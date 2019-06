Aizsardzība pret insektiem, pārkaršana un dehidratācija: zīdaiņa aprūpe un labsajūta vasarā

Vasara ir prieka pilns laiks, kad pēc garās ziemas beidzot varam atgūt D vitamīna devu, gozējoties siltajā saulītē, nodoties atvēsinošām peldēm piemājas dīķī, ezerā vai jūrā vai vienkārši vairāk laika pavadīt brīvā dabā. Taču vasara ir arī laiks, kad vecākiem, kuri rūpējas par savu zīdaini, īpaša uzmanība jāpievērš daudzām niansēm, kas saistītas ar bērna labsajūtu, aprūpi un drošību.

Dzemdību nama galvenā neonatoloģe Inese Bļodniece atklāj, kā jaunie vecāki var pasargāt savu bērnu no pārkaršanas, dehidratācijas un citiem riskiem, kas gada karstākajos mēnešos apdraud mazuļa veselību.

Karstums un pārkaršana



Vasarā lielākie draudi zīdainim ir saule un karstums, tāpēc Bļodniece atgādina, ka, rūpējoties par zīdaini gada karstākajā periodā, ir svarīgi uzraudzīt, lai viņš nepārkarstu. "Mazi bērni līdz gada vecumam vieglāk pārkarst nekā lielāki bērni," viņa skaidro. Atšķirībā no bērniem, kas jau māk runāt un savas emocijas un vēlmes izpauž daudz skaidrāk, zīdainis nespēj vecākiem pateikt, ka izjūt diskomfortu un viņam ir pārāk karsti, tāpēc mammai un tētim ir rūpīgi jāseko līdzi vairākām svarīgām niansēm, kas palīdzēs mazuli pasargāt no pārkaršanas. Viena no tām – ratus, kuros guļ zīdainis, nevajadzētu atstāt saulē, kā arī pārsegt ar marlīti, lupatiņu, lakatu vai ko citu. Bļodniece stāsta, ka šādi vecāki bieži vien rīkojas, lai pasargātu bērnu no kukaiņiem, kas varētu ielidot ratos. "To noteikti nevajadzētu darīt," viņa skaidro. "Jo tā ratos necirkulē gaiss un pastāv milzīgs risks, ka bērns pārkarsīs." Kāda mamma no Ventspils pērnvasar veica eksperimentu, kura laikā uz 10 minūtēm aizsedza ratus, kuros atradās lelle, lai pārliecinātos, kā ratos mainās temperatūra. Tajā dienā gaisa temperatūra bija +22 grādi pēc Celsija, taču ratos temperatūra bija +25 grādi. Pēc ratu aizklāšanas temperatūra paaugstinājās līdz pat +30 grādiem pēc Celsija. Šādā temperatūrā zīdainim ir ne tikai grūti gulēt, bet arī pastāv liels pārkaršanas risks. Vairāk par mammas eksperimentu, tā gaitu un rezultātiem lasi šajā rakstā.

Taču kā zināt, ka zīdainis ir pārkarsis? Neonatoloģe skaidro, ka bērns ir daudz nemierīgāks, kā arī niķīgs, novērojama augsta temperatūra un zīdaiņa āda kļūst sārta. Ja māc aizdomas, ka zīdainis ir pārkarsis, vispirms viņš jānogādā kādā vēsā vietā un jāizģērbj, lai bērna ķermenim piekļūst gaiss. Lai pārliecinātos, ka bērns lēnām atlabst no pārkaršanas, Bļodniece iesaka ik pēc stundas viņam izmērīt temperatūru. Taču, ja stundas laikā bērna ķermeņa temperatūra nav normalizējusies, pēc palīdzības jāvēršas pie ārsta. Neonatoloģe atgādina, ka zīdaiņiem, lai samazinātu ķermeņa temperatūru, nevajag likt aukstuma kompreses.