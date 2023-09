Samaksāt rēķinus un izvēlēties mazgāšanas režīmu – kādēļ skola negatavo bērnus īstajai dzīvei?

12 gadus piecas dienas nedēļā mēs klausāmies skolotājos, cenšamies saprast un apgūt informāciju, pildām mājasdarbus un rakstām kontroldarbus. Skolas gadus uztveram kā gatavošanos patstāvībai un neatkarībai no vecāku paspārnes. Tomēr, iegūstot vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, pieaugušo pasaulē iesoļojam ar vilšanos, aptverot, ka skolā gūtās zināšanas pieaugušo dzīvē nav pielietojamas.

Pētnieki Rasels Akofs un Daniels Grīnbergs savā grāmatā "Mainīt mācīšanos" (Turning Learning Right Side Up: Putting Education Back on Track) raksta, ka izglītības sistēmai mūsdienās ir nopietns trūkums – tā koncentrēta uz mācīšanu, nevis mācīšanos. Diennaktīm ilgi kalt galvā Mendeļejeva tabulu vai matemātikas formulas var, taču, nestāstot par šo zināšanu nozīmi un nerādot praktisko pielietojumu dzīvē, tas viss atmiņā iespiedīsies uz īsu laika sprīdi, bet pēc eksāmeniem aizmirsīsies pavisam.

Trīs 2023. gada absolventi sarunā ar "Delfi" stāsta par mūsdienu izglītības trūkumiem un to, kā viņiem trūkst pieaugušo dzīvē.

Finanšu pratība

Divdesmit gadus vecā Jūlija Aņisimoviča jau skolas gados sapratusi, cik skaudra ir situācija: "Es nezināju, kā iesniegt ikgadējo ienākumu deklarāciju, lai atgūtu nodokļa pārmaksu. Bez vecākiem es to nebūtu izdarījusi. Daudzi klasesbiedri arī neko par to nezināja."

Nebūtu slikti, ja ekonomikas stundās nozaru tirgus teoriju un dažādu statistiku vietā tiktu mācītas praktiskās zināšanas par sava kapitāla pārvaldīšanu, ģimenes biznesa plānošanu un nodokļu deklarācijas sagatavošanu, uzskata jauniete. Beidzot skolu, ne viņai, ne viņas vienaudžiem nebija pilnas izpratnes par to, kā darbojas nauda, kas ir nodokļi un kā uzvesties, tiekoties ar darba devēju.