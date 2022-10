Pieci jautājumi sev, ja neesi pārliecināts – šķirties vai nē

Dažreiz tas ir viegls lēmums. Bieži vien tomēr – sarežģīts. Vai man vajadzētu palikt vai iet prom? Daudzi kādā brīdī ir bijuši nodarbināti ar šo jautājumu romantiskajās attiecībās. Vienalga, vai par to liek aizdomāties neapmierinoša attiecību dinamika, fiziskā vai emocionālā distancēšanās, neuzticība, atšķirīgas vērtības vai vienkārši esat viens otru pārauguši, ja sāc apdomāt šo jautājumu, acīmredzot kaut kas attiecībās nav īsti, kā gribētos.

Psihoterapeite un sociālā darbiniece psihiatrijā Losandželosā Šārona Kvona portālā "Self" dalās savā pieredzē un uzrunā citus terapeitus par šo tēmu.

Manā kā psihoterapeites darbā ar individuālajiem klientiem un pāriem, terapijas sesiju laikā bieži redzama ambivalence par attiecību pārtraukšanu. Klienti bieži vien man saka: "Varbūt, ja es otram došu vēl pāris mēnešus, viss mainīsies?" "Varbūt mums vajag vairāk brīvības?" "Varbūt palīdzēs pāru terapija?" "Varbūt man vajadzētu mainīt savas gaidas un vajadzība?" "Varbūt man jāuzstāda ultimāts?"

Ir pamats justies pretrunīgi par attiecību pārtraukšanu. Pēc tam, kad esi ieguldījis daudz laika un enerģijas, tu joprojām vari ļoti rūpēties par partneri un doma, ka vari būt viens un būs jāmēģina satikt kādu citu, var būt biedējoša. Saskaņā ar 2017. gadā publicētu pētījumu žurnālā "Journal of Social Psychological and Personality Science", 49 procenti dalībnieku atzīmēja augstu rādītāju par to, ka vēlas palikt attiecībās un pamest tās, tā izgaismojot šo izplatīto dilemmu "palikt vai aiziet".

Kā īsti zināt, ka pienācis laiks doties prom? Es runāju ar citiem attiecību ekspertiem, pārskatīju izplatītākās pāru terapijas metodes un izmantoju savas psihoterapijas zināšanas, lai sniegtu dažas atziņas. Un, lūk, daži jautājumi, ko var sev uzdot, domājot par romantisko attiecību pārtraukšanu.

Vai attiecības ir aizskarošas – fiziski vai emocionāli?



Attiecībās, kurās ir jebkāda fiziski vai emocionāli slikta izturēšanās, nekavējoties jānovērtē, vai ir pienācis laiks tās pārtraukt, lai viens vai abi partneri būtu drošībā. ASV vidēji gandrīz divdesmit cilvēki minūtē cieš no fiziskās vardarbības partnerattiecībās. Tomēr daudziem upuriem ir grūti aptvert, ka viņi ir apdraudēti dēļ "vardarbības cikla". Šo jēdzienu ieviesa psiholoģijas doktore Lenore Valkere. Cikls ietver spriedzes veidošanas fāzi, tad – vardarbīgās epizodes fāzi un, visbeidzot, nožēlas fāzi, kurā vardarbīgais partneris lūdz piedošanu un, jā, nožēlo savu rīcību, kas liek domāt cietušajam, ka tas vairs neatkārtosies.