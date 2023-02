Labbūtības recepte: kā atpazīt un novērst izdegšanu

Labbūtība ir visu pamatu pamats, lai mēs gan spētu produktīvi un jēgpilni strādāt, gan nodoties sirdij tuvām nodarbēm un ģimenei, gan pildīt pienākumus, kurus dzīve nereti piespēlē bez mūsu piekrišanas. Tiesa, nereti gan par savu fizisko, gan arī mentālo bateriju uzlādēšanu atceramies vien tad, kad esam jau noskrējušies līdz "baltajām pelītēm". Kā un kāpēc gādāt par savu bateriju jaudu – par to sīkāk "Delfi Brand Studio" un "Accenture" projektā "Iespējas IT pasaulē".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidro Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore un vadošā pētniece Zanda Rubene, labbūtības pamatā ir cilvēka apmierinātība ar savu profesionālo dzīvi un obligāts priekšnosacījums ir profesionālā higiēna, proti, privātās un darba dzīves līdzsvars: "Problēmas nesagādā nedz darba pienākumi, nedz darba vide, kā arī apmierina atalgojums. Labbūtībai ir ļoti liela nozīme, jo cilvēks, kurš jūtas labi, attiecīgi arī strādā labāk."

Tiesa, mūsu laikmetam ir raksturīga domāšana, ka viss ir jāsasniedz un jāpagūst. "Accenture" komunikācijas, mediju un tehnoloģiju nozares vadītājs Baltijā, kā arī "FranklinCovey Latvia" treneris Ivo Ālmanis uzsver – ir svarīgi pieņemt, ka visu pagūt nav iespējams. "Svarīgākais būtu uzdot sev jautājumu: ko es vēlos paspēt izdarīt konkrētajā dienā? Lielākā problēma bieži vien ir tāda, ka cilvēks nepadomā, kuri uzdevumi viņam ir svarīgi, bet tā vietā cenšas paspēt visu. Mums visiem ir 24 stundas dienā, tāpēc jāizvēlas, kurām lietām teikt jā, bet kurām – nē. Visu paspēt nav iespējams, un to nemaz nevajag. Multitāskings nepalīdzēs, jo vairāku uzdevumu vienlaicīga veikšana ir ilūzija. Mēs vairāk enerģijas tērējam pārslēdzoties, nekā darot konkrēto lietu." Līdz ar to agrāk vai vēlāk – atkarīgs no katra fiziskās un garīgās izturības – piezogas spēku izsīkums.