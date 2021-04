Skumji pēc seksa, pat baudpilna? Kādēļ rodas šāds stāvoklis

Nereti priekšspēles un seksa laikā dažādas problēmas aiziet otrajā plānā no uzbudinājuma un emocijām. Bet, kad sekss ir beidzies, visa to gūzma atkal uzveļas uz cilvēka.

Dažkārt pēcakta negatīvās emocijas raisa kādi psiholoģiskie uzstādījumi saistībā ar seksu, piemēram, kad cilvēks pārdzīvo par gadījuma attiecībām, jo zemapziņā ir pārliecināts, ka tā ir slikta uzvedība.

Skumjas par zaudēto skaisto brīdi



Foto: Pexels.com

Vēl viens pieredzes stāsts. Šajā gadījumā cilvēks atklāj, ka viņam pēcakta skumjas vienmēr rodas pēc ilgāka seksa pārtraukuma, turklāt nav svarīgi, ar ko bijis sekss – ar pastāvīgo vai gadījuma partneri: "Es sev skaidroju tā – ķermenis ir atradis no tādām sajūtām, tad "atcerējās", kā ir mīlēties, izjuta prieku, bet pēc tam – iztukšotību, – tā taču bieži notiek pēc notikumiem, kurus ilgi gaidīji."

Kā stāsta seksoloģe, daudziem no mums ir grūti atvērties kādam, izrādīt, cik ļoti esam jutīgi un ievainojami, bet tieši seksa laikā ir tāda tuvība, kad patiesi atdodies otram: "Fizioloģiskā uzbudināmība ir augsta, orgasms tiek gūts, bet pēc tam viss tiek it kā pavērsts otrādi. To varētu salīdzināt ar pieplūdi un atplūdiem – kad cilvēks ir bijis pārāk atvērts, bet tagad viņš grib attālināties ("plūst atpakaļ"), šajās neomulīgajās sajūtās var rasties dažādas negatīvas emocijas."

Ja nerunā par psiholoģiskām vai veselības problēmām, pat visskaistākais sekss vienalga var būt stress organismam, tādēļ zināmas reakcijas, kas atgādina pēcakta skumjas, ir pat dabiskas: kādam uzreiz gribas gulēt, cits vēlas pabūt vienatnē, kādam nāk asaras. Ja tas notiek pa retam, cilvēki to neuztver kā problēmu, novērojusi seksoloģe.

Kad un kāpēc par to runāt ar partneri



Foto: Shutterstock

Pēcakta skumjas var raisīt arī kādas tā brīža problēmas attiecībās ar partneri – strīdi, konflikti, aizdomas par krāpšanu. Šādos gadījumos pēcakta skumjas var pāriet pašas no sevis, taču labāk to apspriest ar partneri. Tiesa, te rodas iespējamība, ka viņš nesapratīs vai, vēl sliktāk, apvainosies. Tam var sekot citas seksuālās problēmas. Seksologi ir vienisprātis, ka viņiem bieži ir grūti tikt skaidrībā, kas kļuvis par iemeslu klienta pēcakta skumjām.

Sāk izvairīties no seksa



"Ja partneris pēkšņi reaģē uz otra skumjām pēc seksa kā kaut kādu nenormālību vai kā apvainojumu viņam, tad tas, kurš izjūt skumjas, sāk uzskatīt sevi par vainīgo. Tas var novest pie problēmām, pie tāda kā apburtā apļa," saka seksoloģe. Viņa turpina, ka cilvēks var sākt izvairīties no seksa, lai netiktu nosodīts, un tas var novest pie tā, ka viņš cenšas izvairīties no seksa vispār.

Problēmas noklusēšana var negatīvi ietekmēt attiecības. Jebkura noklusēšana noved pie tā, ka partneri izvairās viens no otra, bet nereti tas noved līdz attiecību pārtraukšanai, tādēļ ir svarīgi runāt ar otru par pēcakta skumjām. Galvenais saprast, kā.

Seksoloģe iesaka ievērot galveno labas komunikācijas likumu: "Jārunā pirmajā personā – par sevi un savām sajūtām. Piemēram, godīgi atzīsties, ka tu nezini, kādēļ tā notiek, bet ka reizēm tā ar tevi ir. Ja tas nav saistīts ar partneri, vari palūgt tādās situācijās uzvesties noteiktā, palīdzošā, veidā." Svarīgi būt taktiskiem un godīgiem.

Ko darīt

Kopumā, ja periodiski rodas pēcakta skumjas un tās netraucē, nav jāuztraucas – visticamāk, tas ir normāli. Ja tu jūti, ka negatīvās sajūtas pēc seksa satrauc un ietekmēt pāra attiecības, runā par to ar viņu un centies viņu neievainot. Ja neizdodas, apmeklē labu speciālistu, kurš varēs palīdzēt tikt galā ar to, kas ir šo emociju patiesais iemesls.

Tomēr jāatceras, ka reizēm pēcakta skumjas rodas nopietnu saslimšanu dēļ – psihiskām, neiroloģiskām vai, piemēram, endokrinoloģiskām. Tādēļ rūpīgi jāseko līdzi savai veselībai un jāpievērš uzmanība citām izmaiņām organismā un emocijās.