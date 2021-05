Uzmācīgas domas, trauksme, aizdomīgums. Psihoterapijas aizkulises

Dekatastrofizācijas būtība ir parādīt klientam, ka viņa loģiskās prātulas nav pamatotas. Psihologs, saņēmis pirmo atbildi uz savu jautājumu, nākamos uzdod formā "Kas būs, ja...". Atbildot uz nākamajiem jautājumiem, klients apzinās savu prātojumu neveiklību un ierauga reālus, faktiskos notikumus, cēloņus un sekas. Klients kļūst gatavāks iespējamām "sliktām un nepatīkamām" sekām, bet nu jau pārdzīvo tās ne tik kritiski.

Piemērs no prakses

Klients: – Man rīt jāuzstājas lielas grupas priekšā, un es esmu līdz nāvei pārbijies.

Terapeits: – No kā jūs baidāties?

– Manuprāt, es izskatīšos muļķīgi.

– Pieņemsim, ka jūs patiešām izskatīsieties muļķīgi. Kas no tā slikts?

– Es to nepārdzīvošu.

– Pieņemsim, viņi par jums smiesies. Vai tiešām jūs no tā nomirsiet?

– Protams, ne.

– Pieņemsim, viņi nolems, ka jūs esat pats sliktākais no visiem oratoriem... Vai tas iznīcinās jūsu nākamo karjeru?

– Nē. Taču nav slikti būt labam oratoram.

– Protams, tas ir neslikti. Bet ja jūs cietīsiet neveiksmi, vai tiešām vecāki vai sieva no jums novērsīsies?

– Nē... viņi būs iejūtīgi.

– Tad kas patiesībā ir tas briesmīgākais?

– Es slikti jutīšos.

– Un vai jūs ilgi jutīsieties slikti?

– Dienu vai divas.

– Kas būs pēc tam?

– Pēc tam viss būs kārtībā.

– Vai baidieties, ka uz kārts likta visa jūsu dzīve?

– Droši vien. Man ir tāda sajūta, ka uz kārts ir visa mana nākotne.

– Un tā, kaut kur pa ceļam jūsu domāšana buksē... un jums ir tieksme katru neveiksmi redzēt kā pasaules galu... Jums patiesībā būtu jāpalūkojas uz neveiksmēm kā neizdošanos sasniegt konkrētu mērķi, nevis kā baisu nelaimi un sākt tikt galā ar saviem greizajiem prātojumiem.