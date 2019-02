11 burvju vēstījumi harmoniskai bērnu attīstībai

Agrīnā vecumā bērns ir pilnībā atkarīgs no vecākiem. Un viss, ko viņi saka, dara, ķieģelīti pa ķieģelītim rada viņa pasauli un ietekmē bērna psihi. Protams, vecāki nav dievi, un arī viņi nav visuvareni.

Jo bērns kļūst vecāks, jo vairāk uzzina, jo vairāk viņu ietekmē apkārtne, jo spilgtāk parādās personīgais "es". Taču viņa zemapziņā vienmēr skan vecāku balss, kas var pārvērsties par nežēlīgu iekšējo kritiķi. Tas var sacīt, ka tevi neviens nemīlēs, ja tu neatbildīsi šī kāda priekšstatiem vai neizpildīsi viņa nosacījumus. Ka tavas vēlmes un mērķus labāk aizbīdīt kaut kur tālāk. Ja ieklausītos, tad šajā balsī vienmēr var atšķirt vecāku intonācijas.

Tādēļ tas, kā mēs komunicējam ar savu bērnu kopš pašas mazotnes, spēlē lielu lomu viņa attīstībā. Lai bērns augtu harmonisks, psiholoģe Natālija Poļakova iesaka ar viņiem biežāk runāt par savu mīlestību un sniegt savu atbalstu. Ikvienam bērnam ir svarīgi sadzirdēt šo vēstījumu no vecākiem vēl agrīnā vecumā, lai iemācītos no dzīves saņemt prieku un prast būt laimīgam. Psiholoģes burvju ieteikumus vecākiem atspoguļo portāls "Ihappymama".

Bērns agrīnā bērnībā ir mazs pētnieks. Viņš jau ir iemācījies staigāt un tā vien raujas, lai kaut kur ielīstu, lai kaut ko aizsniegtu. Bērnam paplašinās komunicēšanās loks un vide, mijiedarbojoties ar priekšmetiem. Agrīnā bērnība – ir ļoti svarīgs periods bērna psihes attīstībai. Tā attīstās mērķtiecīgi. Spilgts piemērs tam var būt fakts, ka vārdu krājums, kas apgūts periodā no gada līdz trīs gadu vecumam, ir pietiekami, lai dzimtajā valodā varētu sazināties līdz pat mūža galam. Ar to jāsaprot saziņa ar cilvēkiem sadzīviskā līmenī, jo bērns apgūst konkrētu izpratni. Viens no korporācijas "Sony" radītājiem Masaru Ibuka par šī vecuma iespējām uzrakstījis grāmatu "Pēc trīs būs jau par vēlu". Tādēļ vecākiem šajā vecumā ir īpaši svarīgi izvēlēties audzināšanas stratēģiju, kas atbalsta dabisko bērna potenciāla attīstību.

Psiholoģe Poļakova iesaka vecākiem lietot šos 11 vēstījumus, kuri veicina harmonisku bērna attīstību, un nodrošina bērnam stipru emocionālo veselību. Bērnam ir svarīgi šos vēstījumus ne dzirdēt no vecākiem, bet arī redzēt tos viņu uzvedībā, sajust tos attieksmē pret mazuli.