Pārliecināt ar roku kustību. Vienkārši žesti, kas palīdzēs panākt savu

Ikdienā mēs ļoti bieži daudzas lietas darām neapzināti – tirinām kājas zem galda, virpinām matu šķipsnas vai žetikulējam, lai īpaši uzsvērtu vārdos pasacīto. Taču ne visi apzinās, cik liels "spēks" slēpjas roku kustībās. Izrādās, ka tieši pārdomāts rokas vēziens var būt iztrūkstošā "sastāvdaļa" pārliecināšanas mākslā – gan mājās un neformālās ballītēs, gan arī darba un profesionālajā vidē.

2019. gadā veiktā pētījumā, kuru vadīja Džīna Klārka no "Emlyon Business School" Francijā, investoriem tika lūgts noskatīties video materiālus, kuros aktieris, iejūtoties uzņēmēja ādā, prezentē inovatīvu ierīci, kas varētu palīdzēt ātrāk dziedēt sportā gūtās traumas. Vienā variantā runātājs daudz žestikulēja, otrā – bija rokas sakrustojis sev priekšā. Izpētes laikā secināts, ka investori bija daudz ieinteresētāki savu naudu ieguldīt tā runātāja produktā, kurš uzstāšanās laikā aktīvi izmantoja roku kustības, lai paspilgtinātu vārdos pasacīto. Vēstīts, ka izmantoti ļoti vienkārši žesti – sākot no roku "atvēršanas", lai parādītu tirgus potenciālu, un beidzot ar plaukstu sasišanu, kad atklāta kāda konkrēta detaļa.

Portālam "Huffington Post" Klārka uzsver, ka žesti sniedz papildu informāciju, līdz ar to tā ir vieglāk uztverama. Vienlaicīgi roku kustības palīdz apkārtējiem parādīt "dzirkstelīti" – to, cik runātājs ļoti ir iededzies par konkrēto lietu. Viņa arī uzsver, ka no investoriem par runātājiem, kas neizmantoja žestus, dzirdētas tādas frāzes kā "šis džeks ir ļoti garlaicīgs". Taču viņa stāstītais nemaz tik neinteresants nebija – garlaicīgi bija viss, kas saistītas ar roku kustībām.

Skaidrs ir tas, ka žestiem ir ļoti liela loma pārliecināšanas stāstā, taču gan Klārka, gan arī citi komunikācijas eksperti uzsver – lai noslēgtu darījumu vai pārvilinātu kādu savā pusē, ar to vien nepietiks. "Ķermeņa valodu līdz konkrētam līmenim ir iespējams izkopt, un tā var palīdzēt pārliecināt, taču, ja cilvēks tev nepiekrīt jau pašā pamatā, ar žesti palīdzēt nevarēs."

Turpinājumā pastāstīsim vairāk par komunikācijas speciālistu ieteiktiem žestiem, kas palīdzēs runai izklausīties pārliecinošākai un, uzstājoties publikas priekšā, vārdos pasacītajam veiksmīgāk "nosēsties" klausītāju prātos.

Pirkstu tvēriens



Ja vēlies sarunā iekļaut tikai vienu žestu, Klārka norāda – tā sauktais "gredzena" paņēmiens būs visvienkāršākais. Vērts piebilst, ka citā izpētē viņa ar kolēģiem secinājuši, ka tieši šo žestu visbiežāk prezentācijās investoriem izmanto dažādi uzņēmēji.

Kāds tad īsti ir "gredzena" žests? Tajā īkšķis tiek savienots ar tās pašas rokas rādītājpirkstu vai vidējo pirkstu. Iespējams, esi to pamanījis fotogrāfijās vai video no jogas nodarbībām vai meditācijas sesijām, sēžot lotosa pozā. Klārka uzsver, ka šis žests vedina sarunas biedru domāt, ka konkrētajā brīdī runātāja sacītajam jāpievērš jo īpaša uzmanība. "Tas nozīmē – šis ir galvenais, ko vēlējos pasacīt. Šajā mirklī ir svarīgi ieklausīties," teic eksperte.

Foto: Shutterstock

Uzskaitījums ar pirkstiem



Vienkāršs un efektīvs veids, kā neinteresantajiem cipariem likt vieglāk iespiesties atmiņā, ir tos uzsvērt ar žestiem, attiecīgi – ja runa ir par diviem procentiem, trim tūkstošiem vai piecām vienībām, to ieteicams parādīt ar roku pirkstiem. "Ja saki "trīs", tad arī rādi "trīs"," sacījis Andres Lāre no "Shapiro Negotiations Institute". Šī žesta pielietojums lielākoties vienmēr liek klausītājam saausīties, jo šķiet – tūdaļ sekos vēl kādas norādes. "Līdz ar to ir mazāka iespēja pazaudēt auditorijas uzmanību."

Lāre piebildis, ka žestu izmantojums jo īpaši svarīgs ir "Zoom" vai kādas citas tiešsaistes platformas sarunās, jo "smadzenes pievērš daudz lielāku uzmanību novērotajiem sīkumiem." Līdz ar to žestu nozīme attālinātajās sarunās ir vēl lielāka nekā klātienes.

Roka virs sirds



Runājot par kādu emocionālu pārdzīvojumu vai jutīgu tēmu, Lāre iesaka novietot roku uz krūtīm, tādējādi pastiprinot vēstījuma nozīmību. Šis žests arī rod iespaidu, ka runātājs ir pilnībā pārliecināts par vēstījumu – tas ir nelokāms un pareizs, liekot arvien mērķtiecīgāk tam noticēt.

"Šis žests pats par sevi nav neko spēcīgs, taču pieskāriens sirdij, sakot: "Šis, lūk, man ir ļoti svarīgi" – tas uz to norāda jau daudz spēcīgāk," teic eksperts.

"Svari" ar rokām



Dzīve sastāv no lēmumu pieņemšanas, tāpēc, ļoti ticams, ka arī tev nācies pieņemt svarīgas un izšķirīgas izvēles. Ja ar šo soli viegli nesokas, bieži dzirdēts ieteikums – uzliec abas opcijas uz svara kausiem un izsver, kura izvēle tavā dzīvē iederēsies vairāk. Skaidrs, ka runa nav par reāliem svariem un reālu svēršanu, taču to iespējams ļoti vienkāršā veidā vizualizēt ar žesta palīdzību. Komunikācijas eksperti iesaka svaru imitāciju izmantot brīžos, kad centies sarunas biedriem uzsvērt, cik ļoti nozīmīgs un svarīgs ir konkrētais lēmums.

Lāre uzsver, ka šo žestu jāpavada tādām frāzēm kā "Šī izvēle patiesi bija ļoti sarežģīta…" Šķietami maza detaļa, taču tā palīdzēs stāstam kļūt "dzīvīgākam" un konkrēto faktu padarīt atmiņā paliekošāku.

Plaukstas uz augšu



Taču ne vienmēr plaukstas ir jākustina kustībā no augšas uz leju (kā svaru gadījumā). Lāre iedrošina lielāko sarunas daļu rokas turēt nedaudz saliektas elkoņos un plaukstas pavērst uz augšu. "Mazāk slēgtu pozu un dūrēs savilktu plaukstu," tā Lāre.

Foto: Shutterstock

Vērts piebilst, ka ķermeņa valodas eksperte Vanesa Vanedvardsa analizējusi vairākas skatītākās "TED" konferences un uzrunas, izkristalizējot 20 visbiežāk izmantotos žestus, un tieši plaukstu vēršana uz augšu ierindojas starp tām. "Kad rokas ir 45 grādu leņķī ar plaukstām, tiek demonstrēta atklātība un godīgums. Ar šo žestu parādi, ka izliec visas kārtis galdā."

Neaizstāj vārdos pasacīto



Viss augstāk minētais apstiprina – roku žestos slēpjas liela spēja ietekmēt to, kā vārdos pasacītais tiks uztverts. Taču nedrīkst aizmirst, ka, nevietā vai aplami izmantojot žestus, pats sev izraksi bedri. Kā piemēru var minēt nemitīgu pieskaršanos vienai ķermeņa vai sejas vietai – tas liks tev izskatīties nervozam, nevis pārliecinātam, teic Klārka. "Šādā viedā tikai parādīsi savu nedrošību."



Taču Lāre arī uzsver, ka nebūtu ieteicams izdarīt secinājumus no vienas pozas, žesta vai roku kustības. Piemēram, tas, ka cilvēks ir sakrustojis rokas pāri krūtīm, vēl nenozīmē, ka viņš ir noslēgts, dusmīgs un neapmierināts ar konkrētās sarunas virzību. Iespējams, atbilde ir pavisam vienkārša – viņam konkrētajā brīdī salst! Tomēr, ja sakrustotajām rokām seko, piemēram, arī nevēlēšanās noturēt acu kontaktu, to jau varētu traktēt kā vienaldzīgu attieksmi. Sakrustotas rokas vien gan vēl neko nenozīmē.

Un, protams, ar rūpīgi izvēlētiem un vietā izmantotiem žestiem nevar saslaucīt ūdeni, kas izliets mutiski. "Cilvēkiem šķiet, ka ķermeņa valoda ir ārkārtīgi spēcīga. Es to nenoliedzu, tā ir, taču tā nestājas vārdu vietā," rezumē Klārka.