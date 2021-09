Vecāku šķiršanās vienmēr sāpinās arī bērnu. Kā palīdzēt notiekošo pārdzīvot

Lietuvā vairāk nekā puse laulību nebeidzas, kā mēs kopš bērnības esam pieraduši dzirdēt pasakās: "viņi dzīvoja ilgi un laimīgi..." Proti, uz 100 laulībām ir 45 šķiršanās. Vairāk nekā pusē šo gadījumu ir kopīgi nepilngadīgi bērni. Pēc šķiršanās gandrīz 7000 bērnu palieka dzīvot nepilnās ģimenēs (galvenokārt bez tēva).

Kas būtu jāzina pieaugušajiem, lai palīdzētu bērniem izdzīvot vecāku šķiršanos, saruna ar psiholoģi Neringu Bernatonieni.

Ir virkne ģimeņu, kuras neuzdrošinās šķirties, apgalvojot, ka izmisīgi dzīvos kopā, jo bērniem tā ir labāk. Kur ir robeža, kad labāk šķirties, jo šāda kopīga dzīve bērnam neder?

Pētījumi rāda, ka bērni, kas dzīvo ģimenēs, kur vecāki ir kopā, bet ir ļoti konfliktējoši vai ģimenēs, kur ir slēpts naidīgums un augsts spriedzes līmenis, ir lielāks emocionālo un uzvedības grūtību risks nekā bērniem, kas dzīvo ar šķirtiem, bet nekonfliktējošiem vecākiem. Vecāki, kas atrodas pastāvīgā konfliktā, rada mājās neizturamu spriedzi. Tas neatstāj vietu bērnu pārdzīvojumiem. Piedzīvotā stresa dēļ bērniem var būt depresija, trauksme, mācīšanās grūtības, viņi meklē mieru, uzvedoties bīstami utt. Apsverot lēmumu par laulības šķiršanu, ir svarīgi novērtēt konfliktu intensitāti, ilgumu, dinamiku, laulāto spēju izturēties pret otru ar cieņu un samierināšanos.

Tomēr tikai retais, šķiet, spēj izšķirties skaisti, un bērni bieži kļūst par nelīdzsvarotu vecāku attiecību ķīlniekiem. Kā bērni jūtas tādās situācijās?

Bērnu visvairāk ietekmē nevis šķiršanās, bet konfliktējoša šķiršanās, nebeidzami vecāku strīdi, nevaldāmas dusmas, savstarpēji apvainojumi. Ļoti konfliktējošās vecāku attiecībās papildus iepriekš uzskaitītajām sajūtām bērns var piedzīvot lojalitātes konfliktu. Ja katrs vecāks sagaida, ka bērns viņu atbalstīs, atvasei kļūst grūti uzturēt labas attiecības ar abiem konfliktējošajiem vecākiem. Piemēram, baidoties zaudēt mātes mīlestību, bērns var atteikties sazināties ar tēvu, lai tādējādi nodrošinātu mātes mīlestību. Bērnam, kurš dzird, ka viens no vecākiem ir slikts, var rasties grūtības ar identitāti un pašizveidošanos, viņš var sākt domāt, ka ir slikts. Tiesāt bērnu pret vienu no vecākiem ir tas pats, kā tiesāt bērnu pret sevi. Es atceros savu klientu, kurš dzirdēja, kā tētis sauc mammu par muļķi. Zēnam bija sajūta, it kā uz sirds būtu uzkritusi akmeņu kaudze. Tāpat neļaujiet sevi apmānīt, ka jaunāki bērni neko nesaprot. Bieži vecāki psihologa kabinetā ir pārsteigti, ka bērns zina lietas, ko vecāki viņam nav tieši pateikuši. Vecāki domā, ka var noslēpt savas naidīgās jūtas pret bijušo dzīvesbiedru, bet bērni jūt un "skenē" vecāku ķermeņa valodu, balss toni, skatienus un pamanāmas pauzes.

Ir arī ļoti svarīgi, lai šķirtie vecāki sazinātos savā starpā tieši, nevis caur bērnu. Vecākiem nevajadzētu caur bērnu nodot vienam otram ziņas, finanšu izdevumu pieprasījumus vai apvainot bērnu par bijušā laulātā personīgo dzīvi.

Nav noslēpums, ka dažas sievietes nevēlas šķirties pat no vīriešiem, kuri ir vardarbīgi, atkarīgi no alkohola vai kuriem ir citi trūkumi ģimenes dzīvē, pamatojot to ar vārdiem – bērniem ir vajadzīgs tēvs. Ko jūs teiktu – varbūt šādos gadījumos bērniem tomēr ir labāk bez tēva?

Bērniem vienmēr ir abi vecāki. Laulības šķiršanas laikā tiek šķirti vīrs un sieva, bet ne vecāki un bērni. Bez tam nepazūd fakts, ka bērnam ir divi vecāki. Pat ja tādu objektīvu iemeslu dēļ kā vardarbība, piespiešana, atkarība – , nav iespējams dzīvot kopā ar vienu no vecākiem, bērnam ir tiesības zināt, izpētīt un izprast savu vēsturi. Viņam ir tiesības ilgoties pēc tēva vai mātes. Vēl lielāks kaitējums bērnam tiek nodarīts, ja viņa nepareiza uzvedība tiek identificēta ar vienu no vecākiem, bērnu iebiedējot – lai tikai viņš nekļūtu līdzīgs tam vecākam, ja slikti uzvedas. Dažreiz tuvinieki baidās, ka bērns var mantot noslieci uz vardarbību, atkarībām, tāpēc viņi cenšas slēpt ģimenes vēsturi. Tomēr psihologi zina, ka noslēpumi nepalīdz, bet tikai kavē traumatiskas pieredzes apstrādi.