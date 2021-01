Ārā draņķīgs laiks – astoņas rotaļas jautriem vakariem ar bērniem

Ārā valda liels sals vai spēcīgs vējš? Nekādu bēdu! Arī mājās var izdomāt, kā lieliski pajautroties! Rotaļas sniedz iespēju ikvienam pielaikot sev jaunu lomu. Piemēram, uz kādu laiciņu kļūt par huligānu – pirātu vai bruņinieku – glābēju, ļaunu raganu vai lielisku princesi. Sniedz bērniem iespēju pārtapt par to varoni, par kuru viņš vēlas, un vienlaikus arī pats sevī atļauj atmodināt iekšējo bērnu.

Psiholoģe Darja Belousova portālā "Psychologies" piedāvā astoņas rotaļas, kā ar bērniem jautri pavadīt laiku mājās, ja nav iespēju brīvo laiku pavadīt svaigā gaisā.

Zoodārzs

Viens no rotaļas dalībniekiem attēlo kādu dzīvnieku no zoodārza: kā tas pārvietojas, kādas skaņas rada. Bet pārējie min, kāds dzīvnieks tiek atainots.

Dārgumu meklētāji

Pārvērt dīvānu kuģī, bet paši kļūstiet par ļaunajiem pirātiem vai labajiem jūrniekiem. Bet sākumā kādam, kurš nav tavā komandā, uz salas ir kaut kas jānoslēpj. Tavs uzdevums – atrast to, iztēlojoties, ka mājoklis ir okeāns un kaut kur tā dzīlēs atrodas apslēptā manta. Atrast to var divos veidos:

spēlēt "silts-auksts", kad, tuvojoties dārgumam, tiek teiktas norādes: "Silts", bet attālinoties: "Auksts";

izveidot mājokļa plānu (dārgumu karti) ar īpašām norādēm.

Uzdevumu var sarežģīt, ja pa mājokli jāpārvietojas, nepieskaroties grīdai. Te nu jāatzīmē, ka drošība ir pirmajā vietā, tādēļ sarežģītāku uzdevumu gadījumā jāievēro visi nepieciešamie piesardzības pasākumi!

Atrodi krāsas!

Spēles vadītājs nosaukt kādu konkrētu krāsu, bet spēles dalībnieki pieskaras visiem priekšmetiem, kas ir šajā krāsā un atrodami istabā. Taču atkārtoties nedrīkst!

Ēdams-neēdams

Šo rotaļu daudzi jau pazīst no pašu bērnības: viens spēles dalībnieks pasaka vārdu un met bumbu, bet otrs to ķer, ja izteiktais vārds apzīmē ēdamu lietu, un atvaira, ja lieta nav ēdama.

Skrien, bet nenomet uz grīdas!

Uzpūt gaisa balonu. Vienojieties, kur būs starts un kur finišs. Balons no punkta A uz punktu B jāpārvieto tā, lai tas nepieskartos grīdai, taču tas jāpaveic nevis ar roku palīdzību, bet izmantojot jebkurus pieejamos priekšmetus: karotes, plastmasas šķīvīšus, koka irbulīšus. Vēl viens variants – bumbu ievieto starp ceļiem un lec no starta līdz finišam tā, lai bumba nenokristu zemē. Var spēlēt arī pāros – bumbu pārvietot, to ievietojot starp divu spēlētāju elkoņiem, gurniem, vaigiem... Rokas nedrīkst izmantot, lai bumbu ērtāk iekārtotu!

Tvisters

Šai rotaļai jāsagatavojas iepriekš – no krāsainā papīra izgriežot apļus. Tos vēlams ar līmlentu piestiprināt pie grīdas seguma. Tad paņemiet divus maisus vai cepures. Vienā maisiņā ievieto zīmīti ar norādi "labā roka", "kreisā roka", "labā kāja", "kreisā kāja". Otrā maisiņā ieliec zīmītes ar norādēm par krāsām, no kāda papīra ir izveidoti apļi, kas pielīmēti pie grīdas. Ar katru gājienu spēles dalībnieks no maisiņa izvelk kādu no zīmītēm un izpilda uzdevumu, noliekot roku vai kādu uz improvizētās grīdas ar krāsainajiem apļiem.

Bruņurupuči

Tagad jums ir iespēja pārvērsties par bruņurupučiem: ieņemot pozu četrāpus un uz muguras uzlieciet spilvenu. No starta līdz finišam tev jānokļūst tā, lai tava nasta uz muguras nenokristu. Sarīko bruņurupuču sacensības: lai tajās iesaistās visa ģimene!

Dejo ar īpašu noskaņojumu

Viens no rotaļas dalībniekiem ieslēdz kādu dziesmu un nosauc emocijas, bet pārējie dejo tā, it kā ar savām kustībām attēlotu šīs emocijas.

Protams, šīs jau nav vienīgās rotaļas, ko var spēlēt mājās. Tieši tāpēc zemāk atradīsi portāla "Cālis" arhīva rakstus par dažādām rotaļām – gan tādām, kuru mērķis ir plašāks par izklaidi, gan tādām, kas patiesi spēs radīt vien jautrību! Baudiet laiku kopā ar bērniem, un atceries – rotaļas ir ļoti būtiskas bērnu attīstībā.