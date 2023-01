Esmu datorists, ne orators! Programmētājs, kuru neņem darbā runas traucējumu dēļ

Kur atrast darbu cilvēkam, kurš nevar runāt? Viens no acīmredzamiem variantiem – IT jomā: tur svarīgākais ir intelekts, bet ar kolēģiem var sazināties arī rakstiski. Tā uzskatīja programmētājs Jevgeņijs Komornijs, iekams nesaskārās ar atteikumiem no vairākām lielām starptautiskām kompānijām, kuru mājaslapas rotā raksti par "diversity" – to, cik svarīgi ir pieņemt dažādo un dot iespēju pierādīt sevi cilvēkiem ar invaliditāti. Komornijs nevar piedalīties pārrunās – un ar to interese par viņa kandidatūru parasti pazūd.

Vai programmētājam vajadzētu būt oratoram?

Jevgeņijam ir bērnu cerebrālā trieka (ICP) un runas traucējumi – viņa teikto saprot tikai tuvākie cilvēki. "Man visu mūžu stāstīja, ka mana nākotne ir tikai mana galva. Ka es varu nopelnīt tikai ar datoru. To dabūju piektajā vai sestajā klasē. Skolā gāju programmēšanas kursos, kopā ar klasesbiedru veidoju mājaslapas HTML un CSS valodā," stāsta Jevgeņijs.

Jevgeņijs uzauga Biškekā, 2019. gadā apprecējās ar rīdzinieci Tatjanu un pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Kirgizstānā viņš gribēja iestāties universitātē apgūt programmēšanu, taču neiekļuva budžeta grupā, bet viņa vecākiem nebija iespēju samaksāt par studijām. Budžeta grupā viņš iekļuva tikai meteoroloģijas specialitātē. Tur arī iestājās, bet no programmēšanas neatteicās – caur draugiem atrada klientus un veidoja viņiem mājaslapas. "Visa saziņa notika, izmantojot tērzēšanu un e-pastu, un nebija nekādu problēmu no sērijas "Ak Dievs, viņš nerunā"," saka Jevgeņijs.

Rīgā Jevgeņijs uzreiz devās uz latviešu valodas un programmēšanas kursiem. Tajos bija viens no labākajiem, cerēja uz praksi, bet tad sākās pandēmija – prakse nenotika. Viņš nepadevās –pabeidza "Javascript" un "ReactJS" kursus, pats apguva citas programmēšanas valodas. Kādā brīdī šķita, ka neveiksmes ir beigušās: februārī Jevgeņijs nokļuva "Accenture bootcamp" un tur pabeidza stažēties. Neskatoties uz to, ka "LinkedIn" tika atstāti ieteikumi, projekts Jevgeņijam neatradās. Viņš mēģināja iegūt vēl divas prakses vietas – bez rezultāta.