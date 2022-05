'Strādāt smagi' pret 'strādāt gudri'. Ko iegūsi, transformējot domāšanas veidu

Cenšoties pacelt karjeru maksimāli augstākajā līmenī, bieži vien darām vairāk, nekā prasa pienākums – strādājam virsstundas, labojam kolēģu neizdarību, autopilotā veicam uzdevumus, nemaz neizsverot, vai tie ir svarīgi un jēgpilni. Nenoliedzami, smags darbs atmaksājas, taču panākumu cena bieži vien ir ārkārtīgi augsta – sākot no sabojātas veselības un beidzot ar problēmām privātajā dzīvē. Risinājums var būt domāšanas maiņa – strādāt nevis smagāk, bet gudrāk un apzinātāk.

Pieredzē dalās Inta Buša, "Forbes 30 under 30" titula ieguvēja, RSU lektore, mārketinga uzņēmuma "BSMS" vadītāja.

Mums no bērnu kājas māca – lai sasniegtu augstus rezultātus, ir daudz un smagi jāstrādā. Vai piekrīti tam?

No savas personīgās pieredzes varu apgalvot, ka zinu, ko nozīmē gadiem ilgi strādāt smagi – bez brīvdienām, darba dienās līdz naktij un ar lielu piepūli. Vai arī darīt nedaudz vairāk, nekā vajadzīgs, nekā tiek prasīts. Izdarīt katru mazāko uzdevumu lielajā "to do" sarakstā un nākošo dienu visu sākt no jauna. Ilgtermiņā tas ir ne vien nogurdinoši, bet arī neveselīgi, un kaut kādā brīdī sapratu, ka bez tā var iztikt, ka man tas vienkārši nav vajadzīgs tādā apmērā. Bet joprojām redzu, kur varu sevi uzlabot šajā jautājumā, jo tā ir nemitīga pašanalīze. Kopumā tas ir domāšanas veids – strādāt daudz, smagi un neapzināti vai mazāk, vieglāk un apzinātāk. Sasniegt augstus rezultātus var abos gadījumos, tikai par atšķirīgu cenu.

Kāda ir galvenā atšķirība starp "smagu darbu" un "gudru darbu"?

Pēdējos 10 gados profesionālajā jomā "hustle" dzīvesveids ir ticis pārlieku glorificēts kā kaut kas īpašs un nepieciešams, lai vispār kaut ko sasniegtu. Principā tas nostāda, ka tev par katru cenu ir jāstrādā smagi, un, ja tu neieguldi maksimāli daudz sviedru un piepūles, ja tu neesi noguris un nestrādā vairāk stundas nekā darba laikā, tu nestrādā gana smagi. Šai idejai – strādāt smagi – popularitāti palīdzējušas iegūt pasaules līmeņa publiskās personas un slavenības, kas savu identitāti ir veidojušas uz to, cik viņu dzīves ir grūtas. Mana problēma nav ar smagu darbu kā tādu, bet gan ar faktu, ka tas daudziem ir kļuvis kā pašmērķis, kamēr stāsts jau ir par ko pilnīgi citu. Par rezultātu.