Man sievas aromāts kļuvis nepatīkams. Ar ko tas saistīts?

Kādi uzstādījumi, pārliecības, bailes jūs vadīja šādos brīžos? Vai tomēr izvēle ir piemērota, bet kaut kādu iemeslu dēļ ir grūti tajā sev pagaidām atzīties?

Jūsu vēstulē ir vēl viens spilgts moments. Jūs rakstāt, ka ik pa laikam jums uznāk domas par nepareizu izvēli, bet pēc tam it kā pāriet. Un tas man ir rādītājs tam, ka jums ir raksturīgi atvairīt trauksmes zvaniņus no sevis – kopumā. Kaut kas jūsos saka: "Tu dzīvo ne savu dzīvi", bet jūs ar sevi rīkojaties tā, it kā nepievērstu uzmanību šiem signāliem.

Jūsu sajūta par sevi ģimenē jau ir ieguvusi zināmu cikliskumu: sākumā ir slikti, liekas, ka ir izdarīta nepareiza izvēle, tad it kā šī doma "atlaižas", tad dzīvojiet, kā parasti, līdz atkal nāk vilnis ar ierastām domām. Un tā pa riņķi.

Riskēšu izteikt versiju, ka šāds princips jūsu dzīvē attiecas ne tikai uz laulību, bet kopumā uz to, kā jūs dzīvojat savu dzīvi un attiecaties pret savām vajadzībām.

Tagad jūs runājat, ka nevēlaties šķirties dēla dēļ. Un man liekas, tās ir izplatītas lamatas, kurās iekļūst daudzi cilvēki.

Patiešām, kopīgi bērni var būt sava veida līme attiecībās. Bet svarīgi atcerēties, ka nelaimīga laulība bērniem ir ne mazāka trauma kā vecāku šķiršanās. Tādēļ ziedot savu dzīvi dēļ bērniem tiešām nav vērts. Viņi to drīzāk nenovērtēs.

Turklāt arguments, ka saglabā laulību bērnu dēļ, var būt aizsargmehānisms, lai nerisinātu problēmas. Vai jūs patiešām domājat par dēlu, neejot prom no sievas? Vai varbūt jūs biedē izmaiņas, kuras varētu sekot pēc šķiršanās?"