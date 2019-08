10 mīti par bērna valodas attīstību

Bērns ar vecākiem sāk komunicēt uzreiz pēc nākšanas pasaulē, un pilnvērtīgas valodas pamati tiek ielikti jau kopš dzimšanas. Pārbaudi sevi, vai tu zini pietiekami daudz par bērna valodas attīstību!

Piedāvājam iepazīties ar 10 mītiem par šo tematu, un portāla "Parents" uzrunātie speciālisti skaidros, kādi apgalvojumi ir patiesi, bet kuri ne īsti atbilst realitātei.

Ar mazuli ir svarīgi sarunāties vēl līdz viņa dzimšanai



Patiesība! Mūsdienās jau ir pierādīts fakts: bērns ir spējīgs atpazīt mammas balsi vēl ilgi pirms nākšanas pasaulē. Zinātniekiem pat ir izdevies pierādīt, ka mazuļi līdz dzimšanai visai labprāt klausās pasakas. Vienā no pētījumiem zīdaiņi atpazinuši pasaku, kuru mammas viņiem lasījušas priekšā vēl tad, kad viņi atradušies dzemdē. Kad mazuļi dzirdējuši pazīstamu pasaku, viņu sirds ritms palēlinājies. Varētu sacīt, ka zīdaiņiem patīk tas, kas viniem ir pazīstams – tas viņus nomierina. Tomēr nav vērts pārlieku aktīvi izmantot grūtniecības periodu, lai censtos panākt ātrāku mazuļa attīstību. Daži vecāki pārāk aizraujas, vēl grūtniecības laikā lasot sarežģītas zinātniski populāras grāmatas, ieslēdzot klasisko mūziku un turot austiņas pie mammas punča. Pagaidām neviens pētījums nav pierādījis, ka bērni, kuru vecāki viņiem vēl līdz dzimšanai dziedājuši ārijas no operām vai lasījuši enciklopēdijas, būtiski atšķīrušies attīstībā no citiem. Savukārt, liekot mūzikas austiņas pie mammas vēdera, mazulis tiek pakļauts dabiska miega cikla traucējumiem.

Emocionāla komunikācija ar mammu no pirmajiem dzīves mēnešiem ir ļoti svarīga valodas attīstībā



Patiesība! Mazulis ir gatavs kontaktam jau uzreiz pēc nākšanas pasaulē. Bērniem ir iedzimta spēja reaģēt uz cilvēku mīmiku – katrs, kuram ir iespēja pavērot jaundzimušo, var par to pārliecināties. Mazuļi tikai dažas stundas vai dienas pēc dzimšanas jau kopē pieaugušo uzvedību. Pieej pie bērna, noliecoties pār viņu, un izbāz mēli, pašūpo galvu vai piemiedz ar aci – un tu redzēsi, ko viņš darīs... Pat tad, kad pārtrauksi šo imitāciju, mazulis centīsies tevi atdarināt, atkārtojot tās kustības, kuras tu tikko viņam ierādīji. Protams, tas var nenotikt absolūti visos gadījumos, tomēr iespējamība ir ļoti liela. Redzēsi, ka tavs jaundzimušais var daudz vairāk, nekā tikai ēst un gulēt. Viņš komunicē un mācās no tevis jau no savas pirmās dzīves dienas. Pētījumi parāda, ka zīdaiņi kopš dzimšanas ir spējīgi atšķirt vecāku emocijas un pat atdarina viņu sejas izteiksmi. Vienā no eksperimentiem, kas ilga tikai 36 stundas, bēbīšiem tika rādītas dažādas sejas. Paskatoties videoierakstu, eksperti pēc jaundzimušo pieres, acu un mutes kustībām varēja pateikt, kura cilvēka sejas izteiksmi mazuļi atdarina. Un kas interesanti – mazuļi acīmredzami deva priekšroku pozitīvām emocijām.