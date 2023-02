Noderīgi veidi, kā pēc darba dienas 'pārslēgties' atpūtas režīmā

Izdegšana ir ļoti izplatīta problēma, kas mūsdienās kā tāds bubulis tikai "pieņemas masās". Dienas, kurās aiztaisām darbavietas durvis, tur arī atstājot visas ar profesionālajiem pienākumiem saistītās problēmas, nu jau pārtapušas pagātnes rēgos, un tas savukārt veicina stresu, emocionālo un fizisko nogurumu, kā arī kognitīvo funkciju pasliktināšanos. Tātad secinājums ir viens – mums jāiemācās atpūsties!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā palīdzēt smadzenēm "atslēgties", kad darāmo darbu saraksts dienu no dienas tikai kļūst garāks, ar ekspertu komentāriem apkopojis portāls "Huffington Post".

Ardievas darba dienai



Lai pilnībā pārietu no darba atpūtas režīmā, svarīgi profesionālos pienākumus atstāt "aiz sevis". Kīgans Lamārs, vadības treneris, to sauc par rokas paspiešanu darba dienai. "Datora izslēgšana vai atslēgšanās no programmām un lietotnēm, kas izmantotas darba vajadzībām, ir gluži kā sarokoties un pateikt: "Man bija prieks šodien sadarboties"," norāda eksperts.

Aizver datoru, izslēdz to ārā – izdari jebko, kas palīdzētu atvadīties no priekšnieka, kolēģiem un klientiem līdz nākamajam saullēktam. Neapšaubāmi, šajā stāstā ir vēl viens izaicinājums – neieslēgt ierīci vēlreiz, taču tā jau saucama par cīņu ar sevi. Gribi justies labāk, priecīgāk un būt produktīvāks nākamajā dienā, rokas nost no portatīvās ierīces!

Atrodi kādu nomierinošu dziesmu



"Tieši tāpat kā sportisti pirms došanās laukumā klausās enerģiskas un uzlādējošas melodijas, kas palīdz nokoncentrēties gaidāmajam mačam, izmanto mūziku kā signālu arī darba dienas noslēgumā, skaidri parādot, kādā "enerģijā" vēlies pāriet," sacījusi organizāciju konsultante Lija Gārvija. Eksperte iesaka atrast dziesmu, kas palīdz izvēdināt galvu un atslēgt nereti sakarsēto "darba prātu". Uzslēdz to austiņās vai automašīnā, kamēr dodies mājup, vai arī datorā, pirms sūti to atpūsties!

"Centies to ieviest kā paradumu – ja dzirdi konkrēto dziesmu, ir skaidrs, ka darba lietas noliekamas malā. Vairs nekādas e-pasta pārbaudīšanas vēl pēdējo reizi," paskaidro Gārvija. Eksperte piebildusi, ka viņas ikdienā šādas dziesmas lomu ieņem skaņdarbs "Blinding Lights" no mūziķa "The Weeknd" repertuāra.

Ja nevēlies katru dienu klausīties vienu un to pašu dziesmu uz riņķi, variants ir izvēlēties konkrēta žanra "plejlisti", kas labi iet pie sirds. Tādas iespējams atrast gan, piemēram, straumēšanas platformā "Spotify", gan arī jau labi zināmajā "YouTube".

Foto: Shutterstock

Prāta "skapis"



Iztēlojies prātā dokumentu skapi. "Pārdomā visas tās lietas, kuras nākamajā dienā darbā vajadzēs izdarīt, un mentāli ieliec tās šajā skapī," norāda Kārena Toma, sertificēts koučs. Pārdomā, kuri ir lielākie izaicinājumi tavā darba ikdienā, un arī tos, pārnestā nozīmē, ieliec kādā no plauktiņiem. "Iedomājies, ka aizver visas durvis ciet, pārliecinot sevi, ka vaļā tās vari atvērt tikai nākamajā dienā."



Pārģērbies



Vai tavā darbavietā ir noteikts "dreskods", proti, jāvalkā darbinieku formas vai arī formālākas drēbes? Svarīgi paturēt prātā, ka, atgriežoties mājās pēc darba, viens no pirmajiem uzdevumiem ir pārģērbties, tādējādi signalizējot prātam, ka darba diena noslēgusies. Vienalga, vai mājās tīk staigāt treniņtērpā, pidžamā vai kādā izsmalcinātākā tērpā – pats galvenais, lai mugurā vairs nebūtu tās pašas drēbes, ar kurām visu dienu biji darba ritenī. "Arī tad, ja, strādājot no mājām, tava biroja tērpa pamatā bijuši jogas legingi, noteikti tos nomaini pret citiem," tā Gārveja.





Protams, apģērbu lielā mērā nosaka vakara plāni. Ja ieslīdēšana ērtajā un mīkstajā mājas tērpā nav opcija, eksperte iesaka nomainīt kaut sīkumu – piemēram, gatavojot vakariņas, uzvilkt kājās kādas čībiņas.



Ierobežo sarunas par darbu



"Kad darba diena noslēgusies, vienkārši pārstāj par to runāt," šķietami elementrārajā ieteikumā dalās Lamārs. Taču sava taisnība šīs vienkāršās patiesības atgādināšanā noteikti viņam ir – mēs daudz par daudz mēdzam ieslīgt ar darbu saistītos jautājumos, piemēram, pa telefonu ar draugu vai draudzeni, pie vakariņu galda vai pirms ieslīdēšanas sapņu valstībā. Lamārs atgādina – verbāli pasacītais pievērš uzmanību, tāpēc, nepārstājot runāt par darbu, nekādi nespēsim koncentrēt savu uzmanību citā virzienā.



Realitātes apmuļķošana ar "neīstu" pastaigu



Strādā no mājām? Izliecies, ka tā nemaz nav! Tieši šādu padomu sniedz Sintija Deivisa, biznesmene no Floridas, kas ar šo pieeju palīdz sev noslēgt darba dienu.

Sieviete savā ikdienā ieviesusi īsas, piecu minūšu pastaigas pa rajonu, kurā dzīvo – šis mazais triks palīdz radīt sajūtu, ka izej no savas darba vides un atgriezies jau mājas dzīves ritmā. "Ja laikapstākļi neveicina vēlēšanos doties ārpus mājas, vienkārši aizeju uz blakus istabu un piecas minūtes paklausos podkāstu vai audio grāmatu – daru tieši to pašu, ko savu ierasto pastaigu laikā. Tā signalizēju sev, ka ir laiks pārslēgties atpūtas režīmā."

Foto: Shutterstock

Zvans draugam



Kad pulksteņa laiks mobilajā ierīcē vēsta par dienas beigām, tas ir piemērots iegansts, lai atdzīvinātu savu sociālo pusi. Kaut vai pavisam īss zvans draugam var kalpot kā atgādinājums tam, ka pastāv arī dzīve ārpus darba. Kā norādīts portālā, piecu minūšu saruna ar kādu mīļu, tuvu un atbalstošu cilvēku var izrādīties lielisks veids, kā nodalīt šis divas pasaules. Protams, tas arī atgādina – kolēģi un klienti nav vienīgās dzīvās dvēseles, ar kurām ir pilnībā normāli un vajadzīgi ikdienā uzturēt kontaktu.



Atpūtu veicinoša vide



Pārliecinies, ka, atgriežoties mājās, iesoļo vidē, kas atpūtai ir piemērota, uzsver Jonija Ogle, sociālā darbiniece, kas praktizē Hjūstonā un Losandželosā. Tas, protams, nenozīmē, ka mājām jāizskatās kā atpūtas un izklaides centra relaksācijas zālei – pietiks arī ar mīkstu dīvānu vai klubkrēslu, skaisti iekārtotu balkonu, terasi vai dārzu, vai arī jebkuru citu stūrīti, kas atvēlēts tikai tavai labsajūtai.

Paturi prātā, ka atpūta nu noteikti nebūs pat teorētiski iespējama, ja nepametīsi savu "mājas ofisu" vai iesoļosi pamatīgā bardakā.

Izvēloties darbavietu, ar vienkāršu sludinājumu vairs nepietiek – arvien lielāku uzmanību pievēršam kopīgām vērtībām, modernai darba videi, personīgajai izaugsmei un citiem faktoriem. Lai ļautu darba devējiem un darba ņēmējiem satikties, "Delfi" piedāvā platformu #darbavietas – ērtu, pārskatāmu un uzticamu vietni, kur iepazīt uzņēmumus un aktuālās vakances tajos.