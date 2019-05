4 grūtniecības, 3 dzemdības, 2 bērni: divu māmiņu stāsti par viņu varavīksnes bērniem

Par varavīksnes bērniem dēvē tos mazuļus, kas nākuši pasaulē pēc tam, kad ģimene spontānā aborta rezultātā zaudējusi iepriekšējo bērnu. Šo bērnu nākšana pasaulē ģimenē ir kā saules stars, kas paveras starp drūmajiem mākoņiem. Piedāvājam ieskatīties divu sieviešu pieredzē, kuras pēc vairākiem spontānajiem abortiem sagaidījušas arī savu varavīksnīti.

Slimības profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka 2017. gadā notikuši 912 spontānie aborti. Visbiežāk spontāno abortu (235) šajā gadā piedzīvoja sievietes vecumā no 25 līdz 29 gadiem. Savukārt otrā izplatītākā spontāno abortu riska grupa bija sievietes vecumā no 30 līdz 32 gadiem (200). Kopumā spontāno abortu skaits, salīdzinot ar 2010. gadu, kad to skaits bija 1306, ir krities, taču tas nekad nav bijis zemāks par 2017. gadā pieredzēto, liecina SPKC datu apkopojums.

Jēdzienā "varavīksnes bērns" ir ietverta izpratne, ka varavīksnes krāšņums nespēj izdzēst vētras radītās sekas. Tās parādīšanās nenozīmē, ka vētra nekad nav bijusi. Gluži otrādi – varavīksnes liecina par to, ka caur tumšajiem mākoņiem beidzot ir izspraukušies saules stari.

Arī fotogrāfe Līga Kokoreviča-Borodina ir mamma diviem varavīksnes bērniem. Viņa piecu gadu laikā piedzīvojusi divus spontānos abortus. Tas, kas viņai visvairāk palīdzēja tikt pāri šiem skumjajiem notikumiem, bija citu mammu pozitīvā pieredze, iedvesmojošie stāsti un iedrošinājumi. Tajā pašā laikā esot bijuši ļoti daudz cilvēku, kas nesaprata, kam viņa iet cauri. Šī iemesla dēļ Līga radījusi fotoprojektu, kurā dalās pati ar savu varavīksnes bērnu stāstu, kā arī aicina to darīt arī citām mammām. "Radīju šo projektu, lai par to vairāk runātu, lai sabiedrība tiktu izglītota, un tie vecāki, kuri vēl sēro un varbūt pagaidām vēl nav sagaidījuši savus varavīksnes bērnus, sajustu to cerības stariņu un gūtu iedvesmu iet tālāk soli pa solim," viņa atklāj. "Mēs ļoti daudz varam mainīt arī vienkārši daloties savā pieredzē, runājot par saviem grūtākajiem brīžiem un to, kā esam tikuši ar tiem galā."

Fotogrāfe plāno projektu turpināt tik ilgi, kamēr māmiņas būs gatavs dalīties savos stāstos. Katru nedēļu viņas projekta mājaslapā tiek publicēts viens varavīksnes stāsts. "Šo vecāku stāsti ir ļoti dažādi, bet ikkatrs ir uzmanības vērs," piebilst Līga. Šobrīd tajā var izlasīt pašas Līgas stāstu un arī mazā Varavīksnes bērna Mateo mammas pieredzi. Ar viņu atļauju, piedāvājam arī tev ieskatīties šajos stāstu, kas cerams, kādai dos cerību neatmest ar roku un neiegrimt skumjās, bet darīt visu, lai sagaidītu arī savu mazulīti.

Ja arī tu audzini varavīksnes bērniņu, esi drosmīga un gatava padalīties ar savu stāstu ar citiem, raksti Līgai uz e-pastu ligaminalto@inbox.lv.