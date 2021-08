Gribu iet prom no darba, bet nevaru saņemties...

Narratīvā kouče Olga Zotova atzīmē: "Ne vienmēr jāmaina darbs. Bieži vien cilvēks lieliski zina, ko viņam nepatīk darīt, bet nestādās priekšā, ko vēlētos tā vietā. Ir tāds teiciens: "Lai cik tālu tu neaizietu pa nepareizo ceļu, pagriezies". Tikai, saņēmis drosmi iet pa alternatīvu ceļu, tu vari uzzināt, kas patiesi tev patīk.

Tieši tādēļ ieteicams saprast, kas tevi aizrauj: kādus uzdevumus pildot, tu izjuti vislielāko gandarījumu, kad tu iegāji "plūsmā", kādas prasmes un spēcīgās puses tev ir palīdzējušas?

Bieži vien ir tik grūti uzrakstīt atlūgumu, jo tas nozīmē lielas iekšējās pārmaiņas. Mainot profesiju, darbības veidu, darba kolektīvu, jāmainās pašam. Maikls Veits, kas ir viens no naratīvās terapijas izveidotājiem, to nosaucis par "migrācijas identitāti". Iedomājies, kā tu pārej no viena krasta uz citu pār kūsājošu upi – priekšā stāv ne mazāk grūts uzdevums. Padomā – kas vai kurš var tevi atbalstīt šajā ceļā? Kādi pārbaudījumi var rasties un kas varētu palīdzēt tos pārvarēt?

Ja, neskatoties uz novērtētajiem riskiem, tu tikai vēl vairāk pārliecinies par savu vēlmi aiziet, atgādini sev, ka tev uz to ir tiesības, pieņem lēmumu un sāc rīkoties.

Nekā personīga



Foto: Shutterstock

Daudzi darbinieki, kas nostrādājuši ilgi vienā darbavietā, baidās aizejot pievilt vadību, dažkārt pat – apvainot. "Kā likums, tas notiek, kad ir sajaukušās profesionālās un personīgās lomas. Mēs nereti izjūtam pateicības, vainas un trauksmes sajūtu kokteili attiecībā pret vadību. Tas apgrūtina reāli novērtēt pienākumus, tāpat traucē ieņemt skaidru pozīciju saistībā ar aiziešanu no darba.

Izsvērtāku situācijas novērtējumu varētu palīdzēt veikt uzticības pilna saruna ar atbalstošu cilvēku vai speciālistu. Tas varētu palīdzēt nošķirt profesionālo no personiskā," saka Jeļena Stankovskaja.

Darbs ir tavs partneris. Tu sniedz tajā savas prasmes, domas, laiku, spēkus un pretī saņem algu, iespējas profesionāli augt. Labs vadītājs neatstās sistēmu nefunkcionējošu pēc tavas aiziešanas. "Kad plāno iet prom no darba, vari skaidri izrunāt, kam un kādos termiņos nodosi savus darbus. Pasaule kļūst caurspīdīgāka un aiziešana "pa labam" var izrādīties ieguldījums tavā profesionālajā reputācijā," iesaka Olga Zotova.

Fināla etapā dod sev iespēju sarokoties ar darba devēju. Padomā, ko tu vari izdarīt, lai saglabātu ar viņu labas attiecības. Tikai pēc tam, pēc Jeļenas Stankovskajas domām, var veidot konkrētu soļu plānu: ko un kā es teikšu, kādas grūtības man radīsies saistībā ar iekšējām jūtām.

Lai būtu pārliecinošāks, ieteicams "ģenerālmēģinājums" pirms sarunas. Laba sagatavošanās palīdzēs ne tikai nekļūdīties izvēlē, bet apzināti pieņemt lēmumu saskaņā ar iekšējām sajūtām, un pasargās no pārlieka stresa.

Vingrinājums "Jā/Nē"



Foto: Shutterstock

Šis vingrinājums palīdzēs tikt ar sevi skaidrībā un saprast, vai ir vērts spert soli, lai aizietu no darba. Uz tīras lapas augšējās daļas uzraksti vienu no rīcības variantiem (piemēram, "Aiziet no darba"). Pēc tam sadali lapu divās daļās: "Jā" un "nē". Augšējā kolonnā ieraksti ko iegūsi, ja pieņemsi šādu lēmumu.

Kam šis lēmums dod zaļo gaismu?

Kādas iespējas tas paver?

Kādām prasmēm un spējām līdz ar to saku "jā"?

Kādam dzīvesveidam saku "jā"? Kādiem cilvēkiem līdzās?

Kādai savas dzīves "versijai"?

Otrā pusē raksti iespējas, kas beigsies līdz ar šī lēmuma pieņemšanu.

Kam līdz ar šo lēmumu es saku "nē"?

No kā es atsakos?

Kāds es nevarēšu kļūt?

Pēc tam izdari to pašu ar otru alternatīvu (piemēram, "Palikt tajā pašā darbā").

Finālā tu iegūsi divus nākotnes scenārijus. Kurā no tiem vairāk vēlies nokļūt? Šis vingrinājums ir noderīgs arī citās grūtās izvēlēs.