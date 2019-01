10 receptes bērna histērijas lēkmju apturēšanai

Dusmu uzplūdi, asaru liešana, pēkšņas skumjas un krasas garastāvokļa maiņas – šīs spēcīgās bērnu emocijas vecākus spēj izsist no līdzsvara. Kā ar tām cīnīties? Dusmoties, samīļot bērnu, nogaidīt, ka tās pāries pašas no sevis, vai vienkārši piekāpties?

Pirmā lieta, kas jāielāgo vecākiem: viena kaprīze no citas atšķiras. Ir ļoti svarīgi prast atšķirt īstas bērna "bēdas" no kaprīzēm un atbilstoši arī uzvesties. Pastāv kaprīzes kā parasts emocionāls spiediens uz pieaugušo, cenšanās piespiest vecākus darīt tā, kā vēlas bērns. Raudāšana, kliegšana un vāļāšanās pa grīdu var būt līdzeklis piespiest vecākus iegādāties rotaļlietu, panākt, lai viņu nevestu uz bērnudārzu vai nevestu mājās no rotaļu laukuma. Bērns burtiski "spiež no sevis asaras", panākot no tevis sev vēlamo. Ja bērnam ir izdevies panākt savu ar kaut kādu nepieņemamu uzvedības veidu, viņš to sāks izmantot arvien biežāk un biežāk.

Vissvarīgākie cīņas "ieroči" ar šādām kaprīzēm – miers un pacietība. Uz visām bērna darbībām jāreaģē ar sapratni un kaprīžu laikā nevajag nekādā veidā piekāpties. Bet tad, kad mazulis noklusīs un nomierināsies, pacenties nerāties un nekaunināt bērnu – vienkārši izsaki cerību, ka viņš nekad vairs neatkārtos šādu uzvedību, un ieskaidro, ka šāds viņa izvēlēts manipulēšanas veids ir neproduktīvs.

Bet ir arī cita veida kaprīzes, ko rada izsalkums, slimība, nogurums, trauksme, neizgulēšanās, pāruzbudinātība. Mazais ķipars var sadusmoties vai sākt skaļi raudāt, kad viņam kaut kas neizdodas vai kāds viņu nesaprot. Pirmsskolas vecuma bērnu emocijas līdzinās neprognozējamiem laika apstākļiem: ir jānogaida, un tie mainīsies.

Tikko sagāzies no klucīšiem veidotais tornis, izsitot bērnu no līdzsvara, un viņš ir ļoti neapmierināts par to, bet jau pēc minūtes šie notikumi viņam šķiet pagātne, un mazais ar ziņkārību pievēršas garām skrienošajam kaķim. Parasta diena bērnam ir piepildīta ar daudz grūtiem uzdevumiem, viņš iepazīst, apgūst jaunas prasmes, cenšas kaut ko paveikt patstāvīgi un visas dienas garumā paralēli šīm nodarbēm klausa pieaugušo dotajām instrukcijām. Mazulis piedzīvo milzu daudzumu emociju, kas ātri nomaina viena otru. Šīs emocijas ir saistītas ar jauniem atklājumiem, ar mazām uzvarām un ļoti bieži arī ar neveiksmēm un grūtībām, iepazīstot pasauli. Bērnam vēl pietrūkst valodas prasmju, lai skaidri izteiktu savas vajadzības, jūtas un vēlmes. Kad tas viss uzkrājas par daudz, tavs bērns var sākt čīkstēt, raudāt un kliegt. Palūkosim, kā reaģēt uz šīm garastāvokļa maiņām, un kā tu vari palīdzēt mazulim atkal atgūt labu omu.