Kā noskaņoties darbam pēc brīvdienām. Padomi padotajiem un vadītājiem

Divas svētku nedēļas – un svinības agri vai vēlu ir beigušās. Pienācis laiks atkal nopietnāk ķerties klāt darbiem. Kā palīdzēt sev tam noskaņoties un no kā labāk atteikties pirmajās dienās pēc garajiem svētkiem? Ieteikumi padotajiem un vadītājiem.

"Nav universālas receptes, kā atgriezties darbīgā noskaņojumā. Kāds pa svētkiem ir labi atpūties un uz darbu dodas, pilns spēka un jaunām idejām. Citam nav izdevies izzagt sev ne dieniņas – svētki pagājuši kā nebeidzama tikšanās jezga – radinieki, svinību galdi un apsveikumi vai mēģinājumi paveikt visādus mājasdarbus. Kāds vispār spējis maz laika veltīt atpūtai, jo strādājis," karjeras portālā "HH" min psiholoģe Marina Kovaļevska.

Psiholoģe stāsta, ka pirmās dienas pēc garākiem svētkiem nav gribasspēka triumfa laiks: "Labāk pirmajā periodā darīt to, kas tev vislabāk padodas. Nevis to, kas nesanāk un raisa vainas sajūtu vai citas netīkamas emocijas. Kādam palīdz darbu saraksts, cits ievieš motivējošu piezīmju grāmatu, tikpat ātri to pametot novārtā.

Pats svarīgākais – dot sev iespēju adaptēties, veltīt tam vismaz nedēļu pēc svētkiem. Vajag noskaņoties, ka tas var nebūt vienkārši. No rīta var būt grūti piecelties, bet vakarā – saglabāt spēkus un pabeigt darbus līdz galam. Nevajadzētu no sevis prasīt pirmajās nedēļās augstus rezultātus, svarīgi darbīgajā režīmā ievirzīt sevi pakāpeniski. Turklāt – ir janvāris un maz saules," norāda psiholoģe.

Lūk, daži padomi padotajiem un vadītājiem, kā palīdzēt sev un citiem pārdzīvot pārejas laiku no gariem svētkiem uz aktīvu darba ritmu.

Dalies iespaidos

Foto: Shutterstock

Neizbēgami pirmās darba dienas un tikšanās klātienē vai tiešsaistē ar kolēģiem var vīties sarunām, kā tad svētki nosvinēti. Skaidrs, ka darba devējus un vadītājus tas var kaitināt – ir taču jāstrādā. Vienkāršs risinājums – tam speciāli atvēlēt laiku. Tad arī darbinieki paspēs visu apspriest un vadītājs būs mierīgs par darba norisēm.

Ieteikums vadītājiem



Uzaicini komandu uz neformālu pēcsvētku plānošanu. Lai visi pastāsta, kā pavadījuši svinību laiku, parāda fotogrāfijas. Šāda tikšanās ļaus paust emocijas un var kļūt par labu startu darbam.