Nopirkšu sekotājus un gūšu gan peļņu, gan uzmanību? Kā darbojas soctīklu ilūziju tirgus

Šodien par interneta dzīļu bīstamību brīdina jau pirmsskolas vecuma bērnus. Nepublicē savas dzīvesvietas adresi, neatklāj internetbankas detaļas, neuzticies svešeniekiem, kas mēģina piesolīt zilus zaļus brīnumus, nesalīdzini sevi ar modelēm vai modeļiem no "Instagram"! Tomēr šķiet, ka par spīti tam sabiedrība joprojām neapzinās, cik netīra un melos balstīta patiesībā ir interneta vide. Ar to nedomāju tikai krāpšanos vai shēmošanu – ik dienu zem mūsu deguniem plaukst un zeļ soctīklu melnais tirgus. Un, nē, tajā netirgo orgānus, sprāgstvielas vai narkotikas. Tur pārdod ilūziju – sekotājus, komentārus un "patīk" skaitu, kā arī veselus kontus.

Iepirkumu groziņā – sekotāji un reakcijas

Sekotāju un reakciju pirkšana teicienam "fake it till you make it" jeb "izliecies, līdz izdosies" piešķir jaunu nozīmi. Šāda veida sekotāju iegūšana nav sveša parādība teju katrā sociālās tīklošanas vietnē ("Facebook", "YouTube", "Instagram", "Twitter", u.c.), un ironiskā kārtā tās mērķis ir iemantot uzticību ar maldu palīdzību. Šādu praksi piekopj ne tikai privātpersonas, bet pat veseli zīmoli. Gan sekotāju, gan kontu pirkšana ir aizliegts pasākums – tas norādīts "Instagram" (un arī citu soctīklu) pakalpojumu sniegšanas noteikumos: "Jūs nedrīkstat pirkt, pārdot vai nodot jebkuru sava konta aspektu (tai skaitā savu lietotājvārdu); izvilināt, iegūt vai izmantot citu lietotāju reģistrēšanās datus vai emblēmas, vai pieprasīt vai apkopot "Instagram" lietotājvārdus vai paroles, vai nelikumīgi piesavināties piekļuves pilnvaras".

Iztēlosimies, ka nule esam dibinājuši nelielu uzņēmumu un tirgojam saulesbrilles. Kad mājaslapa izveidota, nākamais solis ir ķerties klāt kontu izveidei soctīklos un nest sava uzņēmuma vārdu tautās. Jo, kas tad mūsdienās ir lētāka un labāka reklāma par soctīkliem? Par piemēru ņemsim sociālās tīklošanas vietni "Instagram". Pēc mēneša saprotam, ka nepavisam neveicas, sekotāju skaits ir mazs un tas aug pārāk lēni, līdz ar to saulesbrilles pērk vien retais. Kāpēc? Algoritmi nestrādā mūsu labā – nenotiek pietiekama interakcija ar kontu. Kurš gan gribētu iegādāties preci no uzņēmuma, kuram "Instagram" ir vien 189 sekotāji? Loģiski, ka lielāku uzticamību raisa uzņēmums, kura kontam seko divi tūkstoši. Ko darīt? Nevaram taču gaidīt mūžīgi – bankrotēsim ātrāk, nekā izaudzēsim sekotāju skaitu! Un te spēlē iesaistās sekotāju pirkšana. Kas gan var noiet greizi? Patiesībā daudz kas.

Sāksim no sākuma – jāatrod kāds, kurš padarīs darbu.