Septiņi padomi tiem, kas baidās publiski uzstāties

Pirmkārt, tu dalies ar citiem cilvēkiem savās domās, kuras, iespējams, neuzdrošināsies paust auditorijas priekšā. Otrkārt, sarunas dalībnieks gūst iespēju vērsties pie tevis pašā pasākumā, jo zina tavu skatījumu.

5. Centies būt pārliecinošs, neskatoties ne uz ko

Vairies no vārdiem, kuri mazina tavu zināšanu nozīmi. Nesaki: "Es to ne īpaši labi pārzinu. Iespējams, šis jautājums jums liksies muļķīgs...".

Veido vizuālo kontaktu ar auditoriju un sarunu biedriem.

6. Atceries celt roku

Diskusijas skaļumā tavu balsi var nesadzirdēt. Bet pacelta roka ir veids, kā pavēstīt: "Es vēlos izteikties nākamais" vai "Man ir, ko piebilst".

7. Nedomā par iespaidu, kuru atstāj



Mēģini pievērst uzmanību svarīgajam un neuztraukties par to, ko domā par tevi apkārtējie. Bailes publiski uzstāties ir vienas no izplatītākajām. Ja ar bailēm no tumsas vai agorafobiju var normāli dzīvot, vairoties no šādām situācijām, tad bailes uzstāties auditorijas priekšā traucē mācīties un strādāt. Tādēļ ar to kaut kas ir jādara.