Jautājumi, ko sev pavaicāt, lemjot par atlūguma iesniegšanu

Laikam jau ikviens pieaudzis cilvēks, kurš ir bijis darba attiecībās, kaut reizi ir prātā apviļājis domu – rakstīt vai nerakstīt atlūgumu. Situācijas var būt ļoti dažādas, tomēr, pirms izlemt šo svarīgo lietu, padomā, ko tu zaudēsi, aizejot no darba, vai situāciju iespējams tomēr kaut kā labot, lai atlūgums uz priekšnieka galda tomēr nebūtu jānoliek.

Tātad, pirms uzrakstīt tās dažas rindkopas, ko parasti cilvēki min atlūgumos, uzdod sev ekspertu ieteiktus jautājumus. Un godīgi uz tiem atbildi. Tad arī varēsi pieņemt gala lēmumu. Jautājumus, ko uzdot sev, sagatavojuši speciālisti darba tiesību jautājumos, un tie publicēti portālā "Work" un "Lifehacker".

Vai darbs ir galvenais iemesls tam, ka piedzīvoju stresu?

Mentālo veselību ietekmē daudz faktoru, tostarp arī darbs. Ja lielākā daļa stresa tavā dzīvē nav saistīta ar uzņēmumu, kurā strādā, tad diezin vai atlūguma uzrakstīšana tev liks justies labāk. Taču, ja emocionālais stāvoklis pasliktinās tieši darba dēļ, piemēram, tev ir miega traucējumi vai tu pārāk aizraujies ar neveselīgām uzkodām, jo vienkārši normālām ēdienreizēm tev nepietiek laika, iespējams, ir pienācis laiks kaut ko mainīt.

Vai es tieku galā ar darba apjomu?

Katram amatam ir savas prasības un sava sistēma. Kādam ir jāatbild uz noteiktu daudzumu tālruņa zvanu dienā, kādam jāuzraksta zināms skaits rakstu mēnesī... Paanalizē savu tipisko darba dienu un centies noteikt, cik labi vai slikti tu tiec galā ar saviem pienākumiem. Padomā, vai tu varēsi turpināt tādā pašā tempā vai arī pārstrādāšanās neizbēgami novedīs pie izdegšanas. Atbildes uz šiem jautājumiem tev pateiks priekšā, kāda varētu būt tava pareizā izvēle.

Vai ir iespējams uzlabot darba apstākļus?

Ja tu jau kādu laiciņu nopietni domā par to, ka varbūt jāiet prom no darba, droši vien ar priekšnieku esi jau pārrunājis, kas tieši tevi neapmierina. Bet ja vēl to neesi darījis, ir vērts pamēģināt.

Te ir svarīgi saprast, vai ir iespējams novērst faktorus, kas tev nepatīk. Situāciju ofisā diezin vai ir tavos spēkos mainīt, tomēr, kas attiecas uz darba grafiku vai atalgojuma apmēru, par to gan varbūt ir iespējams vienoties.

Mana neapmierinātība ir pastāvīga vai īslaicīga?

Pastāv problēmas darbā, kuras jau vairs nav iespējams atrisināt: pārāk zems atalgojums, turklāt ir saņemts kategorisks atteikums par tā paaugstināšanu, neizturamas attiecības ar priekšnieku, uzņēmums mainījis atrašanās vietu uz tādu, kas tev nav izdevīga.

Bet ir problēmas, kas mēdz piemeklēt tikai īslaicīgi: nesaprašanās vai maznozīmīgs strīds ar kolēģiem, ikmēneša prēmijas atteikums, nepatīkams klients, kaitinoša neveiksme konkrētā projektā.

Pirms rakstīt atlūgumu, tiec skaidrībā, vai šai situācijai, kas tev likusi domāt par darba pamešanu, ir redzams gals. Un ja vari to ieskicēt, kaut vai tikai aptuveni, tad neērtības, kuras tevi tagad kaitina, nav nemaz tik būtisks iemesls, lai ietu prom no darba.

Vai man ir progress?

Dažreiz ir visai sarežģīti uzreiz iekļauties jaunā vidē, tikt galā ar jauniem pienākumiem, iekarot kaut nelielas skeptiskās vadības simpātijas. Un tādās situācijās mums bieži nolaižas rokas un parādās vēlme rakstīt atlūgumu.

Pavēro sevi kādu laiku, atceries dažas pēdējās nedēļas un tiec skaidrībā, vai situācija uzlabojas. Ja tā un pat ja tas notiek visai lēnām, atlūgums var arī pagaidīt.

Vai man nav tā dēvētais tukšais skatījums uz visu? Ko es zaudēšu, pametot darbu?

Strādājot ilgu laiku vienā vietā, mēs pārstājam redzēt tās labās lietas, kuru dēļ esam šo darbu reiz paši izvēlējušies. Mums sāk šķist, ka pastāv milzīgs daudzums daudz labāku vakanču, tomēr, kā zināms, zāle ne vienmēr citviet ir zaļāka.

Atceries, kādēļ esi kādreiz izvēlējies strādāt šajā uzņēmumā un šajā amatā. Pievērs uzmanību plusiem, no kā tev būs jāatsakās pēc darba uzteikšanas: ērta biroja atrašanās vieta, grafiks, pievilcīga prēmiju sistēma, uzņēmuma prestižs, iespēja strādāt attālināti. Pie "zaudējumiem" var pieskaitīt visu ko: tuvas attiecības ar kolēģiem, lielisku priekšnieku, ar kuru nekad nav bijuši nekādi konflikti, pazīstamu un labu rutīnu, pie kuras jau esi pieradis, tos pašus patīkamos bonusus... Padomā, vai esi gatavs to visu atstāt pagātnē.

Pametot darbu, es domāšu par sevi?

Dažreiz, apsolot sev rakstīt atlūgumu pēc konflikta ar kolēģiem vai priekšnieku, mēs to vēlamies izdarīt par spīti citiem. Tā, kurš uz visiem citiem ir aizvainojies, smadzenēs raisās aptuveni šāda frāze: "Tā, iešu prom no darba, un tad visi sapratīs!".

Taču atceries –, pametot darbu banāla strīda dēļ, tu sliktu izdarīsi pats sev. Jo pēc dažām nedēļām no konflikta vairs nekas nebūs palicis pāri.

Kāds ir mans mērķis?

Lūk, tu jau esi stingri un nesatricināmi nolēmis par savu aiziešanu no darba! Bet pirms rakstīt atlūgumu, vienkārši pasapņo. Par kādu amatu tu sapņo? Kādu atalgojumu tu uzskati par sava darba cienīgu?

Dažreiz, pametot darbu, mēs speram soli atpakaļ, atvirzoties no sava mērķa vēl tālāk. Pārliecinies, ka ar tevi tas nenotiks.

Ko saka mana ģimene?

Ja esi pārliecināts par savu motivāciju un jau zini, kas būs tālāk, neaizmirsti savu lēmumu apspriest ar saviem tuvajiem cilvēkiem. Pārliecinies, ka viņi tevi atbalsta. Ja tas tā nav, iespējams, viņiem ir kāds iemesls? Nebūtu slikti uzklausīt viņu domas un vēlreiz visu izsvērt.

Turklāt, puse panākumu no mūsu plāniem ir atkarīgi no tā, vai mūs atbalsts mums svarīgi cilvēki.

Vai es saņemu pienācīgu atalgojumu?

Nedaudz cilvēku pa īstam zina savu cenu un prot novērtēt savu darbu. Mēs bieži baidāmies lūgt atalgojuma paaugstinājumu, jo uzskatām, ka mums būtu jābūt pateicīgiem tikai par to, ka mums ir darbs, lai cik sarežģīts tas nebūtu.

Pamēģini sev godīgi atbildēt uz šādu jautājumu: "Ja es būtu personāla vadītājs, par kādu summu es novērtētu savas zināšanas un prasmes?" Ņem vērā arī bonusus un prēmijas, ko tev piedāvā darba devējs, piemēram, laba veselības apdrošināšanas polise vai profesionālās pilnveides kursi par uzņēmuma līdzekļiem. Iespējams, šāda papildināta pakete līdzsvaro ne īpaši tevi apmierinošo algu.

Par kādiem līdzekļiem es dzīvošu pēc aiziešanas no darba?

Diemžēl, bet daudzi no mums dzīvo no algas līdz algai. Ja arī tev ir tieši šāda situācija, tātad, ir vērts nopietni aizdomāties par drošības spilvena veidošanu. Pārskaiti savas finanses un tiec skaidrībā, cik mēnešus tu varētu "izvilkt' bez regulāriem ienākumiem. Iespējams, pirms pamest darbu, vajadzētu atrast jaunu.

