāts, liecina, ka vairākums terapeitu dod priekšroku darbam ar tādiem pacientiem, kuri spēj izteikties, ir motivēti, atvērti un atbildīgi, turklāt tie ir pacienti, kuriem daudz ātrāk kļūst labāk. Par labo funkcionēšanu es piebilstu, jo tas paver plašāku terapeitu loku, kuri varētu būt ieinteresēti strādāt ar šo gadījumu, un, ja pavisam godīgi, es sevi uzskatu par relatīvi labi funkcionējošu. (Vismaz vēl nesen tā bija.)