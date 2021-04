Starp partneri un bērniem. Kādas ģimenes izjukšanas un jaunas veidošanās stāsts

Šī situācija izgaismo "savējo un svešo" efektu, ko piedzīvo partneri un bērni visās saliktajās ģimenēs. Nav svarīgi, vai bērni atbrauc tikai brīvdienās vai dzīvo 24/7 kopā ar vienu vecāku un viņa jauno partneri, vecāks visbiežāk būs vienā skalas galā kā "savējais", savukārt viņa partneris, visticamāk, nokļūs skalas otrā galā kā "svešais". Katru reizi, kad bērns ienāk istabā un dodas pie sava vecāka ar jautājumu vai savu sakāmo, vecāks kļūst par "savējo", bet viņa partneris – par "svešo" jeb autsaideru. Un tas rada papildu spriedzi partnerattiecībās, kurām tāpat jau ir mazāk stabili pamati, jo, no vienas puses, ir ierobežotas iespējas attiecībā uz laiku divatā, no otras puses, iepriekšējā partnerattiecību pieredze nereti liek būt rezervētākam arī jaunajās attiecībās. Dažkārt, runājot par partnerattiecību nozīmību, var dzirdēt šādu frāzi: "Partneri nāk un iet, bet bērni ir uz mūžu." Jaunajās partnerattiecībās tiek ieturēta lielāka distance, lai pasargātu sevi no sāpēm un vilšanās, kas vienlaicīgi šīs attiecības padara jutīgākas pret dažādiem satricinājumiem.

Tas, ka ir svešie un savējie, ir normāli





Kā noregulēt šo savējo/svešo efektu? Pirmkārt, atzīt, ka jaunais partneris pievienojas jau esošai sistēmai, kurā attiecību musturi jau ir iesakņojušies un tradīcijas, paradumi izveidojušies, un ka šī polarizācija – savējais/svešais – eksistē un ir daļa no normālas lietu kārtības. Mācīties atpazīt šo efektu un runāt par to ar partneri. Mēģināt iejusties partnera ādā, meklēt kopīgus risinājumus, vienlaicīgi pieņemot, ka šī polarizācija lielākā vai mazākā mērā būs klātesoša visu laiku. Pat tad, kad bērni izaugs lieli un ieradīsies pie jums ciemos vai ielūgs jūs uz savām kāzām. Viss, ko varam ietekmēt, – intensitāti, kādā šī polarizācija notiek un kā mēs noregulējam ar to saistītās sajūtas.

Visbiežāk tas partneris, kurš nonāk "svešā" lomā, jūtas atstumts, viens, savukārt tas partneris, kas ir "savējo" lomā, jūtas, ka viņu rauj uz pusēm starp diviem cilvēkiem, ko tas mīl, – partneri un bērnu.

Atgriežoties pie piemēra ar Jāni un viņa bērniem, ir skaidrs, ka Jānis pavada laiku ar savām meitenēm, kā ieradis, savukārt Samanta jūtas viena, it kā izstumta ārpusē, ko, iespējams, paspilgtina viņas pašas bērnības pārdzīvojumi, kad viņa ir jutusies nevajadzīga vai atstumta. Turklāt kļūst neskaidra viņas loma, un tas atgādina arī par Jāņa attiecībām ar Annu, kas līdz galam nav pabeigtas.