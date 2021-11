Starptautisks pētījums: papildu ieguvumi veselībai darbavietā motivē palikt uzņēmumā

Pasaules lielākā tiešsaistes profesionāļu tīkla "LinkedIn" veiktais pētījums, kurā piedalījās vairāk nekā septiņi tūkstoši respondentu 35 valstīs, atklāj, ka uzņēmumi, kas piedāvā darbiniekiem papildu priekšrocības un atlīdzību par veselības pakalpojumiem, piedzīvo par 56 procentiem mazāku darbinieku mainību, nekā tie, kuri nepiedāvā šādas priekšrocības. Šis faktors visvairāk motivē darbiniekus palikt uzņēmumos. Kā nākamie iemesli noturēties konkrētajā vietā ir darbinieku apmācība un jēgpilns darbs.

"Pētījuma rezultāti uzskatāmi ilustrē to, cik ļoti mainās darbinieku un darba devēju attiecības, un tas ir īpaši redzams Baltijas valstīs. Ekonomikai augot, plašsaziņas līdzekļos arvien biežāk parādās ziņas, ka daudzās nozarēs trūkst darbinieku un darba devēji meklē veidus, kā piesaistīt jaunus un noturēt esošos darbiniekus. Tādēļ ir vērts ielūkoties starptautiskos pētījumos. Pieredze citās valstīs liecina, ka papildu pabalsti un veselības pakalpojumu kompensācija darbiniekiem ir galvenais iemesls, izvēloties darba devēju vai lemjot par darba maiņu," komentē Kestutis Mackelis, veselības un labsajūtas pakalpojumu platformas "Stebby" vadītājs Baltijā.

"LinkedIn" pētījumā noskaidrots, ka būtiskākie darba devēja izvēles iemesli mileniāļu paaudzei ir papildu pabalsti un atalgojuma apmērs, savukārt X paaudzei tas ir otrs svarīgākais iemesls, ko apsteidz tikai vēlme gūt izaicinājumus darbā.

Papildu pabalsti un kompensācijas uzlabo darbinieku pieredzi

Tajā pašā pētījumā respondentiem tika jautāts, kādas izmaiņas darba vietā uzlabotu darbinieka kopējo pieredzi uzņēmumā, un arī šeit kā visbiežākais faktors tika minēti:

papildu pabalsti un kompensācijas, ko atzīmēja 48 procenti aptaujas dalībnieku;

otrajā vietā ierindojās administratīvo procesu vienkāršošana, kas uzlabotu pieredzi darba vietā 40 procentiem darbinieku;

bet trešajā vietā – atvērta un efektīva vadība (38 procenti) un intuitīvi instrumenti un tehnoloģijas (38 procenti).

"Latvijas darba tirgū ir novērojama tāda pati tendence kā citviet pasaulē – papildu labumi un kompensācijas darbiniekiem ir būtiska daļa no kopējās motivācijas gan darbinieka palikšanai uzņēmumā, gan interesei pieteikties konkrētā darbā. Šie papildu ieguvumi ir viens no aspektiem, kas veido darbinieka pieredzi uzņēmumā, un jo veiksmīgāka tā ir, jo lielāka iespēja, ka darbiniekam būs vēlme darba attiecības ar uzņēmumu turpināt arī nākotnē. Šādus novērojumus esmu izdarījusi, vadoties pēc ikdienā pieredzētā un intervējot darba meklētājus dažādās nozarēs," teic Jolanta Saukāne, "WorkingDay Latvia" vadītāju atlases specializācijas vadītāja un personāla atlases speciālistu attīstības vadītāja.

Kā norāda Mackelis, darba devēji Baltijas valstīs arvien vairāk investē darbinieku veselībā: ar "Stebby" platformas starpniecību pērn uzņēmumi savu darbiniekus nodrošināja ar veselības pakalpojumiem astoņu komats divu miljonu eiro vērtībā. Plānots, ka šī gada beigās šis skaitlis pārsniegs deviņus miljonus eiro.

"Lai gan daži darba devēji Latvijā jau kādu laiku piedāvā darbiniekiem papildu pabalstus veselības pakalpoju saņemšanai, no uzņēmumiem nepārtraukti dzirdam, ka darbinieki neizmanto to, kas viņiem tiek piedāvāts. Piemēram, darba devējs slēdz gada līgumu ar vienu sporta klubu, lai nodrošinātu, ka darbinieki to var apmeklēt bez maksas visu gadu, bet darbinieki šo iespēju neizmanto. Kāpēc? Jo visi cilvēki ir atšķirīgi, un pašreizējās globālās tendences liecina, ka cilvēki vēlas brīvi izvēlēties, kādus veselības pakalpojumus saņemt no sava darba devēja – galu galā ne visi vēlas sportot sporta klubā. Tāpēc darba devējiem, kuri patiešām vēlas dot ieguldījumu savu darbinieku veselībā un sajust patieso vērtību uzņēmumam, jāizvēlas tie risinājumi, kas ļauj darbiniekiem izvēlēties no plaša klāsta veselības pakalpojumu," stāsta Mackelis.