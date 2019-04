Amizanti fakti par ģimenēm, kurās audzina trīs bērnus

Ir dažādi teicieni par bērnu audzināšanas īpatnībām atkarībā no to skaita ģimenē. Mēdz uzskatīt, ka vienīgie bērni ģimenē izaug par egoistiem un viņi ir izlutināti, taču šādiem minējumiem nav nekādu pierādījumu. Tāpat ir dzirdēts, ka četrus bērnus esot vieglāk audzināt nekā trīs vai divus... Cik patiesības šajos visos mītos, zina tikai paši vecāki.

Taču šoreiz piedāvājam iepazīties ar portālā "Goodhouse" publicētajiem amizantajiem faktiem par tām ģimenēm, kurās audzina trīs bērnus, kurus atklājuši paši vecāki.

Jūs vairs nevarēs izvietot vienā viesnīcas numurā

Vai arī izmitinās, bet tas jau būs sarežģītāk. Jā, un arī ceļojumu plānošana neiet raiti. Kupeja vilcienā? Garām. Ģimenes kruīzs pa Eiropu? Divos numuros varēs ietilpt. Gribam vienu? Pierakstām vienu no bērniem paziņu noīrētajā numurā un savācam savējo pēc izkārtošanās. Un pēc tam cenšamies iemigt piecatā četrās gultās.

Atvadies no galda četrām personām

Restorānos mēdz būt galdiņi no sešiem līdz astoņiem cilvēkiem, taču reti kad to ir vairāk par vienu vai diviem. Un dažreiz var nākties gaidīt ilgi. Var jau pie galda, kas domāts četrām personām, pielikt vienu lieku krēslu, bet kā gan izskaitļot to "laimīgo", kurš tur sēdēs?

Šeit atradīsi kādas mammas atziņas, kā mainījusies viņas dzīve pēc trīs bērnu laišanas pasaulē.

Kāds vienmēr zaudē

No trīs bērniem un divu domām vienmēr sanāk kauja "divi pret vienu". Vai jaunākie pret vecāko, vai tieši pretēji, vidējais pret pārējiem. Vienoties? Nekādu iespēju! Tā ir normāla bērnu uzvedība, bet dažreiz nākas daudz ko ziedot, lai visi paliktu apmierināti.