9 bijušo vīru atziņas: ko es būtu gribējis zināt pirms laulības šķiršanas

Šķiršanās nekad nav viegla. Kā reiz teica psihoterapeite Diāna Zande, šajā procesā neviens nav uzvarētājs. Kaut laulības šķiršana notiek pēc abpusējas piekrišanas, atvadīties no kāda, ar kuru tu esi pavadījis kopā daudzus dzīves gadus un, iespējams, pat audzinājis bērnus, ir emocionāli ļoti smagi. Pēc šāda lēmuma pieņemšanas tava dzīve sagriežas kājām gaisā. Piedāvājam ieskatīties deviņu tēvu atziņās par laulības šķiršanu un dzīvi pēc tās, kas liks aizdomāties ikvienam.

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka Latvijā tiek šķirtas aptuveni puse noslēgto laulību. Diemžēl ne visi pāri, kas teic viens otram “jā” vārdu, paliek kopā līdz nāve tos šķir. Neuzticība, vardarbība, rakstura nesaskaņas – neatkarīgi no tā, kāds ir iemesls, kāpēc divi cilvēki ir nolēmuši šķirt pašu veidoto savienību, šis process ir grūts abiem iesaistītajiem. Stress, bēdas, vilšanās, dusmas un skumjas ir tikai dažas no emocijām, ko šajā laikā piedzīvo nu jau bijušais vīrs un sieva.

Ir cilvēki, kuri iet cauri šīm sajūtām un nepatīkamajam procesam vairākas reizes, šķirot ne tikai savu pirmo, bet arī otro vai pat trešo laulību. Kādi ir izplatītākie iemesli, kāpēc pajūk arī otrā un trešā laulībā? Atbildi uz šo jautājumu atradīsi šajā rakstā. Savukār te atradīsi, kādas ir izplatītākās laulību problēmas, pārkāpjot 10 gadu slieksni.

Taču šādas situācijas ļauj mums arī kaut ko no tām mācīties. Ja pēc šķiršanās tu uz brīdi apsēdīsies klusumā un atskatīsies uz pagātnes notikumiem, tu noteikti spēsi saskatīt daudz mācības par mīlestību, attiecībām, laulību un pieļautajām kļūdām. Portāls “Fatherly” apkopojis tēvu un bijušo vīru atziņas par lietām, kuras viņi būtu gribējuši zināt, pirms pieņemt lēmumi šķirties no laulātās partneres. Kāds no viņiem vēlējās, kaut būtu spējis labāk iepazīt savu partneri, savukārt cits atskatās uz savām kļūdām un vēlas, kaut būtu spējis pierunāt sievu doties uz pāru terapiju, lai atrisinātu problēmas pirms tās vēl bija sākušās.

Lūk, kā šie vīrieši pabeidz teikumu: Es vēlētos, kaut …

... pirms laulības būtu labāk iepazinis savu sievu

“Es vēlētos, kaut iepriekš būtu pilnībā izpratis bijušās sievas uzskatu, ka attiecības viņu padarīs pilnīgu. Es pats to nekad nebiju spējīgs saskatīt. Laikam manas acis bija aizmiglotas ar prieku, kuru mēs ik dienas piedzīvojām randiņu un saderināšanās laikā. Kaut jau tajā laikā jutu, ka viņa nejūtas pilnīga, tikai tagad saprotu, ka, viņasprāt, tikai laulība spēs to atrisināt un aizpildīt šo tukšumu, kas viņā mājoja. Kad mēs nolēmām iet katrs savu ceļu, man tas bija liels pārbaudījums, jo es nemitīgi sevi šaustīju ar domu, ka nespēju padarīt viņu pilnīgu un aizpildīt to tukšumu, kas viņā bija. Taču ar laiku es sāku apzināties, ka neviens cits, izņemot viņa pati, nespēs šo sievieti darīt pilnīgu. Zinu, ka pasaulē ir vēl daudz cilvēku, kas gaida, kad atnāks īstais un vienīgais un aizpildīs trūkstošo puzles gabaliņu, taču dzīvē tā nenotiek,” atklāti par savām atziņām stāsta Keilebs.

... es zinātu, cik tas būs emocionāli smagi

“Es biju tas, kurš iniciēja laulības šķiršanu, bet, neskatoties uz to, tas vēl aizvien ellīgi sāpēja. To varētu pielīdzināt nāvei. Tā patiesībā arī ir ģimenes nāve. Un es nebiju gaidījis, ka tik ļoti pārdzīvošu notikušo. Gluži kā nāve ir kaut kas, ko mēs negribam pieņemt, laulības šķiršana ir izvēle, kuru mēs negribam izdarīt, pat tad, ja esam tie, kas šo lēmumu pieņem. Ja tu esi bijis precējies daudzus gadus, tad šķiršanās laikā tu nemitīgi savā galvā pārdomā kāzu dienā dotos solījumus. Tajā brīdī tu saproti, ka tu nevis vienkārši ļauj savai laulībai nomirt, bet to nogalini, un to ir ļoti grūti pieņemt,” atklāti savās sajūtās dalās Stīvens.

Foto: Shutterstock

... mēs būtu pieņēmuši, ka dzīve ne vienmēr rit pēc plāna

“Kad aprecējāmies, mums bija izstrādāts nākotnes plāns – vispirms darbs, tad māja, bērni, pēcāk labāka māja utt. Un mēs abi bijām pietiekami motivēti un darījām visu, lai šo plānu pārvērstu realitātē. Taču tad, kā jau dzīvē tas nereti gadās, notika dažādi negaidīti pavērsieni – es zaudēju darbu, vēl pirms mēs varējām atļauties nopirkt māju. Pēcāk, kad mēs beidzot varējām atļauties paši savu mitekli, sievas kredītvēsture nebija no spožākajām, līdz ar to mēs netikām pie pieprasītā aizdevuma no bankas. Visas šīs un vēl citas mazās lietas lēnām izpostīja mūsu perfekto nākotnes plānu. Taču tā vietā, lai pieņemtu, ka dzīvē ne vienmēr viss notiek kā iecerēts, viņa, precīzāk, mēs uzskatījām to par zīmi, ka mums nav lemts būt kopā. Atskatoties atpakaļ, es noteikti būtu ielicis vairāk pūles tajā, lai iemācītos pieņemt jau iepriekš minēto faktu, ka dzīvē ne vienmēr viss iet kā smērēts,” atzīst Laims.

... nebūtu par zemu novērtējis citu atbalstu šķiršanās laikā

“Manuprāt, šī ir vairāk pozitīva atziņa. Nekad iepriekš nebūtu domājis, ka šķiršanās laikā saņemšu atbalstu no tik daudz dažādiem cilvēkiem. Kad ziņas par laulības izbeigšanu nonāca publiskā atklātībā, cilvēki, ar kuriem es nebiju runājis jau gadiem ilgi, sazinājās ar mani, lai pateiktu, ka arī viņi ir gājuši cauri kam līdzīgam un zina, ka esmu labs cilvēks. Šāda cilvēku uzmanība varētu šķist lieka, taču atbalsts no apkārtējiem bija tas, kas man visvairāk palīdzēja pārdzīvot vientulības mirkļus. Šie cilvēki pēcāk nekļuva par maniem draugiem, bet tolaik viņu atbalsts brīdī, kad šķita, ka visa pasaule ir pret mani, palīdzēja man ieraudzīt pretējo un apzināties, ka pasaulē ir vēl daudz cilvēku, kas gājuši cauri kam līdzīgam,” dalās Ronijs.

... būtu zinājis, cik laba ir sajūta, kad tas viss ir aiz muguras

“Godīgi sakot, es nebiju gatavs tai brīvībai, kuru tu sajūti pēc šķiršanās procesa noslēguma. Laulības beigas bija ļoti smags manas dzīves restarts. Mana laulība nebija no tām labākajām. Kad es izšķīros, man bija sajūta, ka beidzot esmu izlaists no būra, kurā ilgus gadus pēc paša vēlmes biju ieslodzīts. Pēc šķiršanās atsāku mācības, pārcēlos uz dzīvi piekrastē, atguvu zaudēto formu. Es biju šajā būrī tik ilgi, ka izkļūšana no tā bija kā jauna iespēja sākt visu no gala. Ja es zinātu, cik labi jutīšos, būtu izšķīries jau krietnu laiciņu agrāk,” atzīst Džeims.

... zinātu, kā šķiršanās izmainīs attiecības ar mūsu draugiem

“Kā pāris mēs ļoti daudz laika pavadījām ar katra draugiem. Ar laiku viņas draugi kļuva arī par manējiem un otrādi. Mēs visi savā starpā ļoti satuvinājāmies. Taču šķiršanās sagrāva ne tikai manas attiecības ar sievu, bet arī ar mūsu draugiem. Nekad nebūtu iedomājies, ka cilvēki, kuri man bija tik tuvi, reiz uzgriezīs man muguru. Tagad skarbā realitāte ir tāda, ka tie cilvēki, kurus es saucu par saviem draugiem laikā, kad biju precējies, šodien vairs nav mani draugi. Jāatzīst, ka es nebiju tam gatavs,” ar savu šķiršanās pieredzi dalās Džeisons.

... būtu pielicis vairāk pūles, lai pierunātu sievu doties uz terapiju

“Es vēlētos, kaut būtu centies pierunāt sievu regulāri apmeklēt pāru terapiju. Tas būtu ļāvis mums apzināt visas iespējamās veiksmīgas komunikācijas tehnikas un praktizēt empātiju vēl ilgi pirms mēs sākam viens otru nicināt. Jāatzīst, viņa neuzskatīja to par vajadzīgu, jo tolaik strīdi nebija daļa no mūsu ikdienas. Pēc viņas ieskatiem nav vērts labot ko tādu, kas nemaz nav saplīsis. Bet, skatoties uz šo visu no otras puses, tu uzstādi uguns detektorus pirms ugunsgrēka, nevis tad, kad tas jau ir sācies. Es tiešām uzskatu, ka regulāra vizīte pie laulību terapeita būtu izglābusi mūsu attiecības,” atklāj Marks.

... būtu emocionāli sagatavojies apkārtējo nosodījumam

“Es neteiktu, ka nebiju pilnībā sagatavojies nosodījumam no viņas ģimenes un draugu puses, taču nebiju domājis, ka to saņemšu arī no citiem. Piemēram, kādu svētdienu pamanīju, ka cilvēki, kurus es regulāri satiku baznīcā, pēkšņi, ieraugot mani, novērsās tā vietā, lai pienāktu un sasveicinātos. Jāatzīst, ka tieši baznīca bija tā vieta, kur es jutos visvairāk nosodīts par savu lēmumu šķirt laulību,” stāsta Mets.

... būtu zinājis, ka katram būs savs viedoklis

“Savs viedoklis par mūsu lēmumu šķirties bija visiem, uzsveru – visiem. “Varbūt jums vajadzēja pamēģināt šo vai darīt to” vai “Tas jums abiem nāks par labu” ir tikai dažas no frāzēm, kuras man nācās uzklausīt ik dienas. Pat visatbalstošākās frāzes no man svarīgiem cilvēkiem, mani vienkārši iekšēja grauza. Kāds man labs draugs, kuram, protams, arī bija savs viedoklis par manu laulību, man tajā brīdī teica, ka viņam ir daudz ieteikumu un teorijas, taču viņš vēlas ar mani par to runāt tikai tad, kad es būšu gatavs viņu uzklausīt. Tas, ka viņš tajā brīdī man vienkārši beidzot ļāva uzelpot un nedomāt par šķiršanos, bija lieliski. Ja tu esi nolēmis šķirties, tad esi gatavs uzklausīt cilvēku viedokļus par savu lēmumu,” brīdina Džeremijs.

