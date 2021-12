"Vai tiešām mans jaunietis šobrīd pelna vairāk nekā es? Man taču ir vairāk nekā 30 gadu darba pieredze!" Tā, iespējams, varētu nodomāt liela daļa vecāku. Varētu šķist, ka, kļūstot vecākam un iegūstot lielāku darba pieredzi, cilvēka ienākumi tikai turpinās augt. Bet tomēr tā nenotiek! Vai mūsdienās jaunietis bez pieredzes var nopelnīt vairāk nekā vecāka gadagājuma darbinieks ar milzīgu bagāžu, vai tomēr tas ir tikai pieņēmums un patiesā situācija rāda citu ainu? Par un ap algas īpatnībām Latvijā saistībā ar vecuma diskrimināciju uz sarunu aicinājām atalgojuma konsultanti Daci Tauriņu.

Dace Tauriņa akcentē, ka Latvijas darba tirgū ir manāmi lielāka vecuma ietekme nekā dzimuma: "Proti, ja mēs skatāmies organizācijās iekšēji, tad daudzās no tām ir sakārtota algu sistēma un algu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm ir ārkārtīgi nelielas, ja vispār ir. Savukārt, ja mēs skatāmies uz līdzīgiem amatiem, tad tur vairāk runa ir par to, vai sievietes vispār izvēlas un vai viņām ir iespējas nokļūt labāk atmaksātā pozīcijā." Tātad saistībā ar dzimumu atalgojuma atšķirības veidojas tāpēc, ka nereti sievietes pašas izvēlas nestartēt uz šiem amatiem. Taču atalgojuma konsultante aktualizē arī to, ka, runājot par vecumu, tomēr var apgalvot, ka ir vērojama tendence, ka vecāka gadagājuma cilvēkiem ir nosacīti grūtāk atrast darbu un viņi biežāk strādā zemāk atalgotās pozīcijās. Lai gan, protams, vienmēr ir izņēmumi. Diemžēl vecums ietekmē to, kādos amatos šis cilvēks var nokļūt, un arīdzan ietekmē algu, ko viņš var saņemt.

Vai alga darbiniekam ir pats svarīgākais?



Speciāliste atzīst, ka tas ir jautājums par mūsu vajadzībām, jo ir noteikts ienākumu līmenis, kas mums ir nepieciešams, lai mēs dzīvotu tā, kā mēs vēlamies dzīvot vai kur mums ir nosacīti pietiekami.