Visu labu, kolēģi! Biežākās kļūdas, mainot darbavietas

Aiziešana no darba ir liels solis, taču sagatavošanās iesildītās vietiņas pamešanai ir vēl viens darbs, kas nebeidzas ar atlūguma iesniegšanu. Ja vēlies aiziet ar labām attiecībām un neiedragātu veselo saprātu, būs jāņem talkā pareizā taktika un smalkjūtīgums.

Turpinājumā pašķetināsim sešas izplatītākās kļūdas, kuras karjeras konsultanti un personālatlases speciālisti atklājuši portālam "Huffington Post"!

Visu tiltu nodedzināšana

Lai arī cik veiksmīgi kopā reiz izdevies noorganizēt kādu pasākumi, novadīt projektu vai atrisināt problēmu – kolēģi ar laiku to var aizmirst. Ko viņi noteikti neaizmirsīs, ir sajūta, kuru radīsi ar savu aiziešanu, un to viņi atminēs pat pēc daudziem gadiem. "Tu nekādi nevari zināt, vai un kad ar kādu no šiem nodedzinātajiem tiltiem sastapies," sacījusi Tameka Railija, CV veidošanas konsultante. "Var gadīties, ka tieši šis cilvēks kādreiz izskatīs tavu CV vai pieņems gala lēmumu par pieņemšanu amatā, kuru esi noskatījis."

Bijušais personāla atlases speciālists Gregorijs Tols atminas darbinieku, kurš aizgājis no darba kāda klienta prezentācijas vidusdaļā, par to iepriekš nepabrīdinot. Tas atstājis ārkārtīgi nepatīkamu pēcgaršu – gan klientam, gan komandai, kurai pēcāk nācies pamatīgi nopūlēties, lai viņu aizstātu. "Tagad tu esi apbēdinājis savu menedžeri, viņa priekšnieku un pa ķēdīti visus iesaistītos. Arī uz klientu un jebkuru citi tas nav atstājis labāko iespaidu. Arī viņi laika gaitā pāries uz citiem uzņēmumiem, taču vienmēr atcerēsies to cilvēku, kurš šādi izrīkojās," sacījis Tols.

Šī iemesla dēļ speciālists pirms jebkura soļa speršanas, kas saistīts ar darba maiņu, iesaka pārdomāt, cik daudzus cilvēkus konkrētais lēmums ietekmēs. Jo tas noteikti atstās pēcgaršu ne tikai tiešajam priekšniekam, bet vēl virknei ļaužu.

Pāragri atklātas detaļas par jauno darbu

Ja esi nolēmis tagadējo darbavietu pamest tikai brīdī, kad atradīsies vai nāks pretī kāda jauna iespēja, turi mēli aiz zobiem līdz pat stundai, kad parakstīts darba līgums. Tols norādījis, ka jānogaida līdz brīdim, kad skaidri zini, ka dziļi apslēptie zemūdens akmeņi (ja tādi ir) noteikti neizpeldēs. "Cilvēki bieži vien pieņem piedāvājumus, kuru gala rezultāts būs atkarīgs no "background check" pārbaudes," sacījis eksperts. Ar to tiek saprasts process, kurā jaunais darba devējs izpēta viņam pieejamās un aktuālās vēstures lappuses no tavas dzīves grāmatas. "Esmu redzējis, ka tieši šī iemesla dēļ priekšlikumi tiek atcelti pēdējā brīdī."

Tāpat ļoti piesardzīgi izsver, kuriem cilvēkiem stāsti par plāniem pamest darbu – arī tad, ja savstarpējās attiecības ir ļoti labas. "Esmu redzējis, ka darbinieki, kuriem ir ļoti labas attiecības ar priekšniecību, jau pie pirmajām pārdomām par darba maiņu viņus par to brīdina," atklājis Daniels Speiss, personāla atlases konsultants. Lai gan tas parāda tavu labo gribu un noteikti palīdz nenodedzināt augstāk minētos tiltus, no viņa pieredzes tas reizēm rezultējies arī šķietami pat nopelnītu bonusu nesaņemšanā.

Pārāk liela iespringšana vai neiespringšana nemaz

Ir pilnībā normāli, saprotami un pat vajadzīgi savās pēdējās darba dienās mesties pienākumos ar pilnu jaudu, lai neatstātu kolēģus ar milzīgu, nepabeigtu uzdevumu kaudzi. No otras puses – arī pārstrādāties nav ieteicams, sacījis Speiss, kurš to sauc par vienu no lielākajām kļūdām. "Daudzi šādi rīkojas vainas apziņas vadīt vai ar vēlmi izrādīt cieņu," viņš atklājis. "Ja vēlies pavadīt laiku ar kolēģiem… fokusējies uz to! Manā pieredzē reiz bija darbinieks, kurš vēl pulksten 1 naktī sūtīja e-pastus savā priekšpēdējā darba dienā. Nodomāju: "Tas gan ir traki. Lūdzu, slēdzies nost no datora!""

Arī karjeras konsultante Dženiferas Tārdija iesaka būt atklātam pret darba devēju un skaidri pateikt, ko savās atlikušajās nedēļās vai dienās vari iespēt izdarīt. "Var gadīties, ka tiešais priekšnieks centīsies pārliecināt pabeigt pilnībā visu, ko esi iesācis. Un, ļoti iespējams, tas var būt tuvu neiespējami. Reiz kāds mans klients pat iesniedza priekšniecībai sarakstu ar lietām, kuras divu nedēļu laikā ir iespējams veikt, un tās, kuras būs jāpārņem citam kolēģim."

Atlūgums neīstajā laikā

Jā, arī tas ir svarīgi! Kā norādījis Speiss, viņa pieredzē lielākā daļa uzņēmumu turpina darbiniekiem nodrošināt visus labumus, kas sniegti līdz šim, vēl visu pēdējo mēnesi. Kā piemēru var minēt veselības vai jebkāda cita veida apdrošināšanu. Šī iemesla dēļ labāks laiks atlūgums iesniegšanai ir mēneša sākumā, nevis beigās, taču detalizēti situāciju tavā gadījumā ieteicams noskaidrot pašam.

Katrā uzņēmumā ir sava algas izmaksas sistēma – vienam naudiņa kontā iebirst mēneša sākumā, citam vidū, bet vēl kāds saņem algu divas reizes mēnesī. Tieši tāpat ir ar bonusiem. Ja uzņēmumā strādā jau ilgāku laiku, visticamāk, tādus jau reiz esi saņēmis un zini, pie kādiem nosacījumiem iespējams tikt pie lielākiem finanšu līdzekļiem. Neapzodz pats sevi ar atlūgumu neīstajā laikā!

Atpūta starp darbiem

Ja esi nolēmis mest visas lapas pa gaisu, sakārtot mantas un doties prom, cik vien ātri kājas nes, ļoti iespējams, esi sasniedzis vai jau pārskrējis izdegšanas sindroma robežai. Izdegšanas sindromu dažkārt var sajaukt ar depresiju, bet te būtiski minēt, ka izdegšanas sindroms var noritēt kopā ar depresiju. Galvenā atšķirība starp šīm abām slimībām ir tāda, ka izdegšanas sindroma gadījumā pacientam ir skaidrs, ka šo emocionālo diskomfortu rada tieši darbs. Ja runājam par priekšvēstnešiem slimībai, tad pirmais noteikti ir pastiprināta emocionālā reakcija uz dažādām ar darbu saistītām niansēm, aizkaitināmība, arī miega traucējumi. Ielecot uzreiz jaunā darba vilcienā, apzodz pats sevi, nedodot ārkārtīgi svarīgo atkopšanās laiku. Speiss uzsver, ka mileniāļiem raksturīgi aiziet no darba piektdienā un jau pirmdienā doties uz jauno vietu.

Ja ir iespēja un neietekmējami dzīves apstākļi nespiež darbu uzsākt nekavējoties, Speiss iesaka paņemt pauzi, kas ir ilgāka par vienu nedēļu. "Pirmā nedēļa – jo īpaši, ja darbā gājis grūti – ir tikai detokss. Tu vēl neuzlādē spēkus no jauna, tu tikai atgūsties," sacījis eksperts.

Atlūguma diena – pēdējā labā diena

Gribētos cerēt, ka tiešais priekšnieks, saņemot ziņu par vēlmi doties prom, būs saprotošs, atcerēsies un novērtēs visu, ko esi palīdzējis uzņēmumam sasniegt, taču realitāte var izrādīties daudz skarbāka. Tols norāda, ka cilvēki reizēm nav gatavi tam, cik kardināli var mainīties attieksme pēc šīs svarīgās sarunas. Viņš nenoliedz iespējamību, ka atlikušajā laikā apstākļi kļūst neciešami, taču tad jācenšas sevi mierināt ar domu, ka solis bijis pareizs un jau drīz tev ar to vairs nebūs jāsadzīvo.

"Ja priekšniecība nespēj un nevēlas saskatīt iemeslu, kāpēc šis lēmums nāks tev tikai par labu, tā vietā pārvēršot tevi par niecību, tas skaidri parāda, ka ar šādu cilvēku ilgtermiņa sadarbība tāpat nebūtu iespējama," teic Tols.