10 pazīmes, kas liecina – tavs bērndārznieks izaugs par introvertu

Kā vecāki mēs bieži vien cenšamies atklāt jaunas bērna personības iezīmes. Kaut dziļi sirdī vēlamies, lai viņi vienmēr paliktu mazi, mēs ik pa laikam pieķeram sevi, prātojot, kādi viņi būs, kad izaugs. Vai tavs bērns būs introverts vai ekstraverts? Lūk, dažas pazīmes, kas palīdzēs tev to noskaidrot!

Psihologs Martins Olsens savā grāmatā "The Hidden Gifts of the Introvert Child" vēsta, ka, neskatoties uz to, ka mēs gadu laikā varam mainīt savas rakstura iezīmes, ikviens no mums jau piedzimst kā introverts vai ekstraverts. Tāpat Olsens grāmatā atklāj, ka pazīmes, kas nosaka vai bērns ir introverts vai ekstraverts, var novērot jau četru mēnešu vecumā.

Portālā "Psihology Today" grāmatas "The Secret Lives of Inrtoverts: Inside Our Hidden World" autore Dženna Granemane atklāj 10 pazīmes, kas liecina, ka tavs bērndārznieks ir introverts.

Bērns savu ziņkāri apmierina piesardzīgi

Daudzi introverti ir apveltīti ar asu prātu un dabisku vēlmi izzināt pasauli. Viņi bieži vien prāto par to, kā tā darbojas. Šī iemesla dēļ, viņi nebaidās uzdot sarežģītus jautājumus, kuru atbildes palīdzēs viņiem saprast, kāpēc lietas notiek tā vai citādi.

Neskatoties uz to, introverti labprātāk paliek nostāk un vēro notiekošo, tā vietā, lai dodos jaunos piedzīvojumos. Ja esi novērojis, ka tavs bērns, pirms iesaistīšanās rotaļās ar citiem, labprātāk kādu brīdi pastāv maliņā un noskatās uz notiekošo, pastāv iespēja, ka viņš ir introverts. Kopumā introverti dod priekšroku izdarīt izvēles, kas sniegs viņiem drošības sajūtu, nevis mesties iekšā nezināmajā. Viņi domā pirms dara.

Tava atvase ir jūtīga pret apkārtējo vidi

Harvardas universitātes psihologi Džeroms Kagans un Nensija Snidmane 2004. gadā atklāja, ka mazuļi, kurus būtiski ietekmē apkārtējās vide, visbiežāk izaug par bailīgiem, kautrīgiem vai introvertiem pieaugušajiem. Ja esi novērojis, ka jau mazuļa vecumā tava atvase bieži vien sāk raudāt, niķojas vai kā citādāk izrāda nepatiku pret lieliem cilvēku pūļiem vai vietās, kurās valda kņada un skaļums, ir iespēja, ka pieaugot šī uzvedība nemainīsies, un arī vēlāk bērns jutīsies neomulīgi šādās vietās un situācijās. Salīdzinot ar ekstravertiem, apkārtējā vide introvertus ietekmē daudz spēcīgāk.

Bērns labprāt nododas rotaļām vienatnē

Ekstraverti bērni bieži vien ne tikai nevēlas, bet pat nemāk rotaļāties vienatnē. Savukārt introverti labprātāk nododas rotaļām paši ar sevi, jo viņiem piemīt lieliska iztēle, kura tiek likta lietā. Ja tavs bērns stundām ilgi var nodoties rotaļām vienatnē, iespējams, ka viņš ir introverts. Bērnam pieaugot, rotaļāšanās vienatnē var pāraugt vēlmē ilgstoši pavadīt laiku savā istabā, aiz aizvērtām durvīm lasot, zīmējot vai spēlējot videospēles.

Tava atvase kļūst ļoti mierīgā svešinieku kompānijā, taču mājās ir īsts velnēns

Atrodoties nepazīstamu cilvēku tuvumā, tavs bērns izvairās no acu kontakta un uzvedas netipiski klusi un mierīgi? Savukārt mājās, te jūtoties droši, ērti un nepiespiesti, viņš nebūt nekautrējas trakot, bļaustīties vai uzvesties nedaudz muļķīgi? Dažreiz varētu šķist, ka tavā bērnā mīt divas dažādas personības. Tā ir viena no introvertu iezīmēm, jo viņiem ir nepieciešams daudz vairāk laikā, lai iejustos un atvērtos svešu cilvēku kompānijā, līdz ar to sākotnēji viņi ir klusi un noslēgti.

Problēmu gadījumā viņš nevēršas pēc palīdzības

Kopumā introverti bērni problēmsituācijā paļaujas tikai paši uz sevi. Kaut, no vienas puses, tas varētu šķist pozitīvi, jo tādā veidā viņi attīstīta patstāvību un iemācās risināt problēmas, no otras puses, šādi bērni pat vajadzības gadījumā reti kad vēršas pēc palīdzības pie vecākiem vai kāda cita pieaugušā.

Bērnam ir grūtības izteikties

Pēc definīcijas introverti ir noslēgtas personības. Viņi domā daudz un dikti, bet nereti piedzīvo grūtības izteikt savas domas citiem. Runājot tavs bērns var bieži ieturēt pauzes, cenšoties atrast vispiemērotākos vārdus. Var gadīties situācijas, kad nespēja atrast pareizos vārdus, lai izteiktu savas domas, var viņus sadusmot. Lai šo labotu, velti vairāk laika kopīgai grāmatu lasīšana, kas palīdz attīstīt valodu un iemāca dažādus vārdus, kas vēlāk ļaus tavai atvasei precīzāk izteikties.

Bērns piedzima ar samazinātu svaru vai priekšlaicīgi

Bērni, kas dažādu apsvēru dēļ ir piedzimuši priekšlaicīgi vai ar samazinātu svaru, ļoti iespējams pieaugot būs introverti, atklāts "Archibes of Diseases in Childhood – Fetal & Neonatal Edition" publicētajā pētījumā.

Tava atvase uzdod netipiskus jautājumus

Visi bērni piedzīvo "kāpēcīša" vecumu, kura laikā jautājums "kāpēc?" tiek uzdots vismaz 10 reizes dienā. Arī introverti bērni piedzīvo šo izglītošanās fāzi, taču viņu jautājumi bieži vien ir ļoti netipiski. Šo bērnu jautājumi ir tik dziļdomīgi, ka nereti liek viņiem izskatīties vecākiem, nekā viņi patiesībā ir. Kā atklāj Olsens, introverti bērni jau agrākā vecumā spēj palūkoties uz visu notiekošo no malas, tai skaitā arī uz savu uzvedību.

Pēc kopīgām rotaļām ar citiem bērnam ir nepieciešams mirklis vienatnē

Ja novēro, ka pēc spēlēšanās ar draugiem tavs bērns labprātāk uzturas vienatnē, tad, iespējams, viņš ir introverts. Šādus bērnus sabiedriskā dzīve nereti izsmeļ, līdz ar to viņiem ir nepieciešams brīdis vienatnē, lai atgūtu spēkus. Bieži vien bērns pēc rotaļāšanās ar citiem var būt neierasti niķīgs, nedaudz agresīvs un noguris. Tāpat šādi bērni pēc nogurdinošas dienas citu cilvēku kompānijā var sākt raudāt bez iemesla.

Bērns izjūt bailes tikt šķirtam no vecākiem

To, vai bērns nelabprāt tiek šķirts no vecākiem, vislabāk var novērot, uzsākot bērnudārza gaitas. Ja brīdī, kad aizved savu atvasi uz bērnudārzu, viņš sāk skaļi raudāt, ieķeras tev kājā un pa visām varītēm nevēlas tevi laist vaļā, zini, viņš baidās būt šķirts no mammas un tēta. Granemane gan piebilst, ka ne visi introvertie bērni piedzīvo šīs bailes, taču tās viņiem esot raksturīgas. Viņa uzsver, ka kopumā introvertiem pastāv lielāka iespēja piedzīvot satraukumu un depresiju.

Ja, izlasot šo rakstu, saproti, ka tavs bērns, visticamāk, ir introverts, tad ielūkojies šajā rakstā, kurā ir uzskaitītas 15 svarīgas lietas, ka jāzina introvertu bērnu vecākiem.

