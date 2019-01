15 svarīgas lietas, kas jāzina introvertu bērnu vecākiem

Bērni ir dažādi, vieni labprāt uzturas cilvēku kompānijā, ir aktīvi, draudzīgi un sabiedriski, taču citi labprātāk spēlējas vienatnē un vislabāk jūtas klusumā un mierā. Šādi bērni tiek uzskatīti par introvertiem – tā vietā, lai dotos spēlēties ar citiem, viņi labprātāk vēro notiekošo no malas. Šāda atvases rīcība mēdz satraukt vecākus, sevišķi tos, kuri paši ir ekstraverti. Viņiem var rasties maldīgs iespaids par to, ka viņu bērns ir nomākts vai piedzīvo depresiju, taču tā nebūt nav.

Portāls "Psichiatria" introvertus raksturo kā cilvēkus, kuriem ir ērtāk pavadīt laiku ar savām iekšējām domām, satraukumiem vai sajūtām, tāpēc viņi labprāt izvēlas strādāt vienatnē ar saviem resursiem, negaidot vai nepieņemot neviena palīdzību. Bieži vien viņi ir apveltīti ar radošām prasmēm. Tāpat introverti labprātāk novēro sociālos procesus no ārpuses, nevis tajos iesaistās. Portālā tiek minēts, ka introverti bez jebkādām problēmām var vienu vai pat vairākas dienas neiesaistīties sarunās ar citiem. Introverti ir mierīgi, saprātīgi un līdzsvaroti. Viņi neveiks pārsteigtus lēmumus, tā vietā viņi apsver visas iespējas un pieņem visefektīvāko lēmumu. Ja tev šķiet, ka viss iepriekš nosauktais raksturo tavu bērnu, tad zini – viņš ir introverts.

To, vai bērns ir introverts vai ekstraverts, nosaka viņa iekšējais temperaments, kas, kā skaidro portāls "Psihology Today", ir ģenētiski iedzimts. Tas savukārt nozīmē, ka, ja bērns sākotnēji ir introverts, visticamāk, ka viņš tāds būs visas dzīves garumā. Šī iemesla dēļ vecākiem vajadzētu izcelt introverta labās īpašības, tā vietā, lai mudinātu viņu būt sabiedriskākam un mainīt savu iekšējo būtību.

Portāls "Psihology Today" publicējis 15 lietas, kuras tev kā introverta vecākam būtu jāzina:

Būt par introvertu ir normāli un no tā nav jākaunas

Aptuveni 30 procenti cilvēku visā pasaulē tiek uzskatīti par introvertiem. Tie ir gan pasaulē plaši pazīstami līderi, gan raidījumu vadītāji un biznesmeņi, piemēram, Bils Geits, Emma Vatsone un Kristīne Agilera. Tāpat daudzi uzskata, ka arī Ābrahams Linkolns un Māte Terēze bijuši introverti.

Ja tavs bērns kaut brīdi jūtas slikti par to, ka ir introverts, atgādini viņam šo slaveno cilvēku vārdus un sasniegumus, tas noteikti bērnam liks justies labāk un cels viņa pašapziņu.

Tavs bērns nepārstās būt introverts

Balstoties uz grāmatas "The Hidden Gifts of the Introverts Child" autores Dr. Martinas Olsenas Leinijas pausto, introversija un ekstraversija ir ģenētiska, par spīti tam, ka vecākiem ir liela loma šī temperamenta attīstībā. Tāpat viņš izceļ to, ka introverta un ekstraverta smadzenes darbojas atšķirīgi – informācija, ko apstrādā esktraverti cilvēki, iziet daudz īsāku ceļu, toties skar redzes, dzirdes, taustes un garšas zonas, savukārt introvertu cilvēku informācijas apstrādes ceļš pa smadzenēm iet daudz ilgāk un skar tos smadzeņu apvidus, kas saistīti ar plānošanu, problēmu risināšanu un atcerēšanos, vēsta portāls "Monday".

Viņi iepazīsies ar jauniem cilvēkiem lēnāk, bet tas ir normāli

Jauni cilvēki un vide introvertiem liek justies neērti un rada satraukumu. Ja tu kopā ar savu bērnu apmeklē kādu pasākumu, negaidi, ka viņš, ieejot pasākuma vietā, steigšus metīsies rotaļās ar pārējiem, sevišķi, tad, ja viņš šos cilvēkus iepriekš nav saticis.

Viens no veidiem, kā tu vari savam introvertajam bērnam palīdzēt labāk iejusties jaunajā vietā un uzsākt kontaktu ar cilvēkiem, ir ierasties uz pasākumu savlaicīgi vai pat nedaudz pirms noteiktā laika. Tas palīdzēs bērnam aprast ar jauno vietu un justies tajā komfortabli.

Vēl viens no veidiem, kā palīdzēt bērnam justies komfortabli šādās situācijās, ir ļaut viņam dažas minūtes notiekošo vērot no vietas, kur viņš jūtas droši (tas, visticamāk, būs blakus kādam no vecākiem). Notiekošā vērošana no malas palīdzēs viņam pierast pie jaunās situācijas.

Introvertiem bērniem palīdz arī iepriekšēja sagatavošana. Pirms pasākuma pārrunā ar savu atvasi par to, kas viņu sagaida – kādi cilvēki tur būs, kas tur notiks, kā viņš varētu justies un kā viņam rīkoties gadījumā, kad gribas noslēgties un pabūt vienam.

Neatkarīgi no tā, kāda veida pieredze bērnam ir jāpiedzīvo, vecākiem ir svarīgi atcerēties: galvenais ir iesaistīties, kaut vai lēnām un pamazām. "Neļaujiet viņam neiesaistīties notiekošajā, taču tajā pašā laikā respektējiet viņa limitus un vēlmi lietas darīt lēnāk," piebilst grāmatas "Quite: The Power of Introverts" autore Suzanna Keina. "Abi kopā lēnā garā virzieties uz to, pret ko viņš izturas piesardzīgi."

Ilgstoša socializēšanās var viņu nogurdināt

Ilgstoša socializēšanās nogurdina gan introvertus gan ekstravertus, taču introverti šo nogurumu un "iztukšošanās" sajūtu piedzīvo daudz ātrāk. Ja tavs bērns jau ir nedaudz vecāks, iemāci viņam brīdī, kad viņš šādi jūtas, palūgt sarunu biedram atvainošanos un uz brīdi pamest telpu vai doties uz kādu mierīgāku vietu istabā, kur pabūt klusumā un atgūt enerģiju. Savukārt maziem bērniem bieži vien sagādā grūtības saprast, kad ir par daudz, tāpēc vecākiem ir rūpīgi jāvēro savs bērns, lai zinātu, kad ir laiks doties mājās vai ļaut viņiem uz mirkli pabūt vienatnē. Būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība šādām pazīmēm: viegla aizkaitinātība, grūtības pieņemt pat vienkāršus lēmumus, slikta pašsajūta – galvassāpes, reiboņi vai vēdersāpes un nogurums.

Jaunu draugu iegūšana viņiem sagādā grūtības

Savas noslēgtās dabas dēļ introvertiem ir grūtības iegūt jaunus draugus. Šī iemesla dēļ centies izteikt pozitīvu komentāru katru reizi, kad tavs bērns ir gatavs riskēt un komunicēt ar citiem. "Vakar es redzēju, kā tu runāji ar jauno puisi no savas klases. Es zinu, ka tas tev nebija viegli, bet gribu, lai zini, ka ļoti ar tevi lepojos" ir viena no frāzēm, kuru vari teikt šādās situācijās.

Tu vari iemācīt negatīvo pārvērst pozitīvajā

Kaut došanās uz drauga dzimšanas dienas ballīti, kur būs vēl vismaz 10 citi bērni, spēles, atrakcijas un kopā būšana, nav introverta sapņu piepildījums, un viņš var censties no tās visiem spēkiem izvairīties, atrodi veidu, kā šajā situācijā izcelt pozitīvo. Piemēram, atnākot mājās no ballītes, izcelt visu labo, kas tajā notika, piemēram, sarunu ar vienu vai otru bērnu. Šāda attieksme no vecāku puses palīdzēs arī viņu atvasei ieraudzīt negatīvo un daudz biežāk pārvarēt savas negatīvās emocijas.

Tavam bērnam var būt neparasts interešu loks

Ļauj viņam piedalīties tajos pulciņos un īstenot tās ieceres, kas interesē tieši viņu, uzver grāmatas "Quite Kids: Help Your Introverted Child Succeed in an Extroverted World" autore Kristīne Fonseka. Iespējams, viņam vairāk interesēs individuālie sporta veidi kā peldēšana, jāšana vai teniss. Vairāk par plusiem un mīnusiem, trenējoties šajos sporta veidos, uzzini šajā rakstā. Taču pievērs uzmanību arī cita veida nodarbībām, piemēram, zinātnes, mākslas vai mūzikas pulciņam.

Ja atradīsi pulciņu, kas bērnam sagādās patiesu prieku, tas palīdzēs viņam ne tikai attīstīt savas spējas, bet arī laika gaitā iepazīties ar citiem cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses un, iespējams, līdzīgs temperaments.

Aprunājies ar viņa skolotājiem

Skolotāji arī ir tikai cilvēki un ir situācijas, kurās skolotājs var uzskatīt, ka introverts bērns klasē nevēlas runāt visu priekšā, jo viņš nav ieinteresēts notiekošajā vai nepievērš uzmanību. Taču visbiežāk ir tieši otrādi – introverti bērni ir ieinteresēti un pastiprināti pievērš uzmanību klasē notiekošajam, taču viņi labprātāk klausās un vēro notiekošo no malas, nekā iesaistās grupu darbos un pirmie ceļ roku, lai atbildētu uz skolotājas jautājumiem. Bieži vien introverts bērns zina atbildes uz daudziem jautājumiem, taču tā vietā, lai atbildētu uz tiem skaļi, viņš to dara savā galvā.

Tāpat, ja skolotāja būs informēta par bērna temperamenta iezīmēm, viņa spēs tavai atvasei palīdzēt un iedrošināt pārvarēt sevi. Informācija, kuru vecāki sniedz skolotājiem par saviem bērniem, atvieglo viņu darbu un palīdz to darīt pēc iespējas labāk.

Tavam bērnam var būt grūtības pastāvēt pašam par sevi

Šī ir lieta, kas tev savam bērnam ir jāiemāca. Paskaidro viņam, ka vajadzības gadījumā ir skaļi jāsaka "Beidz!" vai "Nē!", jo tikai tādā veidā pāri darītājam tiks pievērsta uzmanība un pastāv lielāka iespēja, ka viņš atkāpsies. Tāpat izskaidro bērnam, ka vajadzības gadījumā nevajadzētu kautrēties par notiekošo izstāstīt arī kādam pieaugušajam, piemēram, skolotājai, kas var palīdzēt atrisināt radušos situāciju. "Tā tu introvertam bērnam iemāci, ka viņa balsij ir nozīme," skaidro Fonseka.

Palīdzi savam bērnam justies sadzirdētam

Ieklausies savā bērna un uzdod pēc iespējas vairāk jautājumus, kas palīdzēs tev labāk izprast savu bērnu, bet viņam precīzāk izpaust savas emocijas un domas. Daudzi introverti, kā lieli, tā mazi, nereti nespēj skaidri citiem izstāstīt savas emocijas un sajūtas. "Introverti dzīvo sevī iekšā, bet viņiem ir nepieciešams kāds, kurš viņus izvelk ārā," savā grāmatā skaidro Leinija. "Bez vecākiem, kas viņos ieklausās un iemāca viņiem izteikt to, kas notiek viņu galvā, viņi var justies pazuduši paši savās domās."

Introverts nenozīmē kautrīgs

Vārdam "kautrīgs" piemīt negatīva noskaņa. Ja tavs introvertais bērns nemitīgi dzird apkārtējos sakām, ka viņš ir kautrīgs, viņš var sākt justies nomākts, jo apkārtējie viņu nesaprot. Tāpat pastāv iespēja, ka nemitīgi sakot, ka bērns ir kautrīgs, viņš par tādu patiešām kļūs. Tāpēc necenties sava bērna izturēšanos attaisnot ar kautrību.

Viņš var nelūgt pēc palīdzības

Introverti ar visām varītēm cenšas tikt galā ar problēmām pašu spēkiem. Tavs bērns var nerunāt ar vecākiem par savām problēmām pat tad, ja viņš vēlētos saņemt kāda pieaugušā palīdzību. Šajā situācijā noderēs iepriekš pieminētais – uzdod jautājumus un rūpīgi ieklausies bērna sacītajā. Tas tev palīdzēs saprast, vai viņam ir nepieciešams tavs padoms vai palīdzība. Tāpat lieki noderēs spēja "lasīt starp rindiņām".

Tavam bērnam var būt viens vai divi tuvi draugi

Introverti cilvēki tiecas un dziļu un patiesu draudzību. Tas viņiem ir daudz svarīgāk nekā liels draugu pulks. Viņi dod priekšroku nelielam draugu lokam, bet tajā ir cilvēki, kuriem bērns uzticas un ir gatavs atvērties. Tāpat tava introvertā atvase noteikti netieksies pēc popularitātes skolā, kas nereti nāk komplektā ar lielu uzmanību un plašu paziņu un draugu loku.

Tavam bērnam būs nepieciešams daudz laika vienatnē

Centies uztvert saprotoši situācijas, kad tava atvase labprātāk vēlas būt viena. Tas nebūt nenozīmē, ka viņai nepatīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Visticamāk, ka tad, kad viņa būs atguvusies un pavadījusi sev nepieciešamo laiku vienatnē, viņa atkal vēlēsies pavadīt laiku kopā ar tevi.

Introvertiem bērniem ir daudz ļoti labu īpašību

Tavs introvertais bērns ir ne tikai noslēgts, bieži vēlas būt viens un viņam ir grūtības iegūt jaunus draugus, bet viņš ir arī laipns, jauks, viņam piemīt liela koncentrēšanās spēja, viņš var būt lielisks sarunu biedrs un viņam ir visas iespējas sasniegt augstus rezultātus visās dzīves jomās.