11 darba stila tendences, kuras varētu ievērot jau nākamgad

Kopš pandēmijas darba sarunas gan klātienē, gan tiešsaistē caurstrāvoja "lielā atkāpšanās" un "klusā aiziešana", bet ko nesīs 2023. gads? Attālinātas darbinieku nolīgšanas platforma "Deel" ir apkopojusi vairākas aktuālas tēmas, kuras pavisam drīz varētu parādīties "Slack" sarakstēs vai virtuālajās kafijas pauzēs.

"Darba process ir dzīvs organisms, kas mainās līdz ar dažādiem notikumiem un globālajiem izaicinājumiem. Lielisks piemērs tam ir attālinātais darbs, kas ienāca mūsu dzīvēs līdz ar Covid-19 pandēmiju un izrādījās jaunām iespējām bagāts – tas nesis daudz ieguvumu gan darba devējiem, kuri var nolīgt talantus jebkur pasaulē, gan darbiniekiem, kam nav radikāli jāmaina dzīves apstākļi, lai strādātu savu sapņu darbu. Attālinātais darbs turpina ienest būtiskas korekcijas daudzu uzņēmumu ikdienā, mainot darbinieku paradumus un attiecības, ko darba devēji veido ar saviem padotajiem. Paredzams, ka 2023. gads nebūs izņēmums: iespējams, piedzīvosim vērtīgas atklāsmes un uzzināsim arī vienu otru jaunu terminu," stāsta Līna Lāsa, "Deel" paplašināšanās vadītāja Centrāleiropā un Austrumeiropā.

Pārnodarbinātība

Attālinātie darbinieki strādā ekosistēmā, kuras pamats ir elastīgs darba laiks un digitāli rīki. Tas ļauj komandām darboties vienoti pat atšķirīgās laika joslās, bet katram indivīdam – strādāt vairākos darbos vienlaikus. "Vairāk darba, lielāks atalgojums," tā varētu skanēt 2023. gada attālinātā darba devīze.

Attālinātā darba vadītājs (CRO jeb "Chief Remote Officer")

Tādi jau šobrīd sastopami daudz biežāk, nekā varētu šķist. Tā kā attālinātais darbs ir ienācis mūsu dzīvēs uz palikšanu, daudzos darba sludinājumos pavisam oficiāli sāk parādīties CRO amats. Lielākā daļa darba aprakstu ietver tādas prasības kā attālināta komandas vadība, klātienes pasākumu vadīšana, spēja vadīt darbu dažādās laika joslās, kompensācijas stratēģiju izstrāde un iekšējo sakaru rīku lietošanas prasmes.

Darbvaļinājums

Viss, ko jebkad esmu vēlējies, – strādāt, apceļojot pasauli! Tā ir realitāte, kas, šķiet, jau kļuvusi par normu. Jauni rīki ļauj cilvēkiem strādāt, sēžot savā dīvānā vai krāšņā, peldošajā mājā Maldivu salās un justies kā atvaļinājumā pat saspringtas darba dienas karstākajās stundās.

Katram savas svētku dienas

Tā kā arvien vairāk uzņēmumu veido starptautiskas komandas, atsaucību gūst ideja par elastīgām brīvdienām. Tagad darbinieki paši var izlemt, vai vēlas svinēt Ziemassvētkus, Jūras svētkus vai Starptautisko melnā kaķa dienu, nevis būt atkarīgi no visiem pielāgota kalendāra. Galu galā globālas komandas ir patiešām globālas – ar dažādām tradīcijām un kultūru intonācijām, tāpēc iespēja pašam izvēlēties savas svinamdienas kļūst arvien pieprasītāka.

Birojs, par kuru "Flex" paaudze nav pat dzirdējusi

Jaunākā paaudze, kas darba tirgū ienākusi salīdzinoši nesen, – 2009. gada finanšu krīzes laikā vai pēc tam, un sevišķi augstu vērtē iespēju flleksibli organizēt savu darba dienu, piedzīvo unikālu pieredzi, kurai līdzīgas nav bijis pēdējo gadu 10 laikā. Proti, vairums no viņiem nekad nav spēruši kāju birojā. Viņu realitāte ir virtuālais darbs.

Jaunā darbinieku identitāte – fleksitariāts

Mūsdienu darbaspēks savu darba (un dzīves) prasību augšgalā izvirza elastību un brīvību. Vairāk nekā jebkad agrāk uzņēmumi privilēģiju un bonusu vietā piedāvā darba laika un vietas elastību jeb fleksibilitāti, kas šobrīd kļuvusi par standartu.

Talantu zvejošana: jauna diena – jauns piedāvājums

Turpinoties darbinieku atlaišanai daudzos starptautiskos uzņēmumos, saasinās cīņa par talantiem. Daži darbinieki vienā uzņēmumā strādā tikai dažus mēnešus, līdz saņem pievilcīgāku piedāvājumu citur, kas bieži vien uzrodas uz līdzenas vietas. Cīņa par talantiem var būt skarba, taču konkurētspējīgiem piedāvājumiem ir savas priekšrocības.

"Sukima" – papildu laiks ir papildu nauda

"Sukima" guvusi lielu popularitāti Japānas jauniešu vidū. Proti, viņi savu brīvo laiku pārvērš papildu naudā, izmantojot jaunas lietotnes, kas palīdz viņiem atrast tādus darbus kā galdiņu apkalpošana vai piegādes pakalpojumi, tāpēc laiks netiek izniekots – ir tikai papildus nopelnīta nauda. Nav nekādu šķērsļu arī attālinātā darba darītājiem, lai savu brīvo laiku pārvērstu zeltā.

Ikdienas e-pastu paraksti kļūst pārāk ikdienišķi

Tā kā popularitāti iegūst tādas lietotnes kā "BeReal", Z paaudze atkāpjas no pieklājības standartiem, izvēloties "autentiskus" parakstus un "ārpus biroja" atbildes. Paraksti ar tādiem izteicieniem kā "ar remdeniem sveicieniem", "vēl viena diena, vēl viens nāvīgi labs sasniegums" vai "ārkārtas gadījumā zvaniet 112; ja situācija nav ārkārtēja, izmēģiniet Google" vairs nav nekas īpaši pārsteidzošs.

Jauna veida ballītes

Tā kā arvien mazāk cilvēku strādā birojos un arvien mazāk laika pavada kopā ikdienā, viņi atrod nebijušus veidus, kā satikties: tā vietā, lai pulcētos pie kāda mājās, arvien biežāk cilvēki tiekas zīmolu un produktu prezentācijās, ko sauc "Pick-up Parties". Tātad – uz tikšanos nākamajā dronu prezentācijā!

Lēkāšana pa karjeras kāpnēm

Šis sporta veids nedaudz atšķiras no algu lēciena jeb lēkāšanas no darba uz darbu, lai palielinātu savu atalgojumu. Lēkājot pa karjeras kāpnēm, darbinieki pāriet no vienas darbības jomas uz pilnīgi citu, piemēram, pakarina uz nagliņas pasniedzēja diplomu un izvēlas darbu mārketingā, lai izlemtu, kura nodarbe viņiem šķiet tīkamāka.