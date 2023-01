Eilands par lielāko mērķi un nākamo desmitgadi: man ir bail nokaut bērnu sevī

Dziedātājs, mūziķis, televīzijas un radio raidījumu vadītājs Ralfs Eilands gada beigās svinēs 30. dzimšanas dienu. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viņš dalās sajūtās un pārdomās, kā sagaida un vēlas pavadīt nākamo dzīves desmitgadi. Tāpat mūziķis atklāj vienu no saviem lielākajiem dzīves mērķiem – sarakstīt un izdot pats savu grāmatu.

Raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei Eilands apstiprina, ka nākamo gadu desmitu vairāk sagaida kā brīvo lidojumu, pievienojot klāt lietas no "saraksta", ko noteikti vēlas paveikt. "Kā es saku, gudrāks esmu palicis, bet tikpat pārgalvīgs, trakulīgs. Tā gudrība ir tas, ka tu nospraud kaut kādus mērķus un ar tevi var rēķināties kā ar pieaugušu cilvēku, bet tie mērķi ir ambiciozi, reizēm ekstrēmi, aizraujoši," norāda mūziķis.

Eilands, kurš apgūst arī komiķa arodu, smejas, ka viņa mērķis nav nopirkt dīvānu, uz kura viens pats varētu sēdēt un skatīties filmas: "Tas arī ir forši, to ik pa laikam vajag izdarīt, bet tas nav tas vienīgais. Man atkal gribas dzīvot. Man ir bail nokaut bērnu sevī. Man šķiet – vīriešiem to ir vispār grūtāk izdarīt, jo ik pa laikam, lai arī cik veci viņi būtu, pamostas tas puika kaut kādās izdarībās, sarunās. Negribas, ka cilvēks vienkārši nogalina bērnu sevī, – viņš pārstāj priecāties, rotaļāties."

Taujāts, kādi ir viņa mērķi, Eilands atzīst, ka cenšas turēt pie sevis lietas, ko vēlas sasniegt, taču viņam esot īpašs "Google" dokuments, kura nosaukums – "Grāmata". Tur mūziķis liekot dažādus rakstiņus, ierakstus no "Twitter", pārdomas no "Facebook" konta, sevis rakstītas publikācijas no medijiem, dzejoļus. "Tad, kad jutīšu, ka ir pietiekami, pietiekami, pietiekami sakrājies materiāls, iedošu noteikti korektoram, lai salabo un vienkārši izdod grāmatu," atklāj mūziķis. "Es priecātos sev uzsist pa plecu – "Yes (jā – red.), Ralf, tu esi savas domas ne tikai pierakstījis blokos, bet arī reāli izdevis. Malacis.""

Pilnu raidījuma ierakstu vari noklausīties šeit.

Atzīmējot "Radio SWH" trīsdesmitgadi, arī nākotnē raidījuma ietvaros plānots tikties ar radošām un spilgtām personībām, kas gadu gaitā būvējušas radio tādu, kādu dzirdam to šodien.