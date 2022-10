Deviņi cilvēku tipi, kam izaugsme karjerā nenāks viegli

Kad runa ir par izaugsmi profesionālajā jomā, lielākoties priekšplānā izvirzās klasiskais duets – prasmes un pieredze, lai gan mūsdienās par šādu iedalījumu varētu pastrīdēties. Sarakstā noteikti iederētos arī sociālās prasmes, bez kurām cilvēks jutīsies kā zebra zirgu stallī. Vairāk par šiem cilvēkiem, kuriem sociālo prasmju trūkuma dēļ neizdodas sasniegt jaunas virsotnes, zina emocionālās pētnieks Treviss Bredberijs, kurš viņus iedalījis deviņos dažādos tipos.

Kā norāda eksperts, pasaulē ir ārkārtīgi daudz gudru un inteliģentu cilvēku, taču dažādu sociālo prasmju trūkuma dēļ viņi paši sev iešauj kājā. Tas ir milzīgs mīnuss, kas nedod iespēju attīstīt visu savu potenciālu. Taču ir cilvēku tipi, kas ar šo "grēko" vēl vairāk nekā citi – iepazīstoties tuvāk un saprotot, ko tad īsti viņi dara nepareizi, vari ievērojami sevi atvieglot dzīvi.

Lasi, izdari secinājumus un attīsti savu personību!

Gļēvulis

Ja reiz kaut kas pasaulē ir iedarbīgs un spēj mūs mudināt rīkoties, tad tās ir bailes. Kā piemēru var minēt uzrakstus uz cigaretēm vai citām alternatīvām – tie vēsta, ka "smēķēšana nogalina", mēdzot atstāt lietotāju ar pārdomu pilnu skatienu. Savukārt darba vidē cilvēki, kurus pārņēmušas bailes, mēdz uzvesties neracionāli un pat ļoti destruktīvi. Pirmais, ko gļēvs kolēģis vienmēr darīs, – viņš savā neizdarībā vainos citus, tādējādi cenšoties novērst acis no savām kļūdām. Šādiem cilvēkiem iestāšanās par to, kas tiešām ir svarīgi un pareizi, sagādā milzu grūtības.

"Atprātotājs"

Dž.K.Roulinga, britu rakstniece, kura kļuva pasauslavena pēc grāmatu sērijas par burvju zēnu Hariju Poteru radīšanas, pasauli iepazīstināja arī ar Atprātotājiem – ļaunām radībām, kas izsūc no cilvēkiem dvēseles. Kad Atprātotājs "ienāk" istabā, tā kļūst tumša un auksta, un cilvēkiem atmiņā tiek atsauktas skumjākās dzīves ainiņas. Roulinga sacījusi, ka šo radību koncepta veidošanas pamatā bijuši negatīvi noskaņoti cilvēki, kas ir mums apkārt – kuriem ir spēja, ienākot istabā, no tās "izsūkt" visu dzīvību. Kādā veidā? Uzspiežot savu negatīvismu un pesimismu visiem, kas pagadās pa ceļam. Viņi glāzi vienmēr redzēs pustukšu, spējot bailes un bažas iesēt pat vispozitīvākajās un priecīgākajās iniciatīvās.

Iedomīgais

Dienas pavadīšana šo cilvēku kompānijā ir pilnībā lieki iztērēts laiks, jo visu, ko tu darīsi, viņi uztvers kā aicinājumu uz sāncensību. Iedomība – tā ir viltus pārliecība, kā arī maska milzīgiem kompleksiem. Jau noskaidrots, ka augstprātībai ir tieša saistība ar problēmām darba vietā, līdz ar to tie, kuri no tās "cieš", daudz sliktāk spēj parādīt savu varēšanu un potenciālu.

Domātājs, bet grupā

Tie, kuri pieder šai grupai, pa dzīvi iet ar lozungu, ka "tā mēs vienmēr esam darījuši", proti, izvēlas to ceļu, kas sagādā vismazāko pretestību. Ja pieķer sevi pie rokas situācijā, ka ļauj kādam citam sev izskalot prātu līdz tādam līmeni, ka sāc runāt teju viņa mēlē, esi piesardzīgs. Šis noteikti nav ceļš, kas palīdzēs sasniegt maksimāli lielākās lietas.

Tie, kas neredz pāri degungalam

Ir cilvēki, kas nav gatavi atzīt savu neprasmi – viņi nesasniegto attaisno ar iespēju trūkumu. Taisnība, veiksme mēdz uzsmaidīt un būt iemesls, kāpēc vējš papūš panākumu virzienā, taču pārsvarā veiksmīgu cilvēku panākumu atslēga slēpjas darbā. Ne vienmēr smagā, bet gudrā gan. Neskatoties uz to, šī tipa ļaudis nespēj sev atzīt, ka pie viņu neveiksmēm nav vainīgi apstākļi, bet gan pašu "īsā" domāšana un attieksme.

Temperamentīgais

Mūsu vidū ir cilvēki, kuri absolūti nespēj kontrolēt savas emocijas. Viņi ātri apvainojas un izliek savu bēdu uz citiem, ar visu sirdi un dvēseli uzskatot, ka tieši konkrētais cilvēks ir vainīgs pie sliktajām sajūtām. Temperamentīgiem cilvēkiem ir grūti darba vidē parādīt sevi no labākās puses, jo emocijas aizēno spriestspēju un paškontroles trūkums dedzina tiltus ar visiem sev apkārt. Uzmanies no šādiem cilvēkiem, jo brīdī, kad nāks kārtējais emociju izvirdums, tu vari būt pirmais, pār kuru tas gāzīsies.

Cietējs

Šos kolēģus var būt grūtības atpazīt, jo, ļoti iespējams, pirmajā brīdi arī tu esi uzķēries uz āķa, proti, juti viņiem līdzi. Laikam ejot, cietēju identifikācija kļūst vienkāršāka, jo nākas secināt – "vajadzības" laiks nekas nebeidzas. Šiem cilvēkiem raksturīgi visus darba pienākumus pēc iespējas atlikt, katru vismazāko aizķeršanos pārvēršot nepārvaramā kalnā. Grūtus laikus viņi neredz kā iespēju mācīties un augt, bet gan kā pielūgto ārkārtas izeju.

Lētticīgais

Paskatoties uz šiem cilvēkiem un viņu lētticību, bieži vien gribas viņus samīļot kā tādus mazus kucēnus. Viņi ir tie, kas izpilda katru kolēģu lūgumu, vienmēr paliek darbā pēdējie un nekad par neko neiebilst. Lai arī kāds būtu iemesls, lētticīgais kolēģu tips, kurā nereti iekrīt "jauniņie", plūst pa straumi, līdz tā vairs nav kontrolējama. Ir pilnībā normāli pārrunāt ar algu saistītus jautājums. Tu nekļūsi par sliktu darbinieku, ja pa reizei pateiksi "nē" vai apšaubīsi notikumu virzību. Ja iestāsies par sevi un savām idejām, daudz ātrāk izpelnīsies gan cieņu, gan arī nopelnīsi kādu bonusa punktiņu.

Piedošanas lūdzējs

Cilvēkiem ir grūtības lūgt piedošanu, tāpēc pa pasauli staigā neskaitāmi daudz ļaužu, kuri kādu atvainošanos ir parādā. Taču uz katru šādu cilvēku ir arī pārītis, kas atvainojas pārāk daudz – vietā un nevietā. Ja indivīdam ir zems pašvērtējums, viņš vienmēr atvainosies par savām idejām vai rīcībām. Viņš baidās no neveiksmes, līdz ar to cer, ka atvainošanās jau iepriekš darbosies kā drošības spilvens. Protams, šī pieeja nav no labākajām, jo samazina idejas vērtību pašos pirmsākumos, līdz ar to arī pastāv mazāka iespējamību, ka tā tiks realizēta. Svarīgi, lai arī ķermeņa valoda un tembrs papildinātu idejas spēku, tāpēc izklāstīt ideju jautājuma formā ir tikpat zemē metams paņēmiens kā atvainošanās nevietā.

Ja tev šķiet, ka šīs idejas tiešām ir izklāstīšanas vērtas, pastāvi par tām!

