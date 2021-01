10 veidi, kā kopā ar bērnu šo gadu padarīt laimīgāku

Jaunā 2021. gada sākumu daudzi gaida kā gaismu tuneļa galā. Aizgājušais gads nav bijis viegls nevienam, bet jo īpaši ģimenēm ar bērniem, kad bija jāpielāgojas neskaitāmiem jauniem apstākļiem. Kāds cīnījies ar slimību, tuvinieka aiziešanu, darba zaudēšanu, mentālās veselības izaicinājumiem, trauksmi, ko izraisījuši daudzie aizliegumi un jaunā kārtība. Turklāt to, ka aizvadītais gads nav bijis normāls, jūt arī bērni, kuriem ir trauksmes, bezpalīdzības un frustrācijas sajūtas.

Efektīva stratēģija, kā tikt ar visu galā izaicinājumu pilnā laikā, ir – padarīt pasauli labāku kaut ar mazu žestu, norāda attīstības psiholoģe Dona Metjūsa. "Tajā ir dīvaina alķīmija: fokusējoties uz palīdzēšanu citiem, tu un tavs bērns varat justies labāk ar sevi, pārliecinošāk un optimistiskāk," saka attīstības psiholoģe. Mazajām apņemšanām ir arī ilgtermiņa ieguvums – jo veselīgāka kopiena, valsts un planēta, jo lielāka iespēja, ka bērns nākotnē plauks gan emocionāli, gan panākumos.

Lūk, attīstības psiholoģes Donas Metjūsas vietnē "Psychology Today" ieteiktie veidi, kā jūs kopā ar bērnu varat padarīt tikko sākušos gadu laimīgāku!

Rūpējieties par sevi! Jo mierīgāki, stiprāki, priecīgāki un veselāki būsiet, jo labāk varēsiet atbalstīt bērna un arī tuvinieku attīstību.

Atbalstiet kolektīvu problēmu risināšanu. Kad bērni strādā kopā ar citiem, lai risinātu problēmas, kas viņiem ir nozīmīgas, viņi iemācās pielietot prasmes, kas ļauj gūt panākumus, – šī prasme noderēs tik mainīgajā pasaulē, kad viņi pieaugs.

Izturieties ar rūpību pret vidi. Ļauj bērnam iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas iestājas par planētas saudzēšanu. Dodoties uz mežu vai pludmali, kabatā ielieciet kādu maisiņu un darba cimdus, lai savāktu atkritumus. Cik vien iespējams, otrreizēji izmantojiet dažādus iepakojumus, piemēram, kastes un burciņas. Šķirojiet atkritumus, atbalstiet zaļo domāšanu.

Pievērsiet uzmanību savai dzīvesvietai tuvu esošajiem parkiem. Bērni un pieaugušie var paveikt lielas lietas, ja viņiem ir pieejama zaļa vide brīvdabas rotaļām un aktivitātēm. Kādā stāvoklī ir jūsu daudzdzīvokļu mājas zaļais pleķītis? Vai bērniem ir iespēja tajā rotaļāties droši? Uzlabojot pilsētvidi, padarot to pieejamāku, sabiedrība tikai iegūst.

Veidojiet savu dārziņu. Pat ja nedzīvojat privātmājā – ierīkojiet nelielu dārziņu, ja tas iespējams, piemēram, zem dzīvokļa logiem, uz balkona puķu kastēs u.tml. Puķu vai garšaugu dārziņa ierīkošana ir lielisks veids, kā bērniem mācīties par dabas procesiem.

Dodieties uz bibliotēku. Kad tas vien ir iespējams, dodieties uz bibliotēku, – tur sastapsiet zinošas bibliotekāres, kas palīdzēs ar izziņas literatūras atrašanu, varēsiet apmeklēt dažādas izstādes, papildinot zināšanas. Bibliotēka ir vieta, kas sniedz daudz sabiedriskā labuma, iedvesmo un apmierina bērna zinātkāri.

Rīkojieties, lai sasniegtu pozitīvas pārmaiņas. Vai bērna skolā ir padomāts par rotaļlaukumu? Vai pilsētā izvietotas pietiekami daudz atkritumu urnu? Varbūt ir problēmas ar gājēju pāreju trūkumu, ietvēm un apgaismojumu? Varbūt kāds pamests īpašums ir jāsakopj? Māci bērnam, kā būt sabiedriski aktīvam un risināt dažādus jautājumus, kas satrauc iedzīvotājus jūsu dzīvesvietā, komunicējot ar pašvaldību. Pozitīvu pārmaiņu panākšana radīs gandarījumu par paveikto darbu, pat ja tas bijis tik neliels, kā laternas izdegušās spuldzes nomaiņa.

Atbalstiet mobinga izskaušanu skolās. Daudzi bērni šobrīd saskaras ar mobingu – apcelšanu un fizisku aizskaršanu no vienaudžiem. Kā ar šo jautājumu cīnās bērna skolā? Vēršot uzmanību problēmai, var panākt pārmaiņas.

Runājiet par sabiedrības dažādību un iekļaušanu. Ja bērns sapratīs, ka sabiedrība ir ļoti dažāda, apgūs iekļaušanas principu, paplašināsies arī viņa redzesloks. Tas palīdzēs arī nākotnē, kad ikdienas darbā un komunikācijā būs jāsaskaras ar dažādām situācijām, lai pasauli padarītu maķenīt labāku.

Vērsieties pēc palīdzības, kad tas nepieciešams. Kad apstākļi kļūst neskaidri, un nereti ģimenēs tā notiek, nekautrējieties lūgt palīdzību. Ir daudz un dažādu palīdzības veidu un cilvēku, kas to var sniegt, – ģimenes locekļi, draugi, savas jomas profesionāļi. Kad jūties stiprs, veselīgs un kompetents, vari pilnvērtīgi darboties kā sabiedrības loceklis, lai pasauli padarītu labāku.

"Pat ja joprojām saskaraties ar pandēmijas ierobežojumiem, nav pāragri bērnu iesaistīt, lai viņš domātu par to, kā pasauli padarītu labāku, izmantojot izaugsmes domu gājienu, lai pārvērstu problēmu iespējā to atrisināt," paskaidro attīstības psiholoģe Metjūsa. Audzinot bērnu tā, lai viņš domā par to, kādos veidos var iesaistīties citu labsajūtas veicināšanā un labākas vides veidošanā, var palīdzēt viņam būt laimīgākam un piepildītākam.