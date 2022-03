Attālinātajās darba intervijās pretendenti ir neizdevīgākā situācijā, noskaidrojuši pētnieki

Nesens pētījums rāda, ka darba intervijās tiešsaistē, piemēram, caur "Zoom" vai "Skype" platformu, darba meklētāju sarunu vadītāji novērtē zemāk nekā, ja intervija ir klātienē. Uzzini arī, kā darba intervijas notiek portālā "Delfi.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Misūri Zinātnes un tehnoloģiju universitātes pētnieku 2020. gadā īstenotais pētījums aprakstīts žurnālā "International Journal of Human–Computer Interaction", vēsta "Psych News Daily".

Pētījums liecina, ka darba kandidāts, kam intervija notiek tiešsaistē, ir ievērojami neizdevīgākā situācijā nekā, ja tas pats cilvēks tiktu vērtēts klātienē.

Pirms diviem gadiem apmēram astoņi no desmit personāla atlases speciālistiem izmantoja "Skype" vai "Zoom" darba interviju, lai pārbaudītu un intervētu kandidātus.

Šī tendence daļēji izskaidro, kāpēc pētnieki izveidoja jauno eksperimentu. Viņi analizēja 21 izspēles interviju, iesaistot 84 dalībniekus. Viens no darbā pieņemšanas komisijas locekļiem uzdeva kandidātam jautājumus personīgi. Otrs dalībnieks interviju vēroja klātienē, neuzdodot jautājumus. Visbeidzot trešais dalībnieks novēroja interviju, izmantojot video platformu.

Video novērotāji pretendentus novērtēja ievērojami sliktāk visos aspektos, piemēram, cik cilvēks ir patīkams, kompetents un piemērots. Tie, kas darbiniekus vērtēja klātienē, viņus aprakstot, biežāk lietoja tādu vārdus kā "pieredzējis" un "inteliģents", savukārt video vērotājs biežāk izmantoja tādus vārdus kā "nesagatavots" un "bez entuziasma".

Viena no pētījuma līdzautorēm, Klēra Kūnija, sacīja, ka šie rezultāti nozīmē – profesionāļiem, kas pieņem cilvēkus darbā, ir jāmeklē veidi, kā izvairīties no negodīgas neobjektivitātes par labu pretendentiem, kurus vērtē klātienē. Viens veids, kā to izdarīt, būtu intervēt visus pretendentus vienādi – tikai internetā vai tikai klātienē.

Speciāliste piebilda, ka šie rezultāti attiecināmi arī uz tiešsaistes izglītību. Studentiem caur internetu "var rasties negatīvāks iespaids par pasniedzēju nekā skolēniem klasē – tikai vides dēļ.

"Mēs nesakām, ka intervijas "Zoom" ir sliktas," sacīja cits pētījuma līdzautors, Devins Bērns, "mēs sakām, ka tos nevar godīgi salīdzināt ar klātienes sesijām, un darba devējiem ir jāievēro vienota pieeja."

Trešā līdzautore, Denīze Beikere, sacīja, ka turpmākajos pētījumos vajadzētu noskaidrot, kā citi mainīgie lielumi ietekmē pretendentu vērtējumus. Šie faktori varētu ietvert dzimumu un intervijas kvalitāti. Jau zināms, kā to pētīs: "Dalībnieki valkās mobilās acu izsekošanas brilles, lai pārbaudītu, vai vizuālie signāli, kuriem cilvēki pievērš uzmanību, atšķiras intervijā ar video starpniecību un klātienē," viņa teica.

Portālā "Delfi.lv" – vienota pieeja

Uzzinām, kā darba intervijas notiek portālā "Delfi.lv".

"Delfi.lv" personāldaļas vadītāja Santa Birģele novērojusi, ka intervijas tiešsaistē un klātienē patiesi atšķiras: "Kovida laikā cilvēki ļoti pielāgojās tiešsaistes videi. Atceros, ka sākumā šīs intervijas bija "nekādas" – samocītas un neīstas, bet tagad jau ļaudis ir pieraduši, un var diezgan labi izvērtēt kandidātu un viņa personību. Intervijām tiešsaistē ir liels pluss – iespēja būtiski ekonomēt laiku gan kandidātam, gan man kā personālatlases speciālistam. Ja intervija ir klātienē, cilvēks tomēr jāsagaida, jāpiedāvā ūdens, jāpavada, un tamlīdzīgi.

Taču, ja salīdzinām šādas intervijas ar klātienes, atšķirība ir liela. Klātienē iespējams daudz pilnvērtīgāk uztvert cilvēka emocijas, sajūtas un var labi "nolasīt", vai cilvēks ir atklāts vai nē. Tāpat var labāk sajust, vai šis cilvēks varētu iederēties komandā. Kā arī kandidātam ir iespēja labāk sajust potenciālo darba vietu – biroju, cilvēkus, atmosfēru, kas ir ļoti svarīgi un var spēlēt lielu lomu darba izvēlē. To intervijās tiešsaistē nekādi kandidāts nevar uzķert.

Šobrīd portālā "Delfi" darba intervijas norit tikai tiešsaistē, bet, iespējams, pavisam drīz aicināsim klātienē. Šobrīd visiem potenciālajiem darba ņēmējiem ir vienota pieeja intervijām.

Skatoties tendences darbā atlasīšanas tirgū kopumā, prognozēju, ka tajā saglabāsies miksētais variants – intervijas gan glātienē, gan tiešsaistes vidē, atkarībā no meklējamās vakances un kandidāta, un uzņēmuma iespējām. Vai arī – pirmā kārta notiks tiešsaistē, bet otrā – klātienē," spriež "Delfi.lv" personāla atlases speciāliste.

Tālāk 12 raksti par to, kā veiksmīgāk runāt darba intervijās, kādiem jautājumiem būt gataviem, ko labāk neprasīt, kā ģērbties.

Cik man maksāsiet? Kā intervijā runāt par naudu un bonusiem





Foto: Shutterstock



"Kāda darba alga, jūsuprāt, būtu atbilstoša darba pienākumiem un ieņemamajam amatam?" – šis jautājums daudziem darba ņēmējiem liek trīcēt ceļiem un balsij. Neviens negrib sevi novērtēt par zemu, taču jau pirmajā darba intervijā celt sevi debesīs un izklausīties mantkārīgam arī nav tas iespaids, ko gribētos par sevi atstāt. Visa sāls slēpjas niansēs – ja zināsi, kurā intervijas brīdī skart algas tēmu, kā notiek pareiza argumentācija un kā var atspēlēties neizlēmīgas atbildes, uz nākamo darba interviju varēsi doties ar mierīgāku sirdi. Un, kas to zina, varbūt atgriezties ar lielāku atalgojuma piedāvājumu, nekā cerēts!

Lasīt vairāk

Ko neteikt darba intervijā, lai nevajadzīgi nepārcenstos

Foto: Shutterstock

Lai intervijā parādītu sevi no labākās puses, nepieciešams tai pienācīgi sagatavoties – vairākas reizes skaļā balsī jau mājās nodeklamēt atbildes uz izplatītākajiem jautājumiem, kā arī atsvaidzināt pārliecināšanas un ieinteresēšanas veidus. Taču, gribot kā labāk, cilvēki nereti pārcenšas, tāpēc "Business Insider" eksperti norādījuši, kuras frāzes darba intervijās labāk paturamas pie sevis.

Lasīt vairāk

Jauna darba meklējumos: kļūdas, ko nepieļaut intervijā un ieteikumi kārotā iegūšanai

Foto: Shutterstock

Jauna darba meklēšana var būt satraucošs un arī ļoti nogurdinošs process, ko daudziem ir nācies izbaudīt vismaz reizi savā dzīvē. Nereti saņemts atteikums ir ne vien nepatīkams, bet arī liek prātot par to, kas izdarīts nepareizi. Kļūdas nereti pieļaujam, gan rakstot pieteikumu, gan darba intervijā. Protams, vienmēr ir labāk mācīties no citu, nevis savām kļūdām. Tas kārotā darba iegūšanu var ievērojami atvieglot.

Lasīt vairāk

Liktenīgas kļūdas, kuras noteikti ikvienam sanācis pieļaut darba intervijā

Foto: Shutterstock

Lai gan kļūdīties ir cilvēcīgi, neviens nevēlas piedzīvot liktenīgas neveiksmes darba intervijā. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Forbes" karjeras ekspertiem, esam izvirzījuši piecas kļūdas, pie kurām piedomāt, dodoties uz šo zīmīgo sarunu.

Lasīt vairāk

Padomi, kā darba intervijā gudri runāt par atalgojumu

Foto: Shutterstock

Viens no kutelīgākajiem mirkļiem darba intervijas laikā ir brīdis, kad tiek runāts par atalgojumu. Kurš gan negribētu nopelnīt visas pasaules naudu? Lai arī naudas jautājuma apspriešana ir visai delikāta tēma, ikvienam jāprot par sevi pastāvēt. Kā to izdarīt? Iedvesmojoties no "Business Insider" karjeras ekspertiem, piedāvājam pāris knifus!

Lasīt vairāk

Jautājumi, ko labāk neuzdot darba intervijā

Kutelīgais process – darba intervija. Tā var kļūt divtik neveiklāka, ja nebūsi kārtīgi sagatavojusies, kā arī uzsāksi tematus, kas nenāks par labu tev pašai. No kuriem jautājumiem labāk darba intervijā izvairīties? Lūk, turpinājumā!

Lasīt vairāk

Deviņi sarežģītākie darba interviju jautājumi un atbildes uz tiem

Foto: Shutterstock

Uz darba intervijām jādodas ar pārliecību, ka tu vari iegūt vēlamo amatu. Tas nozīmē, ka pirms tam ir kārtīgi jāsagatavojas. Šoreiz piedāvājam deviņus sarežģītus jautājumus, ko mēdz uzdot darba intervijās, kā arī atbildes uz tiem, lai jau savlaicīgi vari sagatavoties un pārstāvēt sevi godam.

Lasīt vairāk

Psiholoģiskas viltības, kas palīdz darba intervijā parādīt sevi no labākās puses

Foto: Shutterstock

Darba intervijas var būt visai uztraukumu pilns process, jo jāsaglabā iekšējais miers un jāparāda sevi no labākās puses. Lūk, šoreiz "Viņa" komanda apkopojusi noderīgus psiholoģiskos padomos, lai darba intervijas ritētu raitāk un tu atstātu pēc iespējas labāku priekšstatu par sevi.

Lasīt vairāk

Atbildes uz sešiem piņķerīgiem jautājumiem, kurus darba intervijā vienmēr uzdod

Foto: Shutterstock

Darba intervijas var būt vareni satraucošs pasākums, tomēr neizmērojamo stresu var mazināt un savu sniegumu noteikti var uzlabot, iepriekš pamatīgi sagatavojoties. "Business Insider" karjeras eksperti raduši atbildes uz sešiem jautājumiem, kurus darba intervijās uzdod teju vienmēr.

Lasīt vairāk

Deviņas nepiedodamas ģērbšanās kļūdas, dodoties uz darba interviju

Foto: Shutterstock

Kurš gan nezina, ka vairums sieviešu ar jaunu gadu apņemas sākt jaunu dzīvi. Tas var būt saistīts gan ar kaitīgo ieradumu atmešanu, veselīga dzīves veida ievērošanu, bet daudzreiz ar jauna darba meklējumiem. Lai kārotais amats kļūtu par realitāti, nevis smagu vilšanos, dodoties uz darba interviju vienmēr ir īpaši jāpiedomā par attiecīgu apģērba izvēli.

Lasīt vairāk

Pamatnoteikumi, lai darba intervijā sevi parādītu no labākās puses

Foto: Shutterstock

Nav šaubu, ka darba intervija ir ļoti svarīgs process, kurā sevi vēlams parādīt no labākās puses. Lai arī cik patīkama un darbam piemērota persona tu būtu, ir skaidrs, ka neliela sagatavošanās pirms stresa pilnās sarunas ir nepieciešama. Kam pievērst uzmanību, lai sevi parādītu no labākās puses?

Lasīt vairāk

Piemērotākais apģērbs darba intervijai – kam teikt nē un ar ko nenošausi greizi





Foto: Shutterstock

Lai gan atbilstoša kvalifikācija, spēcīgas prasmes un profesionalitāte ir svarīgākais jebkurā darbības sfērā, tomēr pirmais, kas liek par cilvēku un viņa spējām spriest, ir izskats. Tāpēc, dodoties uz darba interviju, ir svarīgi pārdomāt ne tikai to, kā izskatās tavs CV un motivācijas vēstule, vai tu zini atbildes uz visiem potenciālajiem jautājumiem, bet arī to, ko ģērbsi mugurā. Taču šis varētu būt viens no gadījumiem, kad uzdevums ir vieglāk izpildāms domās nevis realitātē.

Lasīt vairāk