Astoņas vai sešas stundas. Produktivitātes maiņa, saīsinoties darba dienai

Jau gadu desmitus cilvēki raduši strādāt no pulksten 9 līdz 18 – un tā tas ir kā bankā! Mainoties laikam un pasaulei, aizvien vairāk tiek vērsta uzmanība produktivitātes celšanas virzienā, un ne vienmēr tas nozīmē "strādāt ilgāk un vairāk". Zinātnieki1 norāda, ka cilvēka organisms nespēj produktīvi strādāt astoņas stundas bez apstājas, rosinot domāt un diskutēt par iespējamu stundu samazinājumu un koncentrēšanos uz rīta cēlienu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas un pasaules pieredze

Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs (35 procenti) norāda, ka produktīvs dienā ir ne vairāk kā piecas sešas stundas, liecina mārektinga aģentūras "BSMS" un "Norstat" aptaujas par Latvijas sabiedrības produktivitāti un attieksmi pret sešu stundu darba dienu dati. 17 procenti nav produktīvi vairāk par trim vai četrām stundām2. Pasaulē ierasto darba laiku mainīt jau izmēģinājuši tādi starptautiskie uzņēmumi kā "Bolt", "Microsoft", "Toyota", un zināmas vēsmas parādās arī vietējos uzņēmumos. Arī "BSMS" vairākkārt samazinājis darba laiku līdz sešām stundām, "Draugiem Group" uzņēmums "DeskTime" ieviesis septiņu stundu darba laiku, bet "Nakts Mēbeles" vasarā strādā septiņu stundu režīmā.

"Analizējot rezultātus pēc darba stundu samazinājuma, vērojams, ka pieaugusi darbinieku apmierinātība un labsajūta, jo ir iespēja vairāk laika veltīt saviem hobijiem, ģimenei un atpūtai. Tas ir svarīgi, lai cilvēks nākamajā darba dienā justos enerģisks un ilgtermiņā neizdegtu. Darbinieki secinājuši, ka darbā bijis vieglāk fokusēties, bet uzdevumi tiek paveikti produktīvāk," skaidro "BSMS" izpilddirektore un "Forbes30under30 titula" ieguvēja Inta Buša, uzsverot, ka sešu stundu darba diena arī veicina apzinātāku laika plānošanu un atteikšanos no dažādiem laika zagļiem, piemēram, vēlmes veikt vairākus uzdevumus reizē vai sociālo mediju pārlūkošanas.

"DeskTime" kā galveno elastīgo darba stundu ieviešanas iemeslu min tieši darba un privātās dzīves līdzsvaru. Toms Bļodnieks, "DeskTime" produkta un procesu vadītājs, atklāj, ka darbinieki var sākt darbu jebkurā laikā līdz pulksten 11, un tas nav jāpaveic vienā piegājienā. Iespējams pastrādāt no rīta, tad pa dienu un vēl vakarā, taču dienā ir jābūt šīm septiņām stundām, kas tiek uzskaitītas ar produktu "DeskTime". Tas ļauj vadītājiem un pašiem darbiniekiem pārliecināties par atdevi.

"Esam secinājuši, ka virsstundas lielākoties nav produktīvas. Ļoti svarīgi ir atpūtas brīži darba laikā, lai nezustu koncentrēšanās spēja! Katrs esam atšķirīgs, tāpēc arī produktīvās stundas darbiniekiem ir individuālas un viņi paši izvēlas, kādos laikos strādāt, lai justos labāk," stāsta Bļodnieks, piebilstot, ka vasaras mēnešos piektdienās darbinieki strādā piecas stundas. Arī uzņēmums "Nakts Mēbeles" vasarā strādā atšķirīgā darba ritmā kā pārējā gadā.

"Stundu samazinājums neattiecas tikai uz "biroja darbu". Uzņēmumā esam secinājuši, ka cilvēks fizisku darbu kvalitatīvi arī spēj veikt ne vairāk kā sešas stundas dienā, tāpēc nepieciešamas atpūtas pauzes, ne tikai stundu garš pusdienlaiks, bet arī diena viscaur piepildīta ar regulāriem pārtraukumiem," pārliecināts "Nakts Mēbeles" vadītājs Juris Griķis.

Kā strādāt īsāku, produktīvāku darba dienu?

Ļoti iespējams, daļai šāda pieeja teorētiski neizklausās slikti, taču rodas šaubas un bažas, vai tiešām visu iespējams paveikt, darba dienu saīsinot par vairākām stundām. Lai to reāli paveiktu, būs jāpārcilā savi ikdienas paradumi, kuru gudrāka pārvaldība var palīdzēt būt produktīvākam nekā iepriekš. Lūk, daži uzņēmumu pārstāvju ieteikumi!

Prioritātes, koncentrēšanās uz svarīgākajiem, aktuālākajiem uzdevumiem ar augstāko vērtību.

Nogriez lieko, piemēram, saīsini sapulces laiku no stundas līdz pusstundai, izslēdz paziņojumus viedierīcēs, e-pastus pārbaudi noteiktā laikā, pārējā periodā koncentrējoties uz savu tiešo darba pienākumu veikšanu.

Nedari to, ko var izdarīt citi – tostarp arī roboti. Arī Latvijas uzņēmumu ikdienas darbībā aizvien plašāk ienāk un ienāks robotizācija un automatizācija, lai atvieglotu procesus un efektivizētu darbinieku darba laiku.

Izmanto ārpakalpojumus laikietilpīgiem darbiem ar mazu pievienoto vērtību.

1Harward Business Review, The Ideal Work Schedule as Determined by Circadian Rhythms, by Christopher M. Barnes (2015).

2BSMS/ Norstat. (2021). Aptauja par Latvijas sabiedrības produktivitāti un attieksmi pret 6 stundu darba dienu.