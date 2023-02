Acu sarkanā refleksa tests jaundzimušajiem var palīdzēt agrīni atklāt divas retas slimības

Veicot vienkāršu skrīninga testu, iespējams agrīni atklāt un veiksmīgāk ārstēt divas retas acu slimības – iedzimtu kataraktu un ļaundabīgo audzēju retinoblastomu, vērš uzmanību Bērnu slimnīcas acu ārsti. Acu sarkanā refleksa tests kvalitatīvi veicams ar oftalmoskopu, kam vajadzētu būt katra ģimenes ārsta praksē.

Bērnu slimnīcas acu ārsti šogad uzsākuši plašāku sabiedrības informēšanu, lai acu zīlīšu sarkanā refleksa skrīninga testa veikšana katram zīdainim kļūtu tikpat pašsaprotama, kā asins piliena skrīnings sešām retajām slimībām, ko dzemdību palīdzības iestādēs šobrīd veic visiem jaundzimušajiem.

"Ja mēs, pievēršot vecāku un ģimenes ārstu uzmanību acu sarkanā refleksa testam, katru gadu varam izglābt redzi dažiem bērniem, mēs darām un darīsim visu, lai tas izdotos arvien veiksmīgāk. Tāpēc šogad dažādos veidos atgādināsim zīdaiņu vecākiem, dzemdību palīdzības iestāžu speciālistiem un ģimenes ārstiem par vienkāršo skrīninga testu, kas var glābt bērna redzi," atzīst Zane Straume, Bērnu slimnīcas valdes locekle.

Acu sarkanā refleksa tests jāveic pirmajās dzīves dienās, pēc tam sešu nedēļu vecumā un bērna pirmajā dzīves gadā jebkurā konsultācijā pie ģimenes ārsta, kā arī vēlāk regulāri un īpaši tad, ja vecākiem ir radušās bažas par bērna redzi un acu veselību.

"Katrā dzemdību palīdzības iestādē ir sava kārtība, un šobrīd nav obligātas prasības jaundzimušajiem veikt acu zīlīšu sarkano refleksa testu, bet būtu svarīgi, lai neonatologs ne tikai to veic, bet arī paskaidro vecākiem, kāpēc šāds tests vajadzīgs. Tad vecāki, kuriem pēc atgriešanās mājās no dzemdību nodaļas ir daudz jauna un nepieredzēta, var justies droši, ka mazuļa actiņas pirmo reizi ir pārbaudītas. Īpaši svarīgi, lai tests agrīni tiek veikts mazuļiem, kuriem bijušas konstatētas veselības problēmas mammas vēderā vai pēc dzemdībām, ir aizdomas par iedzimtām infekcijām vai acu patoloģija bijusi citiem ģimenes locekļiem," skaidro Elza Salputra, Bērnu slimnīcas neonatoloģe.

Sirdsmieram katrā laikā šo testu vienkāršākajā versijā var veikt vecāki paši, tas tiešām nav grūti – savam mazajam brālim vai māsai ar viedtālruni to var veikt pat skolas vecuma bērns. Vienīgais – jāpanāk, lai zīdainis skatās tieši kamerā un ir ieslēgta zibspuldze. Vairāk par testa veikšanu mājas apstākļos parādīts un izskaidrots Bērnu slimnīcas portālā "veselapasule.lv".

"Ja vecāki pamana, ka mazulim vienā vai abās acu zīlītēs, fotografējot ar ieslēgtu zibspuldzi, neiekrāsojas sarkanie aplīši, testu vajag atkārtot. Sākotnēji vecāki var vērsties pie ģimenes ārsta, kurš veiks pārbaudi, izmantojot oftalmoskopu. Ja ģimenes ārsts konstatēs izmaiņas, bērnu nosūtīs pie acu ārsta vai steidzamības kārtā uz Bērnu slimnīcas Acu slimību klīniku. Diemžēl reizēm, kad bērns gada vecumā tiek atvests uz pirmo obligāto profilaktisko pārbaudi pie acu ārsta, kāda no retajām bīstamajām acu slimībām tiek atklāta novēloti – ārstēšanas uzsākšanai bērna pirmajā dzīves gadā būtu labāks un ātrāks rezultāts. Tas ir iemesls, kāpēc šogad Reto slimību dienā aktualizējam acu sarkanā refleksa testa nozīmību," uzsver Sandra Valeiņa, Bērnu slimnīcas Acu slimību klīnikas vadītāja.

Veseliem mazuļiem pirmā vizīte pie acu ārsta ir noteikta gada vecumā. "Kā jau uzsvērām, bīstamākās slimības, ko iespējams laikus atklāt ar acu zīlīšu sarkanā refleksa testa palīdzību, ir retinoblastoma (iedzimts tīklenes audzējs) un katarakta (lēcas apduļķojums). Bērnu slimnīcas Acu slimību klīnikā pacientiem acu sarkanā refleksa testu veicam, paplašinot acu zīlītes ar pilienu palīdzību – tā jau ir padziļināta izmeklēšana. Dažādu veidu iedzimta katarakta un bērna vecumā iegūta katarakta Bērnu slimnīcā katru gadu tiek ārstēta aptuveni 30-40 mazuļiem. Retinoblastoma ir izplatītākais ļaundabīgais acu audzējs bērnībā, tā ir ļoti reta slimība, bet katru gadu Bērnu slimnīcā tiek ārstēts vismaz viens bērns ar šo diagnozi. Šo reto slimību ārstēšana nav vienkārša, taču, uzsākot to pēc iespējas agrāk, bērna redzi un dzīvību lielākoties izdodas glābt," atzīst Valeiņa.

Lielāko daļu retinoblastomu diagnosticē zīdaiņiem un maziem bērniem līdz piecu gadu vecumam. Vairāk par šo reto slimību uzzini šeit.

Šī gada sākumā Nacionālā veselības dienesta speciālisti veica aptauju ģimenes ārstiem par to, vai viņi veic acu sarkanā refleksa testu un vai zina, kādas slimības ar to var atklāt. Ģimenes ārstiem praksēs bijusi iespēja iegādāties oftalmoskopu un tiek aprēķinātas piemaksas par to izmantošanu. Tomēr, kā noskaidrots aptaujā, ne visi ģimenes ārsti jūtas droši, ka spēj pareizi veikt šo testu, tāpēc būtu vajadzīgas papildu apmācības. Tāpat ne visi ģimenes ārsti varēja pateikt, kuras no retajām acu slimībām atklājamas ar vienkāršo skrīninga testu.

"Līdz Bērnu slimnīcas Acu slimību klīnikas organizētajai praktiskajai nodarbībai par acu sarkanā relfeksa testa veikšanu maldīgi uzskatīju, ka tas ir grūti. Studiju laikā mums to praktiski neiemācīja, tikai pieminēja lekcijās. Manuprāt, būtu svarīgi acu sarkanā refleksa testu obligātas veikšanas prasību ģimenes ārstiem ieviest pakāpeniski, dodot iespēju atjaunot zināšanas, vai tās iegūt. Pati tagad šo testu veicu visiem savas prakses bērniem līdz divu gadu vecumam," stāsta Vita Vītola, pediatre un ģimenes ārste.

ASV Pediatru asociācijas un ASV Pediatrijas oftalmologu un strabologu asociācijas ieteikumos, kas ir pamatā apkopojošai zinātniskai publikācijai, minēts, ka acu sarkanā refleksa tests obligāti būtu jāveic katrā profilaktiskās apskates vizītē pie pediatra vai ģimenes ārsta no dzimšanas līdz sešu mēnešu vecumam, pēc tam 12 mēnešu, no viena līdz trim gadu, no četru līdz piecu gadu, sešu gadu vecumā un regulāri arī lielākiem bērniem. Kā pašsaprotams un obligāts šis skrīninga tests ir Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Francijā, Itālijā un citās Rietumu attīstītajās valstīs.