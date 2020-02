10 svarīgi tikumi, kas palīdz bērniem būt laipniem

Neapšaubāmi, katrs vecāks vēlas, lai viņa bērns izaugtu par labu cilvēku ar spēcīgu raksturu. Ne velti raksturs ir pamatakmens uz panākumiem un laimi jebkurā dzīves jomā. Taču, vēl viena, kas dara laimīgus ne vien citus, bet arī pašus, ir laipnība. Un to bērnā var izkopt.

Labestība pret ģimenes locekļiem, draugiem, skolasbiedriem – jebkuru sociālu vidi – sniedz gandarījuma sajūtu bērnam, jo viņš bijis laipns. Pedagoģijas profesors, attīstības psihologs un vairāku grāmatu autors Tomass Likona uzskaitījis desmit būtiskus tikumus, ko ieaudzināt savos bērnos, kas tiem būs labs palīgs ceļā uz būšanu laipniem. "Mūsu cilvēciskums vispilnīgākajā mērā izpaužas, kad esam laipni; tā ir labestīga rakstura būtība," skaidro psihologs.

Gudrība



Jau senie grieķi gudrību uzskatījuši par visvērtīgāko tikumu, jo gudrība rāda, kā likt lietā citus tikumus. "Gudrība vispirmām kārtām nozīmē apstāties, lai padomātu, – nesteidzoties pieņemtu labu lēmumu, apsverot izvēles iespējas un to, kā ir pareizi," norāda psihologs Likona. Gudrība ne tikai palīdz izvēlēties labākos soļus mērķa sasniegšanai, bet ietver sevī arī morāles spriedumus, kas ļauj atšķirt labo no ļaunā, pareizo no nepareizā, kā arī izvērtēt to, kas dzīvē ir svarīgākais, novērtējot laipnības spēku. "Gudrība mums palīdz izlemt, kā būt laipniem, kad laipnība ir pretrunā ar citiem tikumiem, piemēram, godīgi izstāstīt patiesību," uzsver Likona. Gudrība palīdz būt iejūtīgam un laipnam arī tad, kad jāsaka neērtā patiesība.



Taisnīgums



Taisnīgums kā tikums ietver sevī cieņu un atbildību – tas ir svarīgi, lai iemācītu bērnam nedarīt pāri citiem, bet gan palīdzēt. "Labās īpašības, kas nepieciešamas pozitīvām attiecībām starp cilvēkiem – tādas kā pieklājība, cieņa un godīgums –, pieder pie taisnīguma un ietver izturēšanos pret citiem tā, kā mēs vēlamies, lai citi izturas pret mums," skaidro psihologs. Taisnīgums iemācīs bērnam ne tikai izturēties ar izpratni pret citiem, kā arī labot izdarītos pāridarījumus, bet arī apzināties savu vērtību un cieņu pret pašu. Turklāt taisnīguma viena no lielākajām sastāvdaļām ir atbildība – paveicot atbildīgi ne tikai savus pienākumus, bet palīdzot arī citiem, kuriem tas nepieciešams. Likona iesaka vecākiem, lai mudina bērnus sākt ar mazumiņu – iedraudzēšanos vai to bērnu aizstāvēšanu, kurus citi izslēdz vai slikti izturas pret tiem.



Sīkstums



Lai uzveiktu dzīves grūtības, bez sīkstuma neiztikt. Sīkstumu veido drosme, apņēmība, rakstura stingrība, izturība un elastīgums – šīs rakstura īpašības noteikti vajag mudināt arī savā bērnā. Kā norāda Likona: "Viena no vislielākajām kļūdām, ko mēs kā vecāki varam pieļaut, ir mēģināt pasargāt bērnus no grūtajiem dzīves pārbaudījumiem – lai viņiem nebūtu jāpiedzīvo vilšanās, frustrācija un neveiksme. Bez šādiem pārbaudījumiem mūsu raksturs saglabājas mīksts."

Tas nozīmē, ka vecākiem ir jāprot pateikt "nē", neizpildot katru sīko bērna iegribu. Jāskolo, lai katru mazo neizdošanos nepavadītu milzu sūkstīšanās. Bērniem jāmāca, ka neļaušanās sevis žēlošanai ir ceļš uz panākumiem. Un to cieši pavada prasme būt drosmīgam.

Paškontrole



Paškontrole ir vērtīgs tikums, jo tā iemāca valdīt pār sevi, neļaujoties garastāvokļa neprognozējamībai, regulēt tieksmes un dziņas, bet priekus baudīt ar mērenību. Paškontroles trūkums iezīmējas tad, kad sliktas sekmes skolā nav vēlmes uzlabot, cilvēks grimst prokrastinācijā, dažādās atkarībās un citās destruktīvās darbībās. "Ja gribam būt laipni un darīt labu citiem, mums jāspēj valdīt pār sevi. Terorizēšana, pļēgurošana, seksuāli uzbrukumi un cita neprātīga, cietsirdīga vai krimināla uzvedība plaukst, ja nav paškontroles," norāda psihologs.

Foto: Shutterstock

Mīlestība



Mīlestība ir tas tikums, kas bez liekulības apliecina – kad mēs mīlam, mēs gribam un darām vislabāko citas personas labā. Mīlestības tikumu turklāt veido virkne svarīgu īpašību – laipnība, empātija, līdzjūtība, augstsirdība, uzupurēšanās, pakalpība, lojalitāte un spēja piedot. "Mīlestība motivē mūs darīt labu citiem par spīti neērtībām vai riskam, nedomājot par to, vai saņemsim atzinību, atlīdzību vai kaut pateicības vārdus," skaidro Likona.



Pozitīva attieksme



Likona aicina bērniem stāstīt par zinātnieku atklājumiem, ka pozitīva attieksme ļauj cilvēkiem dzīvot ilgāk, būt veselīgākiem, vairāk priecāties par dzīvi, efektīvāk tikt galā ar grūtībām, būt drosmīgākiem, gūt vairāk draugu un panākumu dzīvē. Turklāt attieksmi, kuru rādām pasaulei, vienmēr mēs radām paši, neatkarīgi no apstākļiem. "Cenšoties izveidot labu raksturu savos bērnos un sevī, mums vajadzētu kopt mākslu būt laimīgiem," rezumē psihologs.



Cītīgs darbs



Cītīgs darbs un to papildinošie tikumi – uzcītība, iniciatīva, čaklums, atjautība, neatlaidība un tieksme pēc pilnveidošanās – veido cilvēka snieguma raksturu. Kā skaidro Likona: "Mums vajag snieguma raksturu, lai veiktu grūto darbu – attīstītu savus talantus, lai varētu tos likt lietā, sniedzot savu ieguldījumu citu cilvēku dzīvē." Arī būt laipnam brīžiem nozīmē smagi strādāt, jo īpaši uzturot attiecības, kurās laipnība jāizvirza primāri, jo jārisina konflikti, jāprot piedot un jāuzupurējas otra labā. Arī citu cilvēku mīlēšana bieži ir viens no vissmagākajiem darbiem.



Godīgums



"Godīgums nozīmē turēties pie saviem morāles principiem un tos aizstāvēt, klausīt savai sirdsapziņai un būt godīgiem pret sevi un citiem," šo tikumu raksturo psihologs. Godīguma izkopšana nozīmē nekrāpties visās dzīves jomās – skolēnam nešpikojot un neblēdoties mācībās, pieaugušajam neizkrāpt finanses darbā no citiem utt. Arī bērnam saikne starp godīgumu un laipnību taps skaidra, ja to mācīs caur piemēriem no pieaugušo dzīves, jo tikai tad viņi paši izaugs par laipniem pieaugušajiem.



Pateicība



Pateikt "paldies" ir vērtīgs tikums un daudzi to dēvē par laimīgas dzīves noslēpumu. Ne velti psihologs Roberts Emmonss vairāku gadu garumā pētījis pateicību un atklājis, ka pateicīgi cilvēki ir možāki, labāk guļ, viņiem ir vairāk pozitīvu attiecību, un apzinās situācijas, kad nepieciešams būt izpalīdzīgam. Brīdī, kad iemācāmies pateikt "paldies", mēs jūtamies mīlošāki, priecīgāki un piedodošāki. Par to, kā izaudzināt pateicības pilnus bērnus, vari lasīt šajā rakstā.



Pazemība



Pazemība ir tā īpašība, kas ļauj saskatīt cilvēkam savus trūkumus un uzņemties par tiem atbildību. Un tas ir vajadzīgs pat mazam bērnam, lai viņš mācētu pateikt "piedod" un no sirds to novēlēt tad, kad darījis pāri. Ja gribam izaudzināt laipnu bērnu, pazemība ir jāmāca, rādot piemēru un atzīstot, ka esam kļūdījušies, atvainojoties par misēkļiem un pāridarījumiem, cenšoties rīkoties labāk. Turklāt pazemība liek izprast dzīves pamatfaktu – tā ir grūta.

Raksts tapis pēc Tomasa Likona grāmatas "Kā izaudzināt laipnus bērnus un pretī iemantot cieņu, pateicību un laimīgāku ģimeni" (izdevniecība "Avots", 2019.)