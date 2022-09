Uz interviju caurās kedās un 'oversize' kreklā? Kā izskats ietekmē iespēju dabūt darbu

Krietni vienkāršāka situācija ir uzņēmumos, kuru darbības sfēra ir radoša. "Birojā ikdienā mums nav nekādu noteikumu, esam "brīvi putni" – kurš apģērbā ir vairāk mākslinieks, kurš mazāk. Galvenais, lai paši jūtamies ērti, jo tad arī vieglāk varam izklāstīt savu ideju un pārliecināt klientu. Ja nejūtamies "savā ādā", tad arī sarunas neritēs tik raiti. Taču projektu prezentācijās, protams, apģērbs būs lietišķāks, solīdāks," portālam "Delfi" stāsta "ALPS ainavu darbnīcas" ainavu arhitekte Ilze Rukšāne. "Tomēr ir viens "dreskods", ko noteikti ievērojam, – kad dodamies uz būvlaukumu. Tur jābūt ķiverei, atstarojošai vestei, stingriem apaviem ar slēgtiem purngaliem, kas minimizē traumu risku. Tās ir trīs lietas, kas obligāti nepieciešamas!"

Pandēmijas gados darba vide no birojiem pārcēlās uz internetu – attālinātās sapulces, intervijas un konsultācijas "Zoom" platformās, kad pietika tikai ar glītu "augšiņu", citādi varēja sēdēt kaut vai treniņbiksēs un nomītās mājas čībās. "Tā tas principā arī bija. Kā jūs jau teicāt par "augšiņu" un "apakšiņu", bet vēl vīrs, sieva vai bērni kaut ko fonā kliedz, kaķis noiet gar kameru – to visu pa šiem pandēmijas gadiem esam pieredzējuši. Kad tu ej uz darbu klātienē, ir jāsaģērbjas, jāsafrizējas, jāpadomā par to, kā izskaties," saka Aija Strautmane.