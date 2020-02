Apzīmējums 'nv' skolēna dienasgrāmatā vai e-klasē nav vērtējums

Situācijās, kad bērns nav apmeklējis skolu un kavējis mācības, nereti pēc tam skolotājs skolēna dienasgrāmatā vai e-klasē ievada apzīmējumu "nv". Kāpēc šī burtu kombinācija nav uzskatāma par vērtējumu, skaidrots "Latvijas Vēstneša" portāla "E-konsultāciju" sadaļā.

Kāds vecāks jautā: "Mans bērns mācās 1. klasē, un trīs dienas neapmeklēja skolu, jo bija slims. Tajā pašā laikā e-klasē ieraugu vērtējumus (vairākus) "nv", kuri ir salikti blakus "ns" (attaisnots slimības dēļ). Vai tas ir likumīgi? Zinu, ka sākumskolā skolēnu mācību sasniegumus, tā saucamās "Mazās prasmes", vērtē trīs apguves līmeņos. Vai kaut kas ir mainījies? Vai skola var noteikt citu vērtēšanu aprakstošajiem vērtējumiem, kuri netiek vērtēti ballēs?"

Atbildot uz šo jautājumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecākā eksperte Jana Veinberga "Lvportāls" vietnē skaidro, ka apzīmējums "nv" nav vērtējums, un šie burti to arī apzīmē – ka nav vērtējuma. "Nv" nedrīkst ietekmēt skolēna mācību sasniegumu vērtējumu konkrētajā priekšmetā. "Ja obligāti veicamā pārbaudes darba (kas tiek vērtēts ar atzīmi vai 1. klasē – ar aprakstošo vērtējumu) laikā skolēns nav apmeklējis skolu slimības vai cita iemesla dēļ, skolotājs veic ierakstu "nv", informējot, ka vērtējums nav iegūts, bet būtu iegūstams, tādēļ ar pedagogu jāvienojas par pārbaudes darba nokārtošanu. Kad pārbaudes darbs tiks nokārtots, 1. klases skolēns saņems aprakstošo vērtējumu," norāda eksperte.

IKVD uzvser, ka ir aicinājuši katru skolu izstrādāt un pieņemt savu iekšējo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, pēcāk ar to iepazīstinot arī vecākus un pašus skolēnus. "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā ir jānosaka arī apzīmējuma "nav vērtējuma" jeb "nv" lietošanas gadījumi. Līdz ar to precīzāks skaidrojums par to, kā rīkoties, ja e-klasē ievadīts apzīmējums "nv", būtu jālūdz pedagogam vai izglītības iestādes vadībai," uzsver IKVD eksperte.