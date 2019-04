Ar auto vai lidmašīnu: kas jāievēro, ceļojot grūtniecības laikā

Tās sievietes, kurām iekšā mīt ceļotājas gars, no došanās tuvākos vai tālākos piedzīvojumos neapturēs nekas, arī grūtniecība ne. Taču, ceļojot gaidību laikā, jaunajai māmiņai jābūt ļoti piesardzīgai, apdomīgi jāizvēlas galamērķis un pirms došanās ceļā jākonsultējas ar savu ārstu.

Vēlaties doties atvaļinājumā kopā ar dzīvesbiedru uz romantisku viesnīcu pabaudīt divvientulību vai arī vienkārši apmeklēt kādu tūrisma vietu? Ceļošana grūtniecības laikā ir iespējama. Tikai ne kuru katru brīdi un ne uz kuru katru vietu!

"Ceļošana ir ļoti jauka lieta, bet, ceļojot grūtniecības laikā, ir jāapzinās, ka uzņematies atbildību ne tikai par savu, bet arī sava bērna veselību un dzīvību. Sarežģījumi grūtniecības laikā var rasties jebkurā brīdī, un it īpaši tad, ja esat ārpus mājām. Tie parasti notiek pēkšņi un nav iepriekš paredzami, pat ja līdz šim grūtniecība ir noritējusi bez sarežģījumiem," skaidro ginekoloģe Daiga Baranovska.

Vispareizākais būtu savus ceļojumus pietiekami laicīgi saskaņot ar savu ārstējošo ārstu, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, kas var ne tikai sabojāt ceļojumu, bet arī ietekmēt zīdaiņa vai topošās māmiņas veselību.

Vislabākais laiks ceļošanai ir no piektā līdz septītajam mēnesim. Vairs nav rīta nelabumu, bet vēders vēl nav tik liels, lai būtu grūti pārvietoties. Kādā grūtniecības laikā labāk neceļot? Pēc ārsta ieteikuma, ceļojumus nevajadzētu plānot pēc 37.grūtniecības nedēļas. Ir aviokompānijas, kas iebilst pret grūtnieču lidošanu vēlīnā grūtniecības stadijā. Bet tas ir pašu sieviešu drošības jautājums. Ja lidojums paredzams ilgs, tad ceļošanu nevajadzētu ieplānot pēc 32.-34.nedēļas. Tāpat ārsti neiesaka ceļot grūtniecības pirmajā trimestrī, jo, kamēr embrijs nav kārtīgi ieligzdojies dzemdē, pastāv augsts asiņošanas un spontānā aborta risks.

Ceļošana ar lidmašīnu

Grūtniecei, kurai nav nopietnu veselības problēmu, nav iemesla atteikties no lidojumiem. Tomēr, ja vien ir iespēja izvēlēties, lidojumam nevajadzētu būt ilgākam par četrām stundām. Lielākoties lidsabiedrības arī neierobežo grūtnieču iespējas lidot līdz pat 36.grūtniecības nedēļai. Sākot ar 28.grūtniecības nedēļu, lidojumos būtu ieteicams ņemt līdz īpašu ārsta izziņu, kurā norādīts prognozējamais dzemdību datums.

Jau rezervējot un iegādājoties aviobiļetes, brīdini lidsabiedrību par to, ka esi stāvoklī. Izvēlies sēdvietu salona priekšējās rindās vai tieši pie ejas, kur ir vairāk brīvas vietas kājām. Uzvelc ērtas, brīvas drēbes, kas nespiež un nekavēs asinsriti. Lidojuma laikā reizi stundā piecelies kājās un nedaudz pastaigā, Tas ir svarīgi, jo liek cirkulēt asinīm un mazina trombozes risku. Ja grūtniecei ir paplašinātas kāju vēnas, noteikti jālieto kompresijas zeķes.

Foto: Shutterstock

Var gadīties, ka topošajām māmiņām, ceļojot ar lidmašīnu, var nepietikt vien ar pasi. Piemēram, aviokompānijā "Air Baltic" topošajām māmiņām, kas nevar uzrādīt mātes pasi vai medicīnisko izziņu / apliecinājumu lidojumiem, kurā norādīts pašreizējais grūtniecības posms, var tikt liegta iekāpšana lidmašīnā drošības iemeslu dēļ, ja aviosabiedrība nav pilnīgi droša, ka pasažierei lidojuma laikā nebūs nepieciešama īpaša aprūpe. Tāpēc, lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, pirms aviobiļešu iegādes iepazīsties ar tās nosacījumiem grūtniecēm un vajadzības gadījumā sagādā visus nepieciešamos izrakstus, kas pierādīs, ka tavs veselības stāvoklis ir pietiekoši labs, lai tu varētu ceļot.

Ceļošana ar auto

Ja grūtniecība norit bez problēmām, tad gari pārbraucieni ar automašīnu nesagādās problēmas. Tomēr pārāk ilga sēdēšanā saliektā pozā grūtniecei nenāk par labu, jo tas, kā jau iepriekš tika minēts, palielina trombozes risku. Trombozes risku var samazināt, lietojot vairāk šķidruma. Īpaši daudz jādzer karstā laikā. Atceries, ja mašīnā nav kondicioniera, tajā ir par dažiem grādiem karstāks nekā ārpusē.

Grūtniecības laikā īpaši svarīgi ir pietiekami kustēties, tāpēc, regulāri apstājoties, izkusti kājas un visu ķermeni. Pastaigā, lai labāk tiktu apsaiņots iegurņa rajons, tādējādi ar skābekli tiek labāk apgādāts arī mazulis. Vairākas reizes dziļi ieelpo un izelpo.

Tikpat svarīgi ir arī tas, kā tiek uzlikta drošības josta. Lai pasargātu sevi un punci, liec plecu jostu nevis tieši pāri vēderam, bet gan novieto starp krūtīm un vēderu, savukārt gurnu jostu grūtniecības laikā liec zem vēdera un pāri gurniem. Zem jostas neatstāj apģērba krokas, jo tas var radīt nepatīkami spiedošu sajūtu. Ērts risinājums gaidību laikā ir drošības jostas adapters, kas fiksē braucēju ar tā saucamo trīs punktu sistēmu.

Kādu galamērķi izvēlēties

Viss, ko ceļojuma laikā izjūti tu - spiediena svārstības, temperatūras maiņu, izjūt arī mazulis. Tāpēc grūtniecēm nevajadzētu doties uz eksotiskām tropiskām vietām, kur pašas nejūtas komfortabli. Tāpat labāk būtu izvairīties no ilgiem un nogurdinošiem ceļojumiem automašīnā un pārāk nogurdinošiem aktīvas atpūtas ceļojumiem.

Viskomfortablākās atvaļinājumu atpūtas vietas ir tur, kur maksimālā temperatūra ir +28 grādi pēc Celsija. Eiropas dienvidu valstis ir piemēroti gala mērķi, bet arī ne pašā vasaras karstumā.

Ceļojot uz kalnu reģioniem, no kalnu virsotņu iekarošanas šajā periodā vajadzētu atturēties. Arī tūristu iecienītais gaisa tramvajiņš nav veselīgs straujas spiediena maiņas dēļ. Jau nepilnu 2 000 metru augstumā virs jūras līmeņa grūtniece sāk izjust skābekļa trūkumu. Ja to izjūt sieviete, tad to pašu izjūt arī bērniņš.