Ārste par laktozes nepanesamību bērnam: tā nav alerģija pret pienu

Laktozes nepanesamība jeb intolerance ir bērnu starpā bieži sastopama problēma. Bērnu klīniskās universitātes (BKUS) pediatre un bērnu alergologs Kristina Amosova atklāj, ka savā kabinetā bieži nākas dzirdēt pacientu sūdzības par alerģiju pret laktozi. "Šī definīcija pēc savas būtības ir nepareiza. Svarīgi atšķirt alerģiju pret pienu no laktozes nepanesamības," viņa uzsver. Dr. Amosova atklāj, kas ir laktozes nepanesamība, kādi ir tās simptomi un ko darīt, ja bērnam tā tiek diagnosticēta.

Laktoze ir dzīvnieku valsts produktu saturošs piena cukurs, kas ir sastopams svaigā pienā, sierā, jogurtā, saldējumā, sviestā, kā arī daudzos citos produktos. Tās nepanesamība izpaužas kā nespēja sašķelt laktozi tās sastāvdaļās – glikozē un galaktozē – fermenta deficīta dēļ. Savukārt alerģija pret pienu ir saistīta ar pienā saturošām olbaltumvielām.

Alergoloģe skaidro, ka laktozes nepanesamība neizraisa klasiskus alerģijas simptomus, kā, piemēram, atopiska dermatīta paasinājums, nātreni vai angioedēmu. Tai ir raksturīgi citi simptomi, kas pārsvarā ir saistīti ar gremošanas traktu. Cilvēkam pēc laktozes saturošu produktu uzņemšanas var būt caureja, vēdera uzpūšanās, sāpes, slikta dūša vai pastiprināta gāzu izdale. Ja pamani, ka bērnam ir laktozes nepanesamības pazīmes, pēc iespējas ātrāk dodies uz konsultāciju pie ģimenes ārsta vai pediatra.

Ļoti reti laktozes nepanesamība ir iedzimta. Taču, ja tā ir, tad laktozes nepanesamības gadījumā simptomi ir paliekoši un saglabājas visu dzīvi. Biežāk tā ir saistīta ar zemu laktrāzes (fermenta, kas sašķeļ laktozi) līmeni organismā. Šādā gadījumā laktozes nepanesamība tiek saukta par primāru, un tās simptomi parasti pazūd līdz piecu gadu vecumam. Alergoloģe uzsver, ka tā sevišķi aktuāla ir maziem bērniem un zīdaiņiem, kuri pārtiek no mātes piena vai maisījuma.

Taču ir arī sekundāra jeb iegūta laktozes nepanesamība, kas attīstās cilvēkiem pēc akūtām zarnu trakta saslimšanām vai pēc medikamentu lietošanas. Tā savukārt var sākties jebkurā vecuma. "Tas ir atkarīgs no cilvēka slimību fona," piebilst pediatre. Arī sekundāra laktozes nepanesamība, gluži tāpat kā primāra, ir pārejoša problēma, kas pazūd, atjaunojoties zarnu bārkstiņām, kas cietušas pēc zarnu izraisītām infekcijām vai medikamentu iedarbības.

Tālākā rīcība – izslēgšanas diēta vai laktrāzes kapsulas

Laktozes nepanesības gadījumā ir nepieciešama izslēgšanas diēta, kuras laikā cilvēkam jāizvairās no produktiem, kuru sastāvā ir laktoze. Vairākumā gadījumu ar to ir pietiekoši, taču var gadīties, ka ir nepieciešama arī terapija. Tāpat nepieciešamības gadījumā katru reizi pirms piena produktu lietošanas var papildus lietot laktrāzes kapsulas, kas palīdzēs laktozi sašķelt tās sastāvdaļās – glikozē un galaktozē. Tās visbiežāk nepieciešams lietot zīdaiņiem, jo arī mātes krūts pienā ir laktoze. "Barojot ar krūti, nepietiek izslēgt laktozi saturošus produktus no mātes uztura," piebilst alergoloģe.

"Ja cilvēkam ir laktozes nepanesamība, ir svarīgi lasīt produktu sastāvu, jo laktozi var bieži sastapt slēptā veidā," atgādina dr. Amosova. Šobrīd veikalos var sastapt produktus ar uzrakstiem "lactose free" vai "bez laktozes", tas nozīmē ka produkta sastāvā nav piena cukura, un cilvēki ar laktozes nepanesamību var šos produktus lietot.

Pediatre atgādina, ka arī zīdaiņu maisījumi nereti satur laktozi. "Nav starpības vai tas ir govs piena vai kazas piena maisījums. Laktoze ir visos dzīvnieku izcelsmes piena saturošos produktos," viņa piekodina. Tāpēc zīdaiņiem, kuriem ir laktozes nepanesamība pediatrs vai ģimenes ārsts palīdz izvēlēties piemērotāko maisījumu.